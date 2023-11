Maribel Guardia muestra el altar de muertos para su hijo Julián Figueroa [VIDEO]

Con la llegada del mes de noviembre, es de conocimiento que en México se realiza la hermosa tradición cultural del Día de Muertos, la cual comenzó este 1 de noviembre y finalizará el jueves 2 del mismo mes. Es por ello, que hemos visto muchos altares para honrar a nuestros seres queridos que fallecieron y que regresan a visitarnos.

Debido a esto, la actriz y cantante Maribel Guardia, compartió por medio de sus redes sociales, algo que estaban esperando con mucha ansia sus seguidores, pues es muy bien sabido, que el 9 de abril de 2023, la actriz de “Lagunilla de mi Barrio” perdió a su único hijo, pues Julián Figueroa murió a los 28 años, a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, en su casa de Ciudad de México.

El hijo de Joan Sebastian y la costarricense mexicana que cumple siete meses desde su fallecimiento, fue recordado en el altar de muertos en esta hermosa tradición, video que compartió la actriz en un emotivo video, removiendo los sentimientos de muchos.

En las imágenes, en donde se ve a Maribel Guardia vestida de catrina, ella entre algunas lagrimas y muy conmovida, compartió el altar u ofrenda para su hijo Julián, el cual se pudieron ver algunos objetos pertenecientes al joven, entre ellas, su sombrero y guitarra.

“Hoy quiero compartirles algo muy bonito, el altar de muertos de mi hijo (…) está precioso, se hizo con mucho amor… tiene un rosario, tiene a La Virgen de Guadalupe, La Virgencita de los Ángeles de Costa Rica, San Miguel Arcángel, atrás un muñequito de cerámica que lo hicieron como Julián, con su sombrerito, su guitarra, los colores que le gustaban para cantar que era negro y rojo”, fueron las palabras con las que comenzó Maribel, su video.

Y añadió: “No se puede uno evitar, más que emocionarse (…) y bueno, su sombrero, su guitarra está allá atrás, pero bueno, más allá de eso, está aquí por siempre en mi corazón.

Yo siempre pienso que son días difíciles para todos, porque todos tenemos alguien allá arriba en el cielo, y para allá vamos si nos portamos bien, venimos aquí a graduarnos, así que… suspiros al cielo por todas las personas que amamos que están allá. Es un día difícil para mí, pero bueno, tengo estos consuelos hermosos… mi amor, el amor de mi vida”.

Además, Guardia reveló que Julián Figueroa también celebraba está tradición. “Estas fechas eran muy importantes para Julián. Él siempre hacía un Altar de Muertos precioso. Le escribía cartas a su papá. Y bueno, la vida continúa. Tengo que darle gracias a Dios de que estoy viva, sacar adelante a mi familia, y ya algún día me abrazaré con mi hijo en el cielo. Sé bien, porque lo viví, donde él está. Está lleno de luz, de felicidad, porque lo viví, cuando lo experimenté que lo abracé. Y sé muy bien que el día que me reúna con el vamos a estar muy felices. Pero, mientras tanto, tengo que también estar feliz aquí y darle gracias a Dios por estar viva y por el hijo tan maravilloso que me dio”, expresó de acuerdo con People.

Cabe resaltar que días antes, ella habló a los medios de comunicación, en donde aseguró que había sido muy difícil para ella volver a ingresar a la que fue la habitación de su hijo, o de tocar algunas de sus pertenencias, pues era algo muy fuerte para ella. Por ello, al compartir el altar de muertos, dijo que era algo necesario para conmemorar la vida de Julián.

“Va a ser muy difícil para mí porque ni siquiera he entrado al cuarto, ni agarrado sus cosas, su ropa. Lo tengo que hacer, es un paso que tengo que dar y lo voy a dar porque justamente voy a montarlo (el altar de muertos), entonces tengo que elegir algunas cositas de su ropa, de su sombrero, su guitarra, tengo que hacerlo muy lindo, con mucho amor para él”, dijo Maribel Guardia, hace algunos días.

Y finalizó diciendo que este año 2023 fue difícil para ella, y que tenerlo en el altar de muertos es algo muy duro en este momento.

“Indiscutiblemente, un año muy, muy difícil. Le llamaría ‘años horriblidus’, como dijo la reina, para mí un año muy fuerte. Pero, a la vez, muy agradecida con Dios. Tengo que continuar con mi niño, mi nieto, mi esposo, mi familia. Una pesadilla pensar que se murió, yo pienso que no está muerto porque lo siento tan cerca de mí porque ahora hablo más que con él que antes. A veces no entiendo que está en un altar de muertos y eso me cuesta trabajo entenderlo”, dijo para el programa Ventaneando, citado por El Imparcial.

