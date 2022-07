VIDEO: Maribel Guardia se come a besos a un apuesto hombre ¿Quién es?

La cantante Maribel Guardia comparte permanentemente momentos de su vida familiar y profesional que impresionan a sus más de 7,7 millones de seguidores de Instagram. Esta vez fue un video que subió donde se le ve muy acaramelada con un apuesto hombre, con quien tiene una larga historia.

En el video se ven imágenes de la artista costarricense besando a un galán y en diversas felices escenas románticas. Se trata nada menos que de su esposo, el abogado Marco Chacón, con quien cumplió 23 años de relación y a quien rindió un tributo con la compilación de algunos de sus momentos más significativos, boda incluida.

“#Felizaniversario @marco_chaconf 24 años de amor”, escribió junto al video que logró más de 102 mil Me Gusta. “¡Felicidades! Me encanta verlos juntos siempre enamorados!”, “Muchas bendiciones. Me trae muy bonitos recuerdos ese hermoso día. Los quiero y admiro como pareja”, “Hermosa pareja. ¡Felicidades! El amor sí existe”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Maribel Guardia, de 63 años, y Marco Chacón se casaron tras 11 años de relación en una ceremonia civil el año 2010 en Colorado, EEUU, y un año después en una boda religiosa en México. Desde entonces no han hecho más que disfrutar del amor y de su familia.

En entrevista con Univisión la cantante reveló su secreto para mantener enamorado a su marido, quien es 12 años menor que ella. “Cuiden tantito al marido, no salgan ahí en esas fachas, todas fodongas y sin bañarse. Yo siempre bañadita, perfumadita, un poquito de pintalabios, de rubor, un poquito de coquetería, porque está feo que te vean en la facha”, explicó.

Respecto a su extensa relación amorosa con Marco Chacón, Guardia se manifestó totalmente enamorada. “Yo soy tan feliz con mi marido. Estoy tan contenta casada, y llevo 24 años, soy muy feliz (…) Siento que cada día lo quiero más. Obviamente nos peleamos, pero nunca nos peleamos a llegar a faltarnos al respeto. No soy de carácter fuerte, soy de las que se enoja y luego ya no te habla, tengo mi manera rarita”, afirmó en declaraciones realizadas al programa Despierta América y publicadas por Univisión.com.

La pareja no tuvo hijos. Guardia es madre de Julián Figueroa, de 27 años, fruto de su matrimonio con el cantante Joan Sebastian. Sin embargo, la pareja disfruta del nieto de Guardia, José Julián, como si fuera de ambos y tienen una rica vida familiar.

Para la reciente graduación de José Julián de kinder, la cantante publicó una foto donde aparece feliz junto a su marido, su hijo y su nieto. “Hoy se graduó de kinder 2 nuestro amado @josejulianfg, y nosotros muy orgullosos de sus grandes logros”, escribió Guardia.