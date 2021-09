Lucianne Goldberg: ¿Dónde está la agente literaria hoy?

Lucianne Goldberg una agente literaria conservadora que fue un actor importante en el escándalo Bill Clinton/Monica Lewinsky porque instó a la funcionaria del Pentágono Linda Tripp a grabar sus conversaciones con Lewinsky sobre el presidente. El papel de Goldberg en la saga fue resucitado por ABC en 2019 en un documental de dos horas llamado Truth and Lies, y juega un papel clave en la nueva serie de FX, Impeachment: American Crime Story, que narra la saga de Lewinsky, Tripp y el presidente.

Ella era una agente literaria conservadora en ese momento. “En las décadas de 1980 y 1990, Goldberg promovió varios libros reveladores del partido conservador, como “Senatorial Privilege: The Chappaquiddick Cover-up de Leo Damore”, escribió PBS.

Write what sells. Margo Martindale is Lucianne Goldberg in Impeachment: American Crime Story. Watch the series premiere on Tuesday at 10pm only on FX. #ACSImpeachment pic.twitter.com/ubChtOHjr8 — American Crime Story FX (@ACSFX) September 6, 2021

¿Dónde está Lucianne Goldberg hoy? ¿Cómo ha sido su vida desde el drama de Clinton?

Esto es lo que necesita saber:

Lucianne Goldberg es la editora de un foro web que completa artículos de noticias

Goldberg dirige un foro de noticias conservador en Lucianne.com que es un resumen de artículos que ella considera “lectura obligada”.

Todavía está activo. Por ejemplo, el 7 de septiembre presentó titulares como “Biden AG Merrick Garland se compromete a luchar contra la ley pro-vida de Texas” y “Los talibanes pintan murales humillantes en la ex embajada de Estados Unidos en Afganistán. Gracias, Joe Biden”.

Su sitio web se llama a sí mismo un “salón de noticias”.

“El foro de noticias Lucianne.Com es un salón de noticias, NO un salón”, se lee. “Por favor, publique solo artículos de noticias, columnas y comentarios de periódicos, revistas y / o sitios web de noticias en línea legítimos. Preferimos artículos que no tengan más de 48 horas – – – a menos que un artículo más antiguo sirva como base vital para un artículo publicado actualmente”.

Ella se ha mantenido crítica con los Clinton a lo largo de los años. En 2017, criticó a Hillary Clinton al escribir: “Uno de los misterios perdurables de la política actual no es por qué a la gente no le gusta Hillary Clinton, sino por qué le gusta. Ella es una aburrida. Ella no es graciosa. Ella es mezquina y amargada. No lo entiendas”. Ella también escribió: “Oh cielos. Charles Blow, del NYT, dice que no podemos ser su amigo si nos gusta Trump. Me preguntaba cómo deshacerse de él”.

Lucianne Goldberg enfrentó críticas fulminantes después de que se conoció su papel en la controversia de la grabación. En 1998, le dijo a The Observer, “… Me molesta cuando la gente dice ‘Lucianne está regocijada’. Estoy enojada y mi enojo a veces sale a la luz. Ahora sueno como Kathleen Willey, porque dijo que cuando está nerviosa suena “exuberante”. No estoy nerviosa. Estoy decidida porque creo que nuestro lado tiene razón, que se han producido cosas realmente desagradables, y Linda Tripp trató de contárselo al mundo, y luego tuvo que esconderse y yo me quedé con la información. Y no le he mentido a nadie sobre nada”.

En 2004, los Marines de los Estados Unidos retiraron un anuncio del sitio web de Lucianne.

El hijo de Goldberg, Jonah Goldberg, fue una voz conservadora líder en contra de la presidencia de Donald Trump y Lucianne habló sobre las elecciones presidenciales.

Aunque Lucianne Goldberg se ha alejado un poco del ojo público a lo largo de los años, su hijo, Jonah Goldberg, ha asumido un papel central en lo que respecta a los comentarios conservadores en Estados Unidos. En 2018, The Washington Post lo describió como “Jonah Goldberg … ahora una voz líder del conservadurismo anti-Trump”. Jonah Goldberg es autor, columnista y editor.

En 2021, se desempeña como editor en jefe de The Dispatch, un sitio conservador. Su biografía de Los Angeles Times dice: “Jonah Goldberg es editor en jefe de Dispatch y ha sido columnista de opinión de Los Angeles Times desde 2005. Es presidente de Asness en Libertad Aplicada en el American Enterprise Institute. Anteriormente fue editor senior en National Review, donde había trabajado durante dos décadas. Sigue siendo miembro del National Review Institute. Es columnista semanal de The Times, colaborador de Fox News y miembro habitual de ‘Fox News All-Stars’ en ‘Special Report with Bret Baier’. Goldberg aparece regularmente en la ‘Morning Edition’ de NPR y es autor de tres Los más vendidos del New York Times, el más reciente de los cuales es “Suicide of the West”. Vive en Washington, D.C.”

En 2016, Lucianne Goldberg habló en un programa llamado Aaron Klein Investigative Radio sobre las elecciones presidenciales. Ella sugirió que la elección se volvería “altamente sexuada”. Según el sitio web conservador Breitbart, dijo sobre las acusadoras de Bill Clinton (a quienes Donald Trump destacó durante las elecciones presidenciales contra Hillary Clinton), “Creí a cada una de estas mujeres. … Te estaban diciendo la verdad”.

Puedes escuchar la transmisión de radio aquí.

Goldberg calificó a Bill Clinton como un “paleto encantador”

Goldberg también habló sobre su papel en el escándalo en una larga entrevista con PBS.

“La sensación era que él era un vendedor de autos usados”, dijo de Bill Clinton en esa entrevista. “Hay una sensación de que un chico es un tipo encantador. Lo odiaban porque, en primer lugar, creo que todos hemos conocido a alguien como Bill Clinton y no queremos que sea presidente de nuestro país. Creo que nos tomó mucho tiempo llegar a conocerlo, y eso no significó que nos agradara más una vez que lo conocimos. Y la esposa también era aterradora. Así que fue un doble título”.

Ella habló sobre conocer a Linda Tripp:

“La encontré muy intensa. Ver a mucha gente que no sabe esto, solo la vi dos veces en mi vida, ya sabes. Yo nunca, nunca, no fui su amiga, y de repente me echan allí como su mejor amiga para siempre.

Pero ella se tomaba muy en serio su trabajo. Hablaba muy en serio sobre trabajar en la Casa Blanca. Fue un gran honor para ella. Había trabajado allí para Bush 41 y había sido la secretaria de Tony cuando él estuvo allí. Ella era más que una secretaria. Ella era como gerente de oficina, y la cosa de los redactores de discursos, y luego se quedó cuando llegó Clinton, y estaba absolutamente … era una mocosa del ejército, era dedicada, se tomaba en serio su trabajo y estaba horrorizada por los Clinton. Estaba consternada y quería escribir sobre eso”.

Goldberg agregó: “Bueno, claro, lo estaba grabando, pero quiero decir que habría estado haciendo esas preguntas tanto si lo estaba grabando como si no. Ella realmente se preocupaba por Monica, pero había una, si puedo hablar por ella, nuevamente, había una emoción predominante, y eso era lo que estaba haciendo Bill Clinton y, les digo, esta era una mujer enojada”.

Just go to Lucianne.com where you can comment. Joshua Goldberg was a good man. — AndrewBreitbart (@AndrewBreitbart) February 14, 2011

Lucianne Goldberg, nacida en 1935, se casó con Sidney Goldberg en 1966 y tuvo dos hijos con él. Su esposo murió en 2005.

En 2011, su hijo Joshua Goldberg murió joven a causa de una caída. Participó en la edición de los sitios web de su madre, según American Thinker. En un panegírico, Jonah Goldberg escribió que Josh se parecía mucho a Lucianne: “De ella obtuvo su valentía e irreverencia, y también su terquedad”.

