Mira el regreso de Maribel Guardia a los escenarios tras la muerte de su hijo: Ovaciones y lagrimas

En menos de un mes del fallecimiento de Julián Figueroa, Maribel Guardia, de 63 años, regreso a los escenarios. La actriz, quién perdió a su único hijo el pasado 9 de abril, regreso a darle vida a Doña Lancha en la obra Lagunilla mi barrio. “Sé que el público quiere que yo esté ahí, que continúe con mi vida”, dijo Maribel a los medios que estuvieron presente a su regreso a los escenarios.

Cuando la actriz costarricense hizo su aparición en público, recibió una ola de aplausos. La obra de teatro empezó y continuó con total normalidad hasta el final. Cuando Maribel y sus compañeros se reunieron frente al público al concluir la obra. Maribel estaba acompañada de sus compañeros Violeta Isfel, Ariel Miramontes “Albertano”, Lisardo, Alma Cero, Laura León, Freddy y German Ortega “Los Mascabrothers”. Todos los integrantes del elenco se reunieron para despedir a los asistentes, quienes una vez más agradecieron el profesionalismo de la madre de Julián Figueroa.

Cuando de repente el público se pone de pie mientras aplaudían a Maribel. Ella no pudo contener las lagrimas mientras agradecía la ovación del público que asistió a ver la obra Lagunilla mi barrio.



@MaribelGuardia Regresa a Lagunilla mi barrio llena de aplausos. pic.twitter.com/OaS3Dneo2P — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) April 22, 2023

“Lagunilla, Mi Barrio” es una obra producida por Alex Gou y está basada en la película mexicana de 1980 del mismo nombre. En ella, Maribel interpreta a Doña Lancha, la madre del personaje de Violeta Isfel.

Maribel Guardia habló sobre el apoyo que ha recibido en las redes y porque a contestado a sus seguidores

“El otro día me metí a redes sociales, es que había 16 mil comentarios, estaba yo en la madrugada y empecé a contestar y tanta gente que ha perdido un hijo como yo que me hizo sentir, que algunos les conteste porque tenía que hacerlo para que no se sintieran tan solas y tan mal, pero bueno. (…), eso le habría gustado (a su hijo) verme bien, verme entera y ese regalo que me dio, ese abrazo de luz que me dio, me traspaso mi tristeza a otro lugar, ahora ya no le tengo miedo a la muerte”, compartió Maribel Guardia con la prensa.