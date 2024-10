Laura Zapata regresa a la tercera temporada de “Secretos de Villanas” – ENTREVISTA

Canela TV estrenó este 10 de octubre la tercera temporada de Secretos de Villanas. A esta nueva regresa Gaby Spanic, Laura Zapata, Cynthia Klitbo y Aylín Mujica. A quienes no vamos a ver en esta nueva temporada es a Geraldine Bazán y Sarah Mintz. Pero se unió la actriz colombiana Catherine Siachoque.

Laura Zapata habló en entrevista con AhoraMismo y asegura que aunque algunas de ellas regresan a esta nueva temporada, no son las mismas de la pasada. “Vivimos en el mundo de las transformaciones y los seres humanos nos vamos transformando de acuerdo a nuestras experiencias o a las vivencias. No somos siempre los mismos. Entonces aunque estemos las mismas personas, pues no somos las mismas. Es muy interesante ver cómo nos hemos transformado”.

Secretos de Villanas ha logrado reunir a las mejores villanas de la televisión donde ellas pueden mostrarse al público como realmente son. “Es un show sin libreto”, comparte Zapata. “Lo único que sabemos es que vamos a cenar y de eso surge la personalidad de cada quien. Me da gusto porque es un buen ejercicio y de repente puede ser hasta como un ejercicio psicológico”.

También como un momento para enfrentamientos. Como cuando Cynthia Klitbo aprovechó una cena para enfrentar a Zapata y le preguntó sobre el tuit que publicó diciendo que “soy una drogadicta, pastillomana y alcoholica…después dice que no sabe porque estoy enojada”. Así como los momentos tensos que vivieron las artistas en esta nueva temporada de Secretos de Villanas, que transmite por Canela TV.

Zapata también habló de la llegada de Siachoque, quien fue invitada por Aylín Mújica. La actriz mexicana cuenta que Siachoque no fue muy bienvenida por algunas de sus compañeras. “Yo me acerque a ella para darle la bienvenida porque hay que abrir los brazos cada vez que una compañera llega a una situación tan caliente. Tan llena de emociones y decirle ‘aquí estoy ven relájate siéntete apoyada'”,

No te puedes con quien hubo conflicto en la casa con Siachoque. Además de los secretos que revelarán las villanas en esta nueva temporada en Canela TV.

Canela TV es una plataforma de streaming completamente gratis. Lo que quiere decir que puede ver gratis Secretos de Villanas, una temporada de diez episodios que estrena uno nuevo cada jueves.