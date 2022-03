Maksim Chmerkovskiy afirmó que está intentando salir de Ucrania [VER]

El exbailarín profesional de “Dancing With the Stars”, Maksim Chmerkovskiy, ha revelado que planea intentar escapar de Ucrania en medio de la invasión rusa. Admitió que está nervioso pero cree que todo estará bien. Esto es lo que quería que sus seguidores supieran.

Maks dijo que va a “tratar de salir” de Ucrania

En un video de Instagram, Maksim dijo que cree que es hora de intentar irse de Ucrania porque los combates están “en todas partes” y en realidad fue arrestado en un momento. También dijo que es afortunado de tener mejores opciones que la mayoría de los demás civiles ucranianos.

También admitió que está nervioso y le dijo a sus seguidores:

Voy a intentar salir [del país]. Voy a tratar de empezar a llegar a la frontera. tengo opciones Mis opciones son mejores que las de la mayoría de las personas, pero estoy un poco nervioso, para ser honesto contigo. Pero creo que va a estar bien. Sé que va a estar bien. Solo los mantendré informados a lo largo de este proceso como pueda.

En el video, también detalló cómo un amigo suyo partió hacia la frontera polaca hace dos días y todavía está en un autobús tratando de llegar allí.

“Todavía no ha llegado a la frontera polaca. Ha estado en un autobús durante los últimos dos días… durante la noche hace frío, apagan el motor para ahorrar gasolina y no hay calefacción”, dijo Maks.

Pero también dijo que ella está transmitiendo “historias locas” y “también historias hermosas, historias hermosas” del campo.

“Dijo que durante toda la ruta desde Lviv hasta la frontera polaca en todas las direcciones hay voluntarios constantemente alimentando y dando comida, bebidas y bebidas calientes y todo eso”, dijo Maks.

En una historia de seguimiento de Instagram, Maks reveló que se subió a un tren que se dirigía a Varsovia, Polonia, pero que aún no ha salido de Ucrania.

“Lo hice en el tren. Nos dirigimos a Varsovia (con suerte). El tren a Lvi no era una opción”, escribió Maks, y agregó que la estación de tren era “una locura”.

“Al principio se siente manejable, pero empeora MUCHO cuando llega el momento de abordar el tren. Es una larga historia, pero todo lo que puedo decir ahora es que soy un hombre grande con nada más que una mochila y es TRAUMATIZADOR”, escribió Maks. “Actualmente estoy en una cabaña con cuatro adultos y siete niños (de 2 a 11 años) que generalmente solo está ocupada por un máximo de tres personas. Por lo general, hay hasta 30 personas en este vagón en particular. Nos dijeron que teníamos que encajar 135. Los pasillos están llenos. Gente en todos lados. Es sudoroso y clastrofóbico”.

Continuó: “Lo que finalmente me rompió fue cuando estaba viendo a un niño de 8 años, llorando histéricamente y sin querer dejar ir a su padre. Verbatim: ‘Si te quedas, yo también me quiero quedar porque si te matan no podré ayudar’.

El bailarín profesional ha estado actualmente varado en Kiev, la capital de Ucrania, porque estaba allí filmando la versión ucraniana de “World of Dance”, en la que es juez de la nueva temporada.

Dijo en una actualización anterior que está “justo en el ojo de la tormenta” de dónde podría estar la lucha en su peor momento y es difícil mantener su ingenio sobre él.

“[Estoy] justo en el ojo de la tormenta con una loca proximidad a donde se supone que todo esto terminará, si es que alguna vez lo hace. Esto es una guerra. Esta es una situación loca, es una locura y estoy perdiendo mis últimas pequeñas cosas”, dijo Maks. “Esto no es un grito de ayuda, soy un niño grande, puedo manejarme solo y, como dije, estoy a salvo, pero estoy empezando a no ser capaz de, más o menos, mantener mi cabeza. Estoy tratando de mantenerme enfocado y solo trato de dejar que mi voz se escuche”.

Maks pidió a sus amigos y seguidores que no se preocupen si desaparece por un tiempo

Después de revelar que intentará llegar a la frontera, Maks dijo que tiene un favor que pedirles a sus amigos y seguidores: no se preocupen por él si tiene que permanecer en silencio por un tiempo.

“Solo quiero un favor de todos. Simplemente no entren en pánico si desaparezco por un minuto porque sé que mucha gente está mirando ahora”, dijo Maks, y agregó que “no está respondiendo muchos mensajes de texto y muchas llamadas”.

“Principalmente solo hablo con [mi esposa] Peta y mis padres y mi hermano”, dijo Maks. “Para todos los demás, si están siguiendo esto para ver cómo me va, si desaparezco por un momento, no se preocupen y haré todo lo posible para asegurarme de mantenerlos actualizados.”

Maks está casado con Peta Murgatroyd, quien también fue profesional de “Dancing With the Stars”. Ella y su hijo Shai están de regreso en Los Ángeles, al igual que su hermano, Val Chmerkovskiy.

Si desea saber cómo puede ayudar a la gente de Ucrania, Maksim y Peta han señalado a la organización B Strong de Bethenny Frankel, que ayuda en crisis humanitarias en todo el mundo. Puedes donar aquí.

