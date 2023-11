Lupita Jones vs. Cynthia de la Vega: Los problemas que tienes que saber

Lupita Jones está oficialmente fuera de Miss Universo México. La ex Miss Universo, primera mujer mexicana en ganar la corona en 1991, llevaba treinta años al frente del organización responsable de elegir a la representante mexicana para el certamen. Ahora el puesto lo tiene, la ex Miss México Cynthia de la Vega.

Lupita Jones reveló en el programa Siéntese quien pueda que se enteró de su despido a través de información extraoficial y ataques mediáticos que presuntamente serían iniciados por el nuevo CEO de la franquicia en México, Raúl Rocha Cantú, informa Infobae. “Extraoficialmente me llegó la información de que este señor Rocha contrató una agencia de marketing para destrozar mi reputación, para destrozar mi imagen (…) Su mejor estrategia es destrozar a una mujer que ni siquiera conoce, que no le ha hecho nada, y sobre eso usted quiere construir una plataforma de empoderamiento para la mujer; no me parece coherente”, acusó Lupita Jones.

Lupita Jones sacó a Cynthia de la Vega de Miss Mundo

La destitución de Lupita Jones como directora de Miss Universo México sacó a la luz cuando la ex Miss Universo sacó a De la Vega de Miss Mundo en 2011.

Cynthia de la Vega, quien representó a México en Nuestra Belleza Mundo en 2011, se vio envuelta en una polémica con Lupita Jones poco antes del certamen. Jones anunció que Cynthia quedó fuera de Miss Mundo alegando indisciplina, y la corona pasó a Gabriela Palacios Díaz de León, informa Caras.

“El peso no fue el problema. Fueron, como lo dije en su momento, faltas de disciplina a las reglas de conducta que se establecen y que establezco para todas las participantes que representan a México”, dijo Jones. Pero los rumores decían que Jones había sacado a De la Vega por alcoholismo.

Jones no lo confirmó

Jones no confirmó ni desmintió las especulaciones y en su lugar mandó un contundente mensaje a la nueva directora de Miss Universo en México: “Le toca demostrarlo. En los hechos, en los resultados tú vas demostrando tu capacidad. Le deseo lo mejor, es una gran responsabilidad …que la aproveche y que todo salga bien, le deseo mucho éxito”.