María Celeste hace una confesión sobre Trump: ¿Qué lo vio haciendo?

María Celeste Arrarás es una de las celebridades latinas que más conoció de cerca el interior del concurso de Miss Universo, cuando estaba bajo el mando de Donald Trump, quien fue propietario del certamen por casi 20 años.

Y esta vez, en una entrevista para el programa de televisión “El Gordo y la Flaca”, la presentadora boricua hizo una revelación sobre algo que vio haciendo a Trump cuando ella fue jueza del certamen en el 2003 y el 2006.

La exconductora del programa de televisión “Al rojo Vivo” narró como el expresidente de Estados Unidos, quien vendió el certamen en el 2015, tras lanzarse como candidato por la Casa Blanca, intentaba influenciar a los jueces para que eligieran a la concursante que a él le gustaba.

“Cuando era la Administración de Trump, sí le escuché decir a él que quería que ganara Bosnia y después, (en el año que ganó Zuleyka Rivera) quería Trump que ganara la japonesa (Kurara Chibana), que llegó de segunda o tercera”, dijo María Celeste, mientras hablaba de la polémica que se armó este 2023 en Miss Universo por la elección de la Miss USA, R’bonney Gabriel como ganadora.

Sin embargo, y a pesar de que en sus tiempos de propietario del concurso, Trump se mostraba muy vocal sobre la reina que a él más le gustaba para que los jurados eligieran como ganadora, María Celeste dijo que ella lo ignoraba y al final decidía libremente por quien votar.

Miss Universe 2006 Crowning Moment Zuleyka Rivera Puerto Rico Miss Universe 2006 Crowning Moment, Zuleyka Rivera from Puerto Rico, won the tittle of Miss Universe 2006 in the Shrine Auditorium in California, USA. Owned by NBC 2015-01-29T23:06:41Z

“Mi voto era por la que me gustaba a mí, pero nunca voté por estar influenciada por él”, agregó la puertorriqueña.

La conductora de televisión recalcó en su charla que no estuvo de acuerdo con la actual elección de la nueva Miss Universo, y recordó que cuando ella fue jueza de Miss Universo, usó una manera para votar que garantizó que sus dos favoritas (Amelia Vega y Zuleyka Rivera) ganaran.

“Cuando eres juez de certamen, hay una forma de votar con la que tú garantizas que la que tú quieres que gane es la que gana. Cuando vas a votar, si mi favorita, digamos que es hipotéticamente Venezuela y sé que República Dominicana para otros jueces es la favorita, pues yo le doy 3 (de puntaje máximo) a mi favorita y le doy 1 a la otra aunque también a mí me encante, porque al hacer eso, minimizas las posibilidades de que Miss Dominicana gane”, dijo la animadora a “El Gordo y la Flaca”.

Dayana Mendoza y Stefanía Fernández las Miss Universos favoritas de Donald Trump El mismo lo dijo, Dayana y Stefanía las mejores de todos los tiempos 2013-03-17T22:39:57Z

“Tú tienes que ir a la yugular básicamente, y no ir como: ‘ah, si gana cualquiera de las dos, me gusta’. No, hay que ir por la que uno quiere que gane”, dijo la exestrella de Telemundo.