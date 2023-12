¿Mariah Carey y Bryan Tanaka terminaron?

Con los rumores de que pasará sus vacaciones sola, la relación de la superestrella del pop Mariah Carey puede estar en peligro. Es posible que el ex juez de “American Idol” haya dejado atrás a su novio de toda la vida, Bryan Tanaka. Según People, una fuente cercana a Carey reveló que planeaba pasar un tiempo a solas durante su próximo viaje a Aspen. Un viaje que suele realizar con Tanaka.

En una entrevista de diciembre de 2023 con People, Carey habló sobre lo que más espera en esta temporada navideña. Para ella, dice que este año se trata de poder disfrutar por fin. “He estado esperando esta Navidad durante todo el año. Desde el año pasado, porque el año pasado no fue el mejor”, dijo.

Carey reveló que su vida no ha ido tan bien este año. Algo que ella espera cambiar. “Estoy agradecido por todos ellos, pero no fue mi versión más divertida de la Navidad”. El cantante agregó: “Con viento o marea, este año, esta Navidad, nos vamos a divertir”.

Bryan Tanaka ‘siempre tuvo algo’ por Mariah Carey

Mientras hablaba con E! News en 2016, Tanaka compartió algunas ideas sobre su floreciente relación con Carey. Para Tanaka, siempre tuvo interés en el ex juez de “American Idol”. “Siempre he sentido algo por Mariah. La amo mucho”, dijo Tanaka. “Somos amigos desde hace mucho tiempo. Hago un pequeño movimiento de baile aquí y allá y nos lo pasamos bien. Será divertido.”

Tanaka explicó que si bien él y Carey se conocen desde hace años, él no estaba en un lugar para nada más que una amistad con la superestrella del pop. “Fue alrededor de 2005-2006 cuando conocí a Mariah Carey”, explicó. “Yo era un joven, era un novato verde cuando trabajé con ella por primera vez”.

En cuanto a lo que cambió, Tanaka dice que finalmente maduró. “Crecí, me convertí en un hombre y ella pasó por muchas cosas”, dijo. “Creo que nos llevará algún tiempo volver a esa comodidad en la que éramos simplemente amigos, donde simplemente podíamos hablar”.

“Algo nos conectó en el pasado y había simplemente una admiración mutua. Ella vio algo en mí que al principio no reconocí, pero a partir de ahí se acabó. Estaba establecido en la historia que íbamos a estar conectados de alguna manera, de alguna manera”.

En una publicación de Instagram de diciembre de 2017, Carey publicó un vídeo de ella y Tanaka juntos en Aspen. El primer viaje de la pareja juntos a la ciudad turística de esquí de Colorado.

Cuando la relación de Mariah Carey se volvió tensa

La última aparición pública de la pareja junta fue en marzo de 2023. Tanaka publicó una foto de él y Carey mientras celebraban su aniversario. “Esta es una de mis fotos favoritas. Alguna vez. Feliz Aniversario mi Reina Bella. 🦋3/27🦋❤️”, escribió Tanaka en una leyenda junto a la imagen.

En una entrevista con USA Today, Carey explicó que ella no tiene cumpleaños. En cambio, celebra aniversarios. “Y me he dado cuenta de que las personas que simplemente deciden no celebrar su cumpleaños, simplemente no lo celebran”, explicó.

Desde la última publicación de Tanaka con Carey, la pareja no se ha mencionado en sus cuentas de redes sociales. Algunos usuarios de Instagram notaron la ausencia de Tanaka durante su “¡Feliz Navidad para todos!” show en California, alimentando aún más la especulación de que la relación de Mariah Carey ha terminado.

“Aspecto y voz increíbles, pero algo en el interior no está bien. Su rostro lo muestra todo. Espero que salga adelante, sea lo que sea”, escribió un fan preocupado.

Hasta el 19 de diciembre, ni Carey ni Tanaka han comentado sobre los rumores de su posible ruptura.

Esta es la versión original de Heavy.com

