Tom Hanks: ¿Cuánto dinero tiene el actor estadounidense?

Tom Hanks es uno de los actores de Hollywood más rentables de todos los tiempos. Él ha ganado dos premios de La Academia y su más reciente nominación a un Globo de Oro fue en el año 2020 por su actuación en “It’s a Beautiful Day In the Neighborhood”. El éxito continuo de Hanks ha llevado a algunos fanáticos a cuestionar cuánto dinero tiene.

De acuerdo con Celebrity Net Worth, Hanks tiene un valor neto estimado de $400 millones. Siga leyendo para saber cómo hizo su fortuna y cómo le gusta gastarla cuando no está protagonizando películas de gran calibre.

1. Hanks ganó $70 millones por su papel en ‘Forrest Gump’ en 1994

Forrest Gump fue la película más lucrativa de Hanks, además de ser una de las más icónicas. El actor firmó por un salario de $7 millones para interpretar al personaje principal, pero la película superó rápidamente el presupuesto.

Entertainment Weekly informó que Hanks ofreció renunciar a su salario a cambio de puntos finales de “primer dólar”, lo que significa que recibiría una parte de los recibos de taquilla adeudados al estudio después del estreno de la película.

Forrest Gump fue un gran éxito comercial, recaudando 678 millones de dólares en la taquilla mundial. Hanks se fue con un estimado de $70 millones, además de un Globo de Oro y su segundo premio de La Academia al Mejor Actor. Es el sueldo de actuación más grande de Hanks hasta la fecha, y ajustado a la inflación (se traduce en $120 millones en la actualidad), lo que significa que sigue siendo uno de los sueldos de actuación más grandes en la historia de Hollywood.

Hanks aplicó una estrategia similar cuando protagonizó la epopeya de la Segunda Guerra Mundial, “Salvar al soldado Ryan”. Business Insider informó que el actor decidió renunciar a su salario a cambio de puntos finales de “primer dólar”. “Salvar al soldado Ryan” ganó la friolera de $482 millones en todo el mundo, y Hanks ganó $40 millones por su actuación.

2. Hanks y su esposa tienen una cartera de bienes raíces valorada en $150 millones

Hanks y su esposa Rita Wilson han estado comprando y vendiendo grandes propiedades durante décadas. Celebrity Net Worth informa que la pareja compró una mansión frente al mar en Malibu Colony por $2.95 millones en 1991, y en la actualidad, se estima que la mansión tiene un valor de $20 millones. En 2010, la pareja compró una casa en el área de Pacific Palisades de Los Ángeles, que desde entonces se ha convertido en su residencia principal. La casa costó 26 millones de dólares.

Hanks y Wilson vendieron propiedades vecinas a un solo cliente en 2017. Las casas se pusieron en el mercado por $8.75 millones y $9.25 millones, respectivamente, y la última era propiedad del difunto director y guionista Frank Pierson. Las casas se vendieron por un monto combinado de $17.5 millones, el cliente posteriormente procedió a demoler las propiedades y las reemplazó con una mansión. Según Variety, Hanks y Wilson poseen otras 5 propiedades en Palisades, así como una casa de esquí en Sun Valley, Idaho.

En total, Celebrity Net Worth afirma que la cartera de bienes raíces de Hanks y Wilson vale al menos $150 millones.

3. Hanks dona dinero a más de 30 organizaciones benéficas y fundaciones

Además de sus negocios inmobiliarios, Hanks trabaja en estrecha colaboración con otras 30 organizaciones benéficas y fundaciones. El actor dona tanto su tiempo como su dinero a organizaciones como Elevate Hope Foundation y Hole In the Wall Gang. El primero proporciona a los niños maltratados un método alternativo de terapia a través de la música, y el segundo organiza campamentos de verano para niños de entre 7 y 15 años que están demasiado enfermos para asistir al campamento de verano.

Otras organizaciones a las que Hanks dona incluyen el Women’s Cancer Research Fund (WCRF), que investiga y desarrolla la prevención del cáncer en las mujeres, y la Fundación Elizabeth Dole, que mejora las condiciones de las familias militares y los cuidadores. Puede hacer clic aquí para obtener una lista de las organizaciones adicionales con las que está conectado el actor.

En 2018, se informó que Hanks y su esposa Rita Wilson donaron un millón de euros para trabajos arqueológicos en Despotiko, una isla ubicada cerca de Antiparos, Grecia. Wilson aclaró la confusión en Twitter, donde escribió: “Para todos mis queridos amigos griegos, esta es una historia falsa. @tomhanks y yo no no tenemos idea de quién es esta persona. Tom no asistirá a este evento ni hemos donado a ninguna de estas causas. No estoy seguro de por qué la gente publicaría algo falso”.

4. Las películas de Hanks han ganado más de $9 mil millones en taquilla a nivel mundial

La mayor fuente de ingresos de Hanks es su carrera cinematográfica. Él hizo su debut en la pantalla en 1980, pero no fue hasta la comedia de 1984 Splash! que se convirtió en un nombre familiar. La película recaudó 69.8 millones de dólares en todo el mundo, según Box Office Mojo. Hanks continuó consiguiendo exitosas comedias a lo largo de la década, siendo las más notables The Money Pit de 1986 y Big de 1988. Esta última recaudó $151 millones y le valió a Hanks su primera nominación a un Premio de la Academia.

La carrera de Hanks alcanzó su punto máximo en la década de 1990. Él apareció en una serie de exitosos proyectos como el drama sobre el SIDA Filadelfia, que recaudó 206 millones de dólares; el thriller espacial Apolo 13, que recaudó 355 millones de dólares; y la comedia animada Toy Story, que recaudó 373 millones de dólares. Su mayor éxito de la década fue Forrest Gump, que recaudó 678 millones de dólares en todo el mundo y ganó 6 premios de La Academia, incluido el de Mejor Película.

El actor ha seguido encontrando éxito comercial hasta entrada la década de 2000. Él prestó su voz a tres secuelas de Toy Story, y The Numbers informa que las dos últimas entregas han recaudado más de mil millones de dólares. El actor consiguió su película de acción real más taquillera con The Da Vince Code, que recaudó 785 millones de dólares y generó dos secuelas. Work and Money informa que las películas de Hanks han recaudado $9.28 mil millones en taquilla mundial, lo que lo convierte en uno de los actores con mayor éxito financiero de todos los tiempos.

5. Hanks dice que la clave para mantenerse rico es “evitar las deudas”

Hanks habló con franqueza sobre el dinero durante una entrevista de 2018 con The Guardian. Él dijo que si bien es rico, es importante evitar las deudas y ser prudente con las inversiones. “Mira, soy rico… soy rico”, admitió. “Leí hace mucho tiempo que no se puede tener deudas. Si estás endeudado, no puedes decir que no. Tienes que tener lo que David Niven llamó jodid* dinero. Entonces, la nuez es lo que necesitas para vivir ahora mismo, y eso es finito”.

Hanks también habló sobre la diferencia entre quedarse con los pies en la tierra y sucumbir al glamour del estilo de vida de las estrellas de cine. Él atribuye lo primero a su educación y la forma en que sus padres lo criaron. “El dinero puede ser bueno. Pero después de eso, hombre, solo quieres más dinero”, explicó.

“Siempre hay otro nivel de mamón que necesitas para mantenerte feliz. ¿Estás en esto por el poder?, ¿Hacer qué?, ¿Tener un lugar de estacionamiento justo al lado de su remolque? Si esos son los talismanes, después de un tiempo nada de eso será suficiente. Mi dinero está en el banco, hombre… Si se detiene mañana, estaremos bien”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.