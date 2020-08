¿Cómo está María Celeste tras despido de Telemundo?: esto le confesó a People en español

Han pasado solo unas horas desde que María Celeste Arrarás recibió la sorpresiva y triste noticia de que ya no sería más parte de la cadena Telemundo y que estaba siendo despedida del programa Al Rojo Vivo, que la terminó de catapultar a la fama.

Y en medio de la montaña rusa de emociones que le dejó la noticia y el descontento de sus millones de seguidores, la conductora de televisión habló con People en Español sobre cómo se siente y cómo ha asimilado el balde de agua fría que le cayó encima.

“En lo personal estoy muy bien. Nunca es agradable ser despedido. Es la segunda vez que me pasa en mi vida. Me pasó al principio de mi carrera y, por lo tanto, tengo experiencia en como uno se siente. Pero espero que igual que me pasó la primera vez, en esta etapa de mi vida utilice esta experiencia para reinventarme y encontrar nuevas vías de expresar lo que me gusta, que es hablarle al público”, comentó la boricua, quien agregó que se ha refugiado en el amor de sus tres hijos y sus amigos y familiares, quienes no han parado de consentirla.

“[Me] dije: ‘déjame canalizar esto, esta emoción, esta cosa que no entiendo todavía’, que la voy a tener que dominar para que no tome control, porque ahora es una nueva etapa. Dije: ‘déjame hacer algo positivo, tengo que pasear a mi perro, ver la naturaleza’. Me puse a hablar por teléfono, a darle las gracias a la gente por los mensajes tan lindos y [así] se me quitó [la mala sensación] en un instante”, agregó la comunicadora.

María Celeste admitió que se siente afectada, pero insistió en que ha tratado de manejar las cosas de manera positiva y dijo que en medio de esa tristeza hay alguien que está saltando de alegría.

“Si me oyes la voz, el entusiasmo no se finge [pero] no te lo voy a pintar [que fue] color de rosa. Esta mañana [que] me desperté y me vi que no tenía que leer 800 periódicos, que no grabé las noticias, que no tenía que cambiar de canal para verlo todo, porque no tenía mi llamado editorial con todo el team [para] decir las cosas que tenía para el show… [El no sentir] esa energía, esa adrenalina, de repente dije: ‘¿qué es esto?’. Me sentí con el pecho apretado, me puse a arreglar mi cocina, a lavar platos y agarré a mi perro y me lo llevé a pasear tres veces. Él me [miraba] como diciendo: ‘¿es mi cumpleaños?’. Él estaba muy feliz”, le dijo la puertorriqueña a la citada publicación.

María Celeste, quien en septiembre próximo cumplirá sus 60 años, agregó que tiene muy claro que depende de la manera como mire las cosas, puede hundirse sola o salir adelante.



“Yo misma me maravillo de cómo reaccioné. En estas cosas tú puedes convertirte en tu mejor amigo o tu peor enemigo. Todo depende de cómo enfrentas una situación. Tú puedes verla como víctima y te vas a convertir en tu peor enemigo”, destacó la periodista.

“La puedes ver (la mala noticia) como una persona positiva y agradecida y te van a llover las oportunidades y en el proceso vas a ser feliz y no te vas a estancar. Vas a tener tu mente abierta para recoger todas las oportunidades que se te presentan”, concluyó la presentadora.