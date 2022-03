Luto en “Dancing With the Stars por Susan Lucci”: ¿Quién se le murió?

Un miembro del elenco del reality “Dancing With the Stars” compartió algunas noticias tristes con sus fanáticos el 30 de marzo. El esposo de la legendaria actriz de telenovelas Susan Lucci, Helmut Huber, murió, dijo un representante de la familia a People.

Esto es lo que necesita saber sobre su matrimonio de más de 50 años y su muerte.

Huber murió a la edad de 84 años

Según la revista People, Huber murió en paz a la edad de 84 años el lunes 28 de marzo en Long Island, Nueva York.

Un representante de la familia dijo en un comunicado:

“Un hombre de familia, era un amigo leal y los amaba profundamente. Con un sentido del humor rugiente, una personalidad más grande que la vida y un solucionador de problemas práctico, vivió su vida al máximo. El Sr. Huber, que anteriormente corrió motocicletas en Austria, era un esquiador de primer nivel y un ávido golfista, perteneciente al Garden City Golf Club y al Westhampton Country Club”.

El publicista de Lucci agregó: “La muerte de Helmut es una pérdida tremenda para todos los que lo conocían y amaban. Fue un extraordinario esposo, padre, abuelo y amigo. La familia pide amablemente privacidad durante este momento increíblemente difícil”.

La familia ha solicitado que, en lugar de flores, se hagan donaciones a la American Stroke Association, como una forma de honrar a Huber.

Fue amor a primera vista para Huber

Huber nació en Austria en 1937 y llegó a los Estados Unidos a la edad de 21 años. Según un perfil de 1999 en People, Huber y Lucci se conocieron en el Garden City Hotel el verano posterior al primer año de universidad de Lucci. Ella trabajaba de camarera allí como un trabajo de verano y Huber era el chef, y sonó como amor a primera vista para él.

“La primera vez que vi a Susie, me impactó. Todavía hoy, ella entra a una habitación y yo me enciendo”, dijo Huber a la revista.

Pero había una diferencia de edad de nueve años. En el perfil, el miembro del elenco de la séptima temporada de “Dancing With the Stars” admitió que ella solo pensaba que él era “un hombre mayor atractivo” y que en realidad no comenzaron a salir hasta tres años después en lo que es como una historia de una telenovela. .

La actriz de “All My Children” estaba celebrando su fiesta de compromiso con otro hombre en el Garden City Hotel y Huber estaba allí de visita (él trabajaba en otra parte de la compañía hotelera en ese momento). Sus padres lo invitaron a unirse a la fiesta y él le dijo a la madre de Lucci en la fiesta de compromiso que “no iba a durar (esa relación)”.

“Me enteré de eso mucho después”, dijo Lucci. “Y mi madre estuvo de acuerdo con él, pero no me dijo eso”.

Unos meses después, Lucci y su prometido se separaron, ella comenzó a salir con Huber y se casaron un año después. Era septiembre de 1969 y estuvieron juntos más de 50 años, hasta su muerte en marzo de 2022.

En una entrevista de 2018 con Closer Weekly, Lucci dijo sobre su matrimonio: “Me casé con un hombre que es muy inteligente, muy seguro de sí mismo y muy divertido. Para mí, la dinámica simplemente funcionó. ¡Tuve suerte!”.

A Huber le sobreviven su viuda Lucci, sus dos hijos, Liza y Andreas, dos hijos de una relación anterior, ocho nietos y dos bisnietos.

Mira aquí la historia original en Heavy