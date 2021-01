Maribel Guardia impresiona con salvaje mascota: ¡No vas a creer qué animal tiene!

Para nadie es un secreto que Maribel Guardia es fiel amante de las mascotas, y es que luego de conocerse que la bella cantanta tiene 8 perritos en su casa, que según sus propias palabras son parte de su bella familia, la artista acaba de causar impresión al mostrar a otra de sus fieles amigas.

La exmujer de Joan Sebastian compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, en la que se aprecia acompañada de una víbora, a quien quiso presumir, mientras enviaba un mensaje afectuoso a sus fieles seguidores.

En la imagen, se observa a la ex Miss Costa Rica, luciendo muy guapa, ataviada con un vestido amarillo, mientras sonríe y sostiene a su exótica mascota de la cola y cerca de la cabeza.

“Mi serpiente y yo les deseamos #feliz #domingo”, fue el comentario con el que Maribel acompañó la fotografía, al tiempo que aprovechó para defender a estos salvajes animales de la mala fama que se han ganado entre algunos y hasta recordó que otros las adoran.

“La serpiente, estigmatizada en algunas religiones y en otras adorada. ¿Te gustan?”, agregó Maribel Guardia, generando un tsunami de comentarios por parte de sus fieles seguidores.

Aunque algunos elogiaron la nueva mascota de Maribel, y hasta la envidiaron por tener semejante especimen a su lado, la gran mayoría no pudo ocultar su impacto y el miedo que les generó ver a la artista de 61 años presumiendo al animal.

“Nooooo Maribel, ten mucho cuidado. Por aquí ya me apareció una en mi terreno pero está chica”, “la serpiente representa al demonio no me@gusta… ella está bellísima”, “que miedo, no me gustan esos animales” y “ay por ios, que susto”, fueron algunos de los mensajes que varios fans le exteriorizaron a la también actriz y conductora de televisión.

Otros por su parte sacaron su sentido del humor y sobraron los que dejaron sus ojos no tanto en la serpiente sino en el bello look de Maribel.

“Qué hace Maribel con una de mis vecinas 🤠😁😂😂 Saludos, te admiro mucho” y “la que se viste de amarillo en su belleza confía, y tu belleza es única y perfecta 😍😍😍😍😍😍”, manifestaron otros seguidores de la madre de Julián Figueroa.

Maribel hace algunos meses reveló que en medio de la pandemia, sus mascotas la ayudaorn mucho a mantener el buen ánimo, al igual que la aplicación TikTok y su familia, con quienes se estuvo al principio muy encerradita.

A pesar de ello, Maribel Guardia confesó hace unas semanas que tanto ella como su esposo se contagiaron de COVID-19, lo que le generó mucho temor, pero por fortuna lograron superar la enfermedad, aunque a su amrido lo atacó con mayor fiereza.



