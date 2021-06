María Celeste regresa a la televisión: Anunció que se une a CNN en Español

En agosto del año pasado los seguidores de María Celeste Arrarás recibieron un balde de agua fría, luego de que la propia conductora de televisión anunciara que había sido despedida de Telemundo, tras 19 años de estar presentando el programa “Al Rojo vivo”.

Y dando testimonio a la famosa frase de que “después de la tempestad viene la calma”, la reconocida conductora de televisión se prepara para su regreso a la televisión tras casi un año de ausencia, y lo hará por todo lo alto, nada más ni nada menos que de la prestigiosa cadena CNN.

La buena nueva fue anunciada por la propia periodista, de 60 años, quien recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus fieles seguidores la noticia.

“Con mucho orgullo y entusiasmo les digo primero a ustedes que me uno a la cadena CNN en Español. Así que ahora mi potencial audiencia crece a 50 millones de televidentes a través del mundo”, fue el comentario con el que la puertorriqueña se presentó como nuevo miembro del canal que tiene televidentes alrededor de todo el planeta.

En su anuncio, María Celeste agregó una fotografía en la que se afirma que su nombramiento ya es oficial y que la comunicadora será la encargada de liderar el nuevo bloque de documentales e investigación de la cadena.

La noticia hizo que los fans de la periodista no ocultaran su felicidad de saber que la volverán a ver en la pantalla, y los mensajes halagadores, no se hicieron esperar.

“Dios te da lo mejor a ti mi reina”, “Bravisimo!!!!!! Muchísimas felicidades”, “eres fregona (fuerte)”, y “felicidades, después de la tormenta todo se alinea para más éxito. Te mereces eso y mucho más”, fueron algunas de las frases que María Celeste recibió de los cibernautas.

La exconductora de “Al Rojo Vivo” habló con People en español, tras hacer su anuncio, y allí confesó que está que no cabe de la dicha con esta nueva aventura y este reto que empieza en su prolífica carrera periodística.

“Siento un enorme entusiasmo porque es regresar a mis comienzos como periodista experta en investigaciones y denuncias (…) Pocos saben que fue un documental sobre la caída de la Unión Soviética lo que me abrió las puertas del mercado hispano en los Estados Unidos”, comentó la boricua.

“Yo apenas comenzaba mi carrera en Puerto Rico cuando me asignaron para cubrir esa histórica noticia en desarrollo. Después de pasar tres semanas en Moscú y en Leningrado regresé con un documental que arrasó con todos los premios locales e internacionales. Gracias a eso me descubrió una de las grandes cadenas de Estados Unidos y me contrataron como titular de su noticiero en Nueva York. Así fue como comencé acá”, recordó con mucho orgullo la reportera.