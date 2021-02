¿Por qué Rashel Díaz apareció en Despierta América? [VIDEO]

Rashel Díaz sorprendió a todos los televidentes de “Despierta América” al aparecer en la transmisión de este martes 16 de febrero. Sin embargo, la participación de la presentadora cubana en el show de Univision fue en calidad de invitada para celebrar sus 25 años de trayectoria artística.

“Hoy recibimos a una gran amiga y colega, aquí en Univision empezaron sus sueños hace más de 20 años y hoy regresa a Despierta América para festejar 25 años de carrera. Nos espera una mañana cargada de sorpresas y por eso está aquí, para que la disfruten y para que celebren con ella”, fueron las palabras de Raúl González y Karla Martínez antes de presentar a Díaz en la transmisión de ‘Despierta América’.

Por su parte, Rashel Díaz se mostró muy emocionada de regresar a Univision para celebrar su trayectoria: “Yo feliz de regresar a esta casa, yo siempre digo que Univision fue esta universidad a donde yo llegué y no sabía nada de televisión. Yo llegué a Univision sin saber absolutamente nada de televisión y aquí empecé a aprender de la mano de Don Francisco, el grande. A partir de allí empezó esta aventura hermosa que he vivido de lo cual estoy agradecida y sobre todo, el poder estar aquí celebrando estos 25 años”.

Durante su aparición en “Despierta América”, la intérprete de 47 años destacó que su salida de la televisión le ha permitido enfocarse en otros proyectos, tal y como es su línea de accesorios y su desempeño en una importante compañía de multinivel en los Estados Unidos.

“Desde agosto del año pasado, todos esos sueños e ilusiones que yo tenía guardados y que los había dejado al ladito por falta de tiempo, de pronto salieron y no sé decirte si ahora tengo más trabajo que antes porque la verdad que es así”, puntualizó la estrella cubana.

Díaz fue uno de los talentos de Univision a lo largo de más de 10 años, tiempo en el que se desempeñó como modelo del show “Sábado Gigante”, una oportunidad laboral que le permitió crecer profesionalmente de la mano de Don Francisco, uno de sus grandes maestros en los medios de comunicación.

Don Francisco sorprendió a Rashel Díaz en Despierta América

Don Francisco se sumó a la celebración de Rashel Díaz por sus 25 años de trayectoria artística, por lo que no desaprovechó la oportunidad de enviarle un emotivo mensaje a través de las cámaras de “Despierta América” de Univision.

“Quiero felicitarte por estos 25 años de la televisión y recordar contigo estos comienzos que nos gustaron tanto, estos comienzos que nos hicieron vibrar y que hoy día, cada vez que pasamos por Univision y vemos a los técnicos, es nuevamente un recuerdo que se acrecienta”, expresó el presentador de televisión chileno.

Al borde de las lágrimas, Díaz mencionó: “Usted me abrió los ojos a un mundo hermoso y maravilloso, todos los días agradezco porque Dios me puso en ‘Sábado Gigante’. Recuerdo el consejo que me dio: ‘Hija, aprende a reírte de ti misma’. Usted ha sido esa influencia mayor que he tenido en mi carrera y lo agradezco, bendigo su vida todos los días”.

Rashel Díaz: ¿Desde cuándo ha estado alejada de la televisión?

A mediados del mes de agosto de 2020, Rashel Díaz se despidió de la industria televisiva tras poner fin a su participación en el show matutino “Un Nuevo Día” de Telemundo en medio de las reestructuraciones que estaba realizando el equipo de producción por la pandemia del COVID-19.

Mediante una publicación en su cuenta oficial en Instagram, Díaz en ese momento confirmó su despido de Telemundo: “Esta mañana se me informó después del show que debido a ajustes por la pandemia no seguiría en Un Nuevo Día. De mi parte solo tengo palabras de agradecimiento hacia la cadena Telemundo por cada una de las oportunidades que me dieron en estos 12 años que estuve tratando de dar lo mejor de mí cada mañana en Un Nuevo Día”.

A lo largo de su faceta profesional en Telemundo, Rashel Díaz presentó un sinfín de programas especiales de entretenimiento y fue una de las figuras más queridas en la programación diaria de la importante cadena televisiva de habla hispana.

