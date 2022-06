[FOTO] ¡Lauren Bushnell está embarazada!

La favorita de Bachelor Nation Lauren Bushnell, ahora Lauren Lane, anunció en una entrevista exclusiva con la revista People el 6 de junio que está embarazada de su segundo hijo.

Bushnell se dio a conocer entre los fanáticos de Bachelor cuando se ganó el corazón de Ben Higgins en la temporada 20. Aunque ella y Ben terminaron por caminos separados, Bushnell encontró el amor verdadero con el artista country Chris Lane. Bushnell aceptó la propuesta de matrimonio de Lane en junio de 2019 y la feliz pareja se casó en octubre de ese mismo año.

Octubre está a punto de ser especial una vez más, porque es cuando nacerá su segundo hijo, según People.

Esta feliz noticia llega justo antes de otro hito importante, el primer cumpleaños de su hijo Dutton. El primer hijo de Lane, Dutton Walker, nació el 8 de junio de 2021.

¡El bebé número 2 fue una gran sorpresa!

Cuando People le preguntó a Lauren cómo descubrió que estaba embarazada, ella respondió: “Para ser honesta, cuando lo descubrimos, nunca me había sorprendido más en toda mi vida, porque fue una sorpresa inesperada. Cuando nos enteramos, Dutton tenía casi 8 meses y yo no sentía nada. Realmente no tenía síntomas. En realidad, ¡estaba haciendo una prueba de embarazo solo para reconfirmar que no lo era! Y para mi sorpresa y la sorpresa de Chris, fue muy positivo”.

Es posible que el embarazo no haya sido planeado para este momento particular de sus vidas, pero la pareja siempre tuvo la intención de tener dos hijos, informa People. Esta fue definitivamente una feliz sorpresa. Bushnell se entusiasmó: “Ambos estamos increíblemente emocionados”.

Lane estaba tratando de acostar a su hijo cuando Bushnell leyó los resultados de la prueba y corrió a la habitación de Dutton para decírselo. Ambos quedaron atónitos con la noticia. Pero después de que pasara el impacto, pudieron decirse a sí mismos: “Está bien, podemos hacer esto”, le dijo Bushnell a People.

Ahora que Bushnell finalmente ha superado la fase de náuseas matutinas del embarazo, ella y su esposo pueden realmente disfrutar pensando en el futuro. Bushnell explicó en la entrevista: “Ahora estoy en el punto en el que puedo sentirme normal nuevamente. Y luego estoy segura de que en unos cuatro meses llegaré a ese punto en el que oficialmente me sentiré incómoda nuevamente. ¡Así que intentaré disfrutar estos próximos meses! Estoy en el punto dulce”.

Bushnell mostró a los fanáticos su panza en Instagram

La leyenda de la foto decía: “Fiesta de 4, próximamente en octubre de 2022. ¡No puedo esperar a verte como un hermano mayor, Dutty!”.

Los fanáticos parecen tan emocionados como los Lane por esta nueva incorporación a la familia. Un seguidor de Instagram escribió: “La familia más dulce y asombrosa 😍 ¡más que feliz por ti!”. Otro publicó: “¡Las mejores, las mejores, las mejores noticias! ¡Los amo, dulce familia! No hay nada más increíble y precioso que ver cómo se forma el amor entre hermanos”.

Queda por ver si Dutton tendrá un hermano o una hermana. Lane le dijo a People: “Nadie en la familia, menos una persona, ha tenido una niña. Entonces, si tuviera que adivinar, voy a continuar con esa tradición y probablemente será un niño. Bushnell intervino: “Siento que debido a eso, la familia Lane podría usar algo de energía femenina ahí”, a lo que su esposo respondió: “Mis padres se mueren por una niña, ¡así que ya veremos!”.