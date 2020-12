Chayanne: 5 datos que quizás no conocías del cantante

Chayanne es uno de los cantantes de habla hispana más queridos en la industria del entretenimiento, su carisma y su indiscutible talento le han permitido consagrarse como una estrella con reconocimiento a nivel mundial.

Elmer Figueroa Arce, conocido artísticamente como Chayanne, inició su carrera en la industria de la música en 1978 al formar parte de un grupo musical juvenil. Sin embargo, el cantante decidió poner fin a su participación en esta agrupación en el año 1983 para poder enfocarse en lo que sería su carrera como solista.

En la actualidad, Chayanne ha logrado una gran popularidad que le ha permitido ofrecer conciertos a casa llena en los escenarios más imponentes del mundo.

Te presentamos 5 datos interesantes que quizás no conocías de Chayanne:

1. Chayanne incursionó en la actuación

Dance With Me TrailerDance With Me Movie Trailer 2008-03-19T23:32:57Z

Si bien es cierto que Chayanne es conocido mayormente por su carrera como cantante, el artista puertorriqueño también participó en un sinfín de telenovelas y series a lo largo del inicio de su destacada carrera artística.

“Generaciones”, “Las divorciadas”, “Pobre juventud”, “Linda Sara” y “Provócame” son algunos de los melodramas en los que participó Chayanne en su faceta como actor.

En 1998, la estrella sorprendió a todos sus fanáticos al participar en su primer proyecto cinematográfico en Hollywood. Tal es el caso de la película “Dance with me”, en donde compartió rol protagónico con la actriz Vanessa Williams.

En el año 2008, Chayanne interpretó al personaje principal en la serie televisiva “Gabriel”, siendo este su último proyecto en la actuación antes de dedicarse en su totalidad a la música.

2. Su nombre artístico nació gracias a su madre

El cantante puertorriqueño en la actualidad es conocido como Chayanne gracias a su madre, quien lo rebautizó con este apodo después de quedar fascinada con una telenovela de los años setenta llamada “Cheyenne”.

El legado artístico de Chayanne siempre le recordará a su madre (Irma Luz Arce), quien falleció en el mes de abril del año 2014 después de una larga y dura batalla en contra de un cáncer que padecía.

Chayanne nació un 28 de junio de 1968 en Río Piedras, Puerto Rico. Su infancia estuvo marcada por una unión familiar indescriptible, los deportes y la educación. El artista tiene un total de cuatro hermanos, tres hombres y una mujer.

3. Chayanne no siempre quiso dedicarse al entretenimiento

A lo largo de su niñez y adolescencia, Chayanne no descartaba la idea de cursar estudios de biología marina, una profesión que le hubiese gustado desempeñar a lo largo de su etapa como adulto. Sin embargo, su destino tomó un giro completamente diferente con su faceta como artista con una trayectoria que es respaldada por numerosos proyectos musicales.

A lo largo de su carrera artística, Chayanne ha recibido 25 Discos de Oro y 30 Discos de Platino. Asimismo, sus temas musicales han logrado posicionarse a lo largo de 500 semanas en los principales puestos de las listas de Billboard desde su debut como solista.

Su potencial voz y sus característicos pasos de baile han hecho de Chayanne uno de los cantantes más rentables en la industria de la música de habla hispana.

4. Ha logrado un récord en ventas a nivel mundial

Chayanne ha vendido más de 50 millones de álbumes alrededor del mundo, lo que lo convierte en uno de los artistas de habla hispana con el mayor número de ventas en la industria de la música.

A lo largo de su carrera musical, Chayanne ha lanzado 14 álbumes de estudio y entre sus sencillos musicales más populares destacan: “Torero”, “Salomé”, “Un siglo sin ti”, “Torero” y “Madre tierra (Oye)”.

Chayanne cuenta con un patrimonio neto de alrededor de 40 millones de dólares, una sorprendente suma de dinero que ha logrado recaudar por sus álbumes musicales y sus giras de conciertos que rápidamente se convierten en un completo éxito en ventas.

5. Chayanne se encuentra felizmente casado

Chayanne en todo momento ha sido muy reservado con su vida privada, pero desde el año 1992 se encuentra felizmente casado con la venezolana Marilisa Maronese, a quien conoció mientras ofrecía un show musical en un certamen de belleza venezolano.

La pareja son padres de dos hijos en común: Isadora Sofia Figueroa de 20 años de edad y Lorenzo Valentino Figueroa de 23 años de edad.

La esposa de Chayanne en todo momento se ha mantenido alejada de la vida pública, pero ha sido pilar fundamental en el éxito que ha logrado el artista en su faceta como cantante.

