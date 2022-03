¿Maks Chmerkovskiy fue arrestado en Ucrania?

El exbailarín profesional de “Dancing With the Stars” Maksim Chmerkovskiy, quien actualmente está varado en Ucrania en medio de la invasión rusa, dio una actualización durante el lunes 28 de febrero de cómo le está yendo y admitió que “no está bien” en este momento y que estaba detenido. Esto es lo que dijo sobre toda la prueba.

Maks dijo que ser arrestado fue “un chequeo de realidad”

En un video de Instagram, Maksim habló sobre lo que ha estado sucediendo últimamente mientras estuvo atrapado en Kiev, Ucrania, donde estaba filmando la versión ucraniana de “World of Dance” cuando comenzó la invasión rusa. Dijo que hay muchas peleas y que lo arrestaron en un momento, lo que fue un gran control de la realidad para él.

Maks transmitió a sus seguidores:

Sólo un montón de peleas en todas partes. Las calles están locas. En un momento, me arrestaron como a un pie fuera de aquí, pero de nuevo, todo bien, lo prometo. Ese fue probablemente el momento menos traumático de todo este asunto en lo que respecta a Ucrania, pero para mí, fue solo un control de la realidad. No importa qué sea y cómo sea, es un control de la realidad loco.

“Solo estoy tratando de mantenerme concentrada”, dijo la bailarina profesional. Se ha estado refugiando en un hotel y su refugio antiaéreo a medida que los combates se acercan a Kiev. Maks no ofreció más detalles sobre su arresto, pero dijo que cree que es hora de huir de Ucrania y planea intentar llegar a la frontera con Polonia. También admitió que aunque tiene mejores opciones que la mayoría de los ucranianos, todavía está un poco nervioso.

Continuó diciendo que tiene “mucho que desempacar” sobre todo el asunto, pero que “no está en un estado mental en este momento para hacerlo”.

En sus historias de Instagram, Maks admitió que “no está bien” en este momento

En una historia de Instagram, Maksim escribió que ha estado viendo videos de los combates en las cercanías de Kharkiv: Kharkiv es la segunda ciudad más grande de Ucrania después de Kyiv; está a unas seis horas al este de donde está Maksim, y después de ver las fotos y videos de personas inocentes heridas, no está bien.

Maks escribió:

Realmente no estoy bien en este momento. Veo videos de personas cuyas piernas fueron arrancadas hace minutos por el bombardeo que está ocurriendo en Kharkiv AHORA MISMO. No publicaré esas cosas, pero los veo a todos y es extremadamente perturbador. ESTÁN ASESINANDO PERSONAS INOCENTES!!!!” ¡Oremos para que la reunión que se está llevando a cabo en este momento marque la diferencia y SIGA GRITANDO SOBRE ESTE GENOCIDIO DE MIERDA EN LA PARTE SUPERIOR DE SUS PULMONES! ¡Está funcionando y el planeta entero finalmente se está uniendo por algo!

En los comentarios, su ex colega de “Dancing With the Stars”, Carrie Ann Inaba, dijo que está rezando para que él esté pronto en casa con su esposa, la también bailarina profesional de “Dancing With the Stars”, Peta Murgatroyd, y su hijo Shai. Los dos están en la casa de la familia en el área de Los Ángeles.

“Rezando por su regreso seguro a Peta y su familia. Y por pensar con claridad para que permanezcas a salvo”, escribió el juez de “Dancing With the Stars”. “Tu voz está siendo escuchada. Y todos apreciamos la forma en que ha utilizado su plataforma. Su honestidad y su amor y respeto por sus compatriotas y compatriotas está motivando a muchos de nosotros a involucrarnos. Y su comunicación constante ha sido un poderoso recordatorio para muchos de nosotros que estamos tan lejos. Gracias también por hacernos saber de qué manera podemos ayudar”.

Si busca formas de ayudar, tanto Maks como Peta han mencionado los esfuerzos de la fundación B Strong de Bethenny Frankel, que ayuda a las personas necesitadas durante todo tipo de crisis internacionales. Puedes donar a los esfuerzos aquí.

