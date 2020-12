Hijo de Lupita D’Alessio es brutalmente golpeado: ¿Por qué?

Cesar D’Alessio, uno de los hijos de Lupita D’Alessio, causó gran preocupación entre sus seguidores en la plataforma de Instagram después de denunciar que había sido brutalmente golpeado por parte del hijo de Arturo Montiel, ex gobernador del Estado de México.

En las imágenes que compartió en Instagram en horas de la madrugada del miércoles 16 de diciembre, Cesar D’Alessio aparece notablemente golpeado en su rostro y enfatizó que la golpiza que le propinaron ocurrió en la casa del político mexicano, esto debido a que se encontraba en el lugar ofreciendo un show musical.

“Me agarraron a golpes, el señor Arturo Montiel del PRI (Partido Revolucionario Institucional) me sacó a golpes de su casa. Este es mi estado, me abrió la cabeza, pido justicia”, puntualizó el músico a través de una transmisión en vivo que realizó en Instagram.

D’Alessio continuó mencionando: “Temo por mi vida, pensé que me iba a morir. El señor Arturo Montiel del PRI me contrató para tres horas y yo hice cinco horas de evento en su casa (…) Su hijo me sacó a golpes, estoy con mi novia que trabaja conmigo. No existió ningún faltivo por el cual me tuvieran que agarrar a golpes, encerraron a mi novia en un coche para poder agarrarme a golpes. Yo no voy a parar hasta que esto se haga justicia”.

El cantante mexicano agregó: “El señor Arturo Montiel es un corrupto y un hijo de la ching… (…) Exhorto a toda la gente que me conoce y que saben el tipo de persona que soy que por favor me ayuden a salir de aquí, mi mujer y yo estamos encerrados”.

“Arturo Montiel, él me hizo esto. El señor Arturo Montiel y su familia me hicieron esto”, concluyó D’ Alessio mientras se encontraba en el interior de un automóvil con su rostro ensangrentado por los golpes que recibió.

Hasta el momento las causas del incidente entre Cesar D’Alessio y la familia del político mexicano Arturo Montiel no han sido esclarecidas. Por su parte, Montiel no cuenta con redes sociales y no ha emitido declaraciones sobre lo sucedido.

Jorge D’Alessio y Ernesto D’Alessio, hermanos de Cesar D’Alessio, se pronunciaron a través de las historias de sus cuentas oficiales en Instagram para dar a conocer que su hermano ya había recibido asistencia médica después del incidente: “Gracias a todos por su preocupación, mi hermano @cesardalessio ya está acompañado y siendo asistido, por supuesto no está sólo, bendiciones a todos”.

En una publicación que posteriormente fue eliminada de las historias de su perfil oficial en Instagram, Cesar D’Alessio confesó que estaba tomando acciones legales en contra del hijo de Arturo Montiel por la golpiza que le propinó: “Gracias a toda la gente que está atenta al caso. En estos momentos nos encontramos levantando una denuncia por abuso sexual a mi mujer @renataescorcia y por agresión física agravada en el Ministerio Público”.

Asimismo, D’Alessio compartió una fotografía en donde se podía apreciar los daños físicos que había recibido en el área del rostro después del incidente en donde fue víctima de violencia física y psicológica. Sin embargo, el músico mexicano posteriormente eliminó la publicación de su cuenta oficial en Instagram.

Por su parte, Lupita D’Alessio no ha emitido ningún tipo de declaración a través de sus redes sociales sobre el incidente en el que su hijo menor resultó gravemente herido.

Arturo Montiel Rojas fue gobernador del Estado de México desde el mes de septiembre de 1999 hasta el mes de septiembre de 2005. Asimismo, el político mexicano se ha desempeñado en varios cargos de servicio público en México.

