Marc Anthony rompe Guinness World Records: ¿Qué hizo?

Marc Anthony está de celebración tras darse a conocer que recibió un importante reconocimiento por parte de Guinness World Records por su destacada carrera artística que ha estado llena de grandes éxitos en la industria de la música.

El afamado cantautor estadounidense logró alzarse con un reconocimiento de Guinness World Records por ser el artista masculino más premiado en la historia de “Premio Lo Nuestro” con un total de 24 galardones.

Mediante un comunicado de prensa, Marc Anthony expresó su emoción por ser galardonado con tan importante reconocimiento: “¡No tengo palabras! Todo lo que pienso es en mi equipo de trabajo. Especialmente durante este tiempo en momentos como estos; uno se da cuenta que uno no llega a un lugar solo. Gracias a mi equipo, a todos los productores, a todos en Magnus… a todo el que ha estado detrás de esto. Mi mente tiene tantas emociones en este momento y mi corazón no palpita en el ritmo usual. Espero que todo aquél que haya dedicado su vida a lograr que esto pase, se sienta tan especial como yo me siento. ¡Esto sigueeeeee!”.

En la actualidad, el intérprete ostenta de tres reconocimientos por parte de Guinness World Records: “Mayor cantidad de álbumes más vendidos a fin de año en la lista de álbumes tropicales por un artista solista” (2017), “Artista con más sencillos número 1 en la lista de Billboard Tropical Airplay” (2018) y el más reciente, “Artista masculino que más ha ganado en Premio Lo Nuestro” (2021).

A lo largo de la historia de “Premio Lo Nuestro”, Anthony ha recibido 24 galardones y ha sido nominado en 34 oportunidades en las importantes categorías de la ceremonia de premiación que este año celebra su gala número 33.

“Premio Lo Nuestro 2021” celebrará la música y la cultura hispana en una importante ceremonia que se efectuará en el American Airlines Arena de la ciudad de Miami durante horas de la noche del jueves, 18 de febrero de 2021. Univision transmitirá la premiación a partir de las 8:00 PM, Hora del Este.

Marc Anthony es uno de los artistas confirmados para presentarse en la edición de este año de “Premio Lo Nuestro”. Además, el destacado cantante recibió dos nominaciones: “Artista Del Año Tropical” y “Canción Del Año – Tropical” por su sencillo “Lo Que Te Di”.

A mediados del mes de enero de 2021, el artista con raíces puertorriqueñas celebró sus 30 años de trayectoria artística en la industria de la música.

Marc Anthony celebró su legado en la música con un emotivo mensaje que compartió en su cuenta oficial en Instagram: “Cumplir 30 años en cualquier carrera, no sucede sin la ayuda, amor y apoyo de todo un equipo de apasionados y talentosos colegas, músicos, compositores y muchos más. Quiero agradecerles a cada uno de los que hicieron posible estos más de 70 No 1, haciendo mis sueños realidad… Gracias”.

El intérprete de “Flor Pálida” es uno de los cantantes más representativos en la industria de la música de habla hispana, su indiscutible talento y carisma le ha permitido ser cariñosamente llamado por los hispanos como ‘El Rey de la Salsa’.

