Celine Dion apareció en público por primera vez en tres años

Celine Dion hizo su primera aparición pública en años el 30 de octubre de 2023. La cantante nacida en Canadá estuvo en el T-Mobile Arena de Las Vegas para el partido de los Golden Knights contra los Montreal Canadiens.

Después del partido, Dion fue al vestuario donde conversó con el entrenador en jefe de Montreal, Martin St. Louis. También posó para fotografías con parte del personal del equipo, incluida la vicepresidenta de comunicaciones de los Canadiens, Chantal Machabee, quien compartió una foto en su cuenta de Instagram.

Según TMZ, esta es la primera vez que Dion es fotografiada en público en más de tres años. Dion disfrutó de la noche con sus hijos, René-Charles, de 22 años, y los gemelos, Nelson y Eddy, de 13.

Celine Dion vestía informalmente para el juego

Dion vestía un chándal de color tostado junto con un chaleco acolchado blanco de gran tamaño y un par de zapatillas blancas. Tenía el cabello recogido en un moño bajo y estaba adornado con joyas de oro, incluido un reloj y aretes de aro.

Dion conversó con algunos de los jugadores de hockey, les dio consejos y se mostró de buen humor mientras lo hacía, según los videos del encuentro posterior al juego.

“Es un gran honor conocerte”, le dijo a St. Louis en francés. Después de estrechar la mano de algunos de los atletas, incluido Cole Caulfield, Dion habló con ellos un poco más.

“Simplemente mantente saludable. Fuerte. Nada mal. Hagan lo que mejor saben hacer”, les dijo.

Los fanáticos respondieron a las fotos y videos de Dion, y muchos señalaron que parecía estar bien.

“Es muy agradable verla finalmente y de buen humor. Realmente la extrañé”, escribió una persona.

“Ella está bien”, decía otro comentario.

“Muchas gracias por publicar y hacernos saber que a Céline le está yendo bien”, comentó un usuario de Instagram en la publicación de Machabee.

A Celine Dion le diagnosticaron el síndrome de la persona rígida

Dion ha estado luchando contra el síndrome de persona rígida desde 2022. La enfermedad la obligó a cancelar las fechas programadas de su gira.

“He estado lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo y ha sido muy difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar de todo lo que he estado pasando… Me duele decirles que no lo lograré”. Estaré listo para reiniciar mi gira en Europa en febrero”, subtituló Dion en un sincero video.

“Me diagnosticaron un trastorno neurológico muy raro”, continuó Dion. Según la Organización Nacional de Enfermedades Raras, el síndrome de la persona rígida puede causar “rigidez muscular progresiva (rigidez) y episodios repetidos de espasmos musculares dolorosos”.

La debilitante enfermedad ha dejado a Dion incapaz de actuar. En mayo de 2023, Dion compartió una actualización sobre su condición y canceló más programas próximos.

“Estoy trabajando muy duro para recuperar mis fuerzas, pero viajar puede ser muy difícil incluso cuando estás al 100%. No es justo para ti seguir posponiendo los shows y, aunque me rompe el corazón, es mejor que cancelemos todo ahora hasta que esté realmente listo para volver al escenario. Quiero que todos sepan que no me rendiré… y no puedo esperar a verlos de nuevo”, escribió en su sitio web.

