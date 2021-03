Laura Flores se arrepiente de posar sin ropa para una revista para adultos: ¿Por qué?

Laura Flores recientemente dio a conocer que se arrepiente de haber posado sin ropa para la revista Playboy en el año 1991. Pese a que las fotografías sólo mostraban su silueta desnuda, la actriz mexicana aseguró que años más tarde sufrió las consecuencias del revelador editorial.

Flores fue una de las personalidades preferidas por la audiencia mexicana en la industria de las telenovelas en la década de los noventa, por lo que fue invitada por la revista Playboy México para protagonizar un candente editorial durante la cúspide de su éxito artístico.

En una reciente entrevista con Michelle Rubalcava para su canal en Youtube, la intérprete reveló que su hija sufrió acoso escolar por parte de sus compañeros de clases después de que los jóvenes descubrieron las reveladoras fotografías para Playboy en internet.

“En el año 2010 le hicieron bullying a mi hija María en la secundaria y le enseñaron las fotos de su mamá en Playboy. Cuando yo hice esas fotos ni hijos tenía, pero uno no ve esas cosas”, mencionó la actriz.

Laura Flores: arrepentimiento de posar en Playboy, pleito con Ale Ávalos y su regreso a la música#LauraFlores me cuenta de sus inicios en la música y la actuación, de la pérdida de su hermano y su mamá, del proceso de inseminación que tuvo para convertirse en mamá y por qué decidió adoptar a su segundo hijo. También me reveló su arrepentimiento por haber posado en #Playboy por el bullying que hicieron… 2021-03-13T00:00:14Z

Laura Flores continuó declarando que se arrepiente de haber posado para Playboy: “Como me hubiera gustado no hacer esas fotos porque me dolió en el alma que a mi hija le hicieran bullying por esas fotos”.

Flores afirmó que decidió tener una conversación muy seria con su hija sobre el incidente: “Le dije ‘mi amor, te ofrezco una disculpa porque sin querer te estoy faltando el respeto y estoy provocando que te estén haciendo bullying por unas fotos que si las pones en la revista Cosmopolitan no pasa nada, pero estaban en Playboy'”.

“Le hice un daño sin querer a mi hija y se avergonzaba de mí, ella me lo platicó sin enojos y me dijo ‘mamá, no sé qué hacer; pero esto me está dando mucha vergüenza’. Lo hablé con ella, traté de darle la vuelta y ya. Le di a ella un discurso para que se defendiera de estos chamacos que le estaban haciendo bullying”, agregó la intérprete.

La estrella de telenovelas reafirmó que se arrepiente de haber hecho las fotografías para Playboy, pero por el simple hecho del acoso que recibió su hija: “Las fotos están preciosas y yo me veía divina, pero sí me arrepiento porque no se vale que algo que hiciste sin conciencia, hoy le pegue a alguien que es tu descendencia. Yo en esa época no sabía si iba a tener hijos o si me iba a casar”.

Laura Flores sostuvo que el incidente en su momento no pasó a mayores, pero que su hija sufrió mucho tras sentirse vulnerable a las constantes burlas que recibió por parte de sus compañeros de clases por las fotografías de su afamada madre.

Flores es conocida en la industria del entretenimiento de habla hispana por ser una de las actrices más representativas en los melodramas en tierras aztecas, su talento se pudo ver reflejado en grandes telenovelas como “Las tontas no van al cielo” (2008), “Carita de ángel” (2000), “Gotita de amor” (1998), “El amor tiene cara de mujer” (1994) y “Ave Fénix” (1986).

