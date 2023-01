Madonna: ¿Cuánto dinero tiene la cantante estadounidense?

Cuando una celebridad tiene la capacidad de ser conocida por un nombre singular, puede estar seguro de que lo ha logrado en la vida, y la icónica estrella del pop de los 80, Madonna, continúa prosperando. De acuerdo con Forbes, la fortuna de la cantante está valorada en $575 millones.

Además de los ingresos astronómicos de Material Girl por las ventas de álbumes desde que irrumpió en la escena musical en 1985, y un estimado de $1.5 mil millones en ventas de boletos de giras, la siete veces ganadora del premio Grammy es una inversora inteligente. Ella es propietaria de una casa adosada de triple ancho en la ciudad de Nueva York, cuelga obras de arte de Frida Kahlo, Pablo Picasso y Salvadore Dali en sus paredes y, junto con Beyonce y Jay Z, posee una parte del servicio de transmisión Tidal.

La artista de 64 años también continúa recaudando dinero residual de sus numerosos papeles actorales en películas, videos cortos y programas de televisión.

Esto es lo que necesitas saber sobre el patrimonio neto de Madonna Louise Ciccone:

1. Compró su casa de triple ancho en Nueva York por $40 millones en 2009

Una casa de triple ancho significa que mide 57 pies de ancho y, según el tamaño estándar de una casa en la ciudad de Nueva York, es increíblemente grande. Madonna compró su residencia de cuatro pisos en Manhattan en 2009 por 40 millones de dólares. La colección de arte que se exhibe en su casa tiene un valor mínimo estimado en $100 millones, incluida una de las cinco pinturas creadas por Frida Kahlo, junto con piezas de Diego Rivera y Marylin Minter.

La casa de estilo georgiano de ladrillo rojo tiene 13 habitaciones, una biblioteca, nueve chimeneas, una cocina de 19 x 21 pies, un gimnasio, un gran salón con vista a su jardín al aire libre y un garaje para dos autos. Para ser dueña de esta casa, Madonna tiene que pagar $30.000 en impuestos trimestrales. Ella también posee propiedades en Los Ángeles, Portugal y Londres.

2. Madonna es una actriz ganadora del Globo de Oro

Demostrando que podía hacer mucho más que cantar y actuar, Madonna tiene cientos de créditos de IMDB a su nombre, incluido el papel principal en Evita, que le valió un Globo de Oro en 1997, A League of Our Own, Desperately Seeking Susan, Swept Away y The Next Best Thing. Ella ganó un segundo Globo de Oro por “Masterpiece”, llevándose a casa la estatuilla a Mejor Canción Original en 2012 por la película W.E.

3. Madonna tiene dos álbumes que fueron diamantes

Para tener un disco certificado Diamante por la RIAA (Recording Industry Association of America), un artista debe vender más de 10 millones de unidades. Solo hay 22 cantantes en el mundo que se han ganado un lugar en esta lista de élite de álbumes Diamante y Madonna es una de ellas. Ella se ha convertido en Diamante dos veces con los álbumes “Like a Virgin” y “The Immaculate Collection”.

Si bien la cantante ha ganado cientos de millones a través de las ventas de discos, la 28 veces nominada al Grammy lo gana a lo grande a través de las giras. Su gira Sweet & Sticky Tour en 2008 ganó $408 millones. Antes de eso, su gira Confessions fue la gira en solitario más exitosa con una recaudación bruta de $194 millones en 2006. La gira MDNA de Madonna en 2012, que incluyó un álbum de 2011 y una actuación en el Super Bowl XVLI, le valió un total de $305 millones. En general, sus conciertos en vivo han recaudado más de mil millones de dólares en todo el mundo.

4. Otros negocios de Madonna incluyen perfumes, cuidado de la piel y ropa de moda

El ícono de los 80 nunca limitó su talento a simplemente actuar en el escenario y la pantalla, también es una inversora de marca inteligente. Además de invertir en el servicio de transmisión de $600 millones Tidal, ella creó la línea de ropa M by Madonna para H&M; una línea de ropa MG Icon en Macy’s, una línea de gafas de sol con Dolce & Gabbana y, a través de su marca de estilo de vida Truth or Dare, ha producido de todo, desde carteras y calzado hasta el lanzamiento de la fragancia Coty.

En 2018, Madonna se involucró en la industria del ejercicio con Hardcandy Fitness y, más recientemente, se involucró en el mundo del cuidado de la piel con MDNA skin.

5. Recaudó 7.5 millones de dólares para los centros pediátricos de Malawi

Si bien Madonna hace varios viajes a Malawi al año, en 2018 visitó el país africano con sus seis hijos para el primer aniversario de la apertura del Mercy James Pediatric Hospital, el hospital infantil que ayudó a construir recaudando fondos para su Raising Caridad de Malaui. Desde los esfuerzos de recaudación de fondos de Madonna, se han realizado 1.690 cirugías pediátricas en Malawi.

