Maribel Guardia impresiona con foto junto a Verónica Castro cuando eran jóvenes

Este 19 de octubre Verónica Castro festejó sus 70 primaveras, y como preámbulo de cumpleaños, hace unos días su amiga Maribel Guardia compartió una hermosa fotografía de antaño, en la que las dos lucían regias.

En la preciosa imagen, captada hace más de 30 años, se aprecia a la protagonista de “Los ricos también lloran”, al lado de Maribel, ambas vestidas de negro y con voluminosas cabelleras.

“#tbt con la Preciosa @vrocastroficial. Una de las estrellas más queridas y admiradas de #mexico 🌟”, fue la frase con la que Maribel acompañó su bella fotografía, haciendo que los elogios de sus fans no pararan.

“Hermosaaaaaas❤️❤️”, “dos de mis idolas”, “siguen tan bellas como siempre”, “las dos son muy bellas y sencillas”, “Maribel no te pasa el tiempo”, fueron algunas de las reacciones de los fanáticos de la también cantante.

Hace un par de años, tras cumplir 60 primaveras, la ex Miss Costa Rica Universo habló abiertamente sobre sus secretos para lucir tan joven, y aunque reconoció que es una mujer que siempre ha hecho ejercicio y se alimenta muy bien, manifestó que la clave es tener una actitud positiva.

“Dios ha sido muy bueno conmigo, pero sí creo que la actitud en la vida es muy importante. Hombre, sí puedes ser bonita, qué padre que seas bonita. Pero hay gente bonita que es muy amargada, que no está agradecida con la vida”, dijo la actriz, en diálogo con Univisión. “Y yo, la verdad le doy gracias a Dios por todo lo que me ha pasado, por lo bueno y por lo malo, porque lo malo me ha ayudado a crecer, a ser una mujer con más conciencia, con más conocimiento, y lo bueno me ha hecho divertirme mucho”.

La exesposa del fallecido Joan Sebastian insistió en que la actitud es la llave de la juventud, pese al paso de los años.

“Entonces es la actitud de agradecimiento, de que pasan los años, y los años pasan y pasan para todos, pero hay que llenarse de gratitud, de alegría y levantarte con agradecimiento a Dios, porque estás respirando, porque estás viendo un amanecer. Para mí eso es muy importante”, agregó Maribel.

Y al dar consejos sobre cómo mantenerse en forma, la vedette compartió unas series de ejercicios que pueden hacerse paso a paso.

“Hay que hacer abdominales pero lo mejor para que funcionen, hay que hacer una caminata y trotar primero, y después sí hacer las abdominales porque es el momento en que quema grasa el estómago”, comentó la estrella costarricense. “Hay que empezar con series de 20, o sea, 4 series de 20, es decir 80, o al menos 4 series de 10, y van a ver como cada vez tienen más fuerza en el estómago”.

Sobre su alimentación, la exreina de belleza dijo huirle a las harinas, pero de vez en cuando se da un gustito con golosinas.

“Tengo muy buena genética, pero tengo buenos hábitos. Por ejemplo yo me como un salmón y una ensalada, y después me como un chocolate, pero no como arroz, no como pan ni tortillas, porque hay gente que se come el pan, el arroz, las tortillas y encima el chocolate, y así pues no”, concluyó Maribel.