Luis Fonsi estrena su nuevo sencillo “Dolce” (+ESCÚCHALO AQUÍ)

El artista global y ganador de múltiples Latin GRAMMY® Luis Fonsi lanzó hoy su esperado nuevo álbum titulado “Ley de Gravedad” bajo el sello Universal Music Latino, el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales.

“Decidí ponerle ‘Ley de Gravedad’ a este disco porque para mi simboliza esa fuerza de atracción que logra una canción. Esa unión entre dos personas llamada amor que al final del día siempre es el núcleo de todas mis composiciones. Además de ser una canción que hice junto a mis hermanos Cali y El Dandee que forman parte de este disco”, expresó Fonsi.

“’Ley De Gravedad’ es un disco que reúne muchos momentos, diferentes ritmos y fusiones. Siempre me ha gustado esa búsqueda. Tratar de hacer cosas nuevas y mezclar diferentes estilos siempre poniéndole mi sello personal. Esa inquietud me lleva a hacer un disco donde temas muy románticos y temas muy rítmicos conviven en un mismo mundo”, continúo el ganador de múltiples Latin GRAMMY®.

“Ley de Gravedad” promete deleitar a los seguidores de Fonsi, ya que logra fusionar géneros musicales sin perder esa esencia que lo ha convertido en uno de los artistas más importantes y reconocidos de su generación.

Bajo la producción de los galardonados Andrés Torres y Mauricio Rengifo, este álbum incluye 16 temas compuestos por Fonsi, Torres y Rengifo, junto a otros grandes compositores. También, el álbum cuenta con colaboraciones junto a estrellas internacionales incluyendo a Nicky Jam, Farruko, Rauw Alejandro, Myke Towers, Sebastián Yatra, Cali y El Dandee y Manuel Turizo, forman parte de esta gran producción musical.

El ya exitoso lanzamiento viene acompañado del estreno del sencillo y el sensual video musical de “Dolce”, el cual fue dirigido por el destacado director creativo de Elastic People, Carlos Pérez. El video cuenta con la participación especial de la reconocida modelo y actual esposa del artista Águeda López, siendo esta la primera vez que trabajan juntos.

“’Dolce’ es una canción súper sexy, divertida y animada. Necesitábamos esa química que solo me la puede dar mi esposa. Carlos, el director del video, ya me había propuesto hace tiempo tener a Águeda para ser la modelo, pero estaba esperando el video correcto. Definitivamente “Dolce” es el video y la canción perfecta para trabajar con ella”, comentó Fonsi.

“Ley de Gravedad” ya cuenta con 975 millones de reproducciones combinadas en las diferentes plataformas digitales en las que Fonsi cuenta con un total de 42.7 billones de reproducciones en conjunto.

Disfruta del video oficial de “Dolce”, el nuevo sencillo de Luis Fonsi





Lista de temas que conformarán Ley de Gravedad