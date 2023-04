¿Luis Miguel está por anunciar nueva música y gira?: Lo que sabemos

Todo indicaría que el ídolo mexicano Luis Miguel está por anunciar oficialmente que vuelve con nueva música y una gira de conciertos para el 2023. Después de su exitosa gira “¡México Por Siempre!” en 2018 y 2019, los fanáticos estaban ansiosos por escuchar nuevas canciones de uno de los cantantes más icónicos de México y al parecer, el momento podría estar más cerca de lo que todos creemos.

Los rumores iniciaron el pasado día de San Valentín (14 de febrero) cuando el cantante apodado “El Sol de México” compartió una foto con el texto LUIS MIGUEL TOUR 2023, que ocasionó una locura en redes sociales y al momento cuenta con casi un millón de “me gusta” y cientos de miles de comentarios de los fanáticos que no pueden esperar a escuchar a esa prodigiosa voz entonar los éxitos que han estado sonando por varias décadas.

Pero luego de este abrebocas, el secreto a voces del regreso del ídolo parece estar al descubierto y el artista estaría listo para poner en primer lugar lo que lo hizo mundialmente famoso en un principio, su voz, no las polémicas que le han acompañado los últimos años.

Así lo dejó saber con un nuevo e intrigante mensaje que dejó nuevamente en su perfil de Instagram sólo con el texto “Abril 19”, que es curiosamente la fecha en la que cumplirá 53 años.

Como era de esperarse, este mensaje, que no aclara más que simplemente la fecha, ha generado toda clase de especulaciones, pues mantiene el acostumbrado hermetismo de la estrella pero parece indicar lo obvio, que una gira y nueva música estarían en puertas. Los mensajes de los impacientes fanáticos no se han hecho esperar, ansiosos ante esta gira venidera y listos para escuchar nuevo material y al momento no hay una confirmación oficial por parte de su equipo.

Luis Miguel ha sido una figura prominente en la música latina durante más de tres décadas. Conocido por su impresionante rango vocal y su estilo único, ha ganado múltiples premios y ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Su música ha sido influenciada por una variedad de géneros, incluyendo el bolero, el pop y la música ranchera.

¡Queda esperar al próximo 19 de abril y alistarnos para comprar tickets!