Latin American Music Awards 2022: Lista completa de nominados

Los cantantes puertorriqueños Bad Bunny y Jhay Cortez encabezan las nominaciones a la séptima edición de los Latin American Music Awards 2022 (Latin AMAs) anunciadas hoy por Telemundo.

La ceremonia tendrá lugar el jueves, 21 de abril y será transmitida en vivo por Telemundo a partir de las 7pm/6c desde el Michelob ULTRA Arena en el Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas, Nevada.

Los Latin AMAs rendirán homenaje a los artistas latinos más influyentes e icónicos de la actualidad, según la votación de los fans en 26 categorías que incluyen los géneros de música Pop, Urbana, Tropical, Regional Mexicana, así como Artista Favorito Crossover, Colaboración del Año, Artista Social Favorito, Video Favorito, Canción Viral del Año y Gira del Año.

Los fanáticos pueden votar hasta 25 veces por categoría cada día a través de LatinAMAs.com/vota y en Twitter usando el nombre del artista, la etiqueta de la categoría, y la etiqueta #LatinAMAs.

Gracias a su álbum El último tour del mundo, al sencillo Dákiti y a su exitosa colaboración Volví con el grupo Aventura, Bad Bunny tiene diez nominaciones, que incluyen Artista del Año, Álbum del Año, Sencillo del Año, y Colaboración del Año, además de Canción Viral del Año con “AM”. Con ocho nominaciones se encuentra su compatriota, Jhay Cortez, cuyas postulaciones incluyen Artista del Año, Sencillo del Año por “Dákiti”, Canción Favorita – Urbano por “Dákiti y “Fiel”, con ésta última también nominada como Colaboración del Año y Canción Viral del Año.

Le siguen con siete nominaciones los colombianos J Balvin, Karol G, y el puertorriqueño Rauw Alejandro.

J Balvin compite por premios que incluyen: Artista del Año, Sencillo del Año y Canción Favorita – Urbano por “In Da Getto”, Canción Viral del Año por “AM” y Video Favorito por “Lo que Dios quiera”. Entre las postulaciones de Karol G, se encuentran Artista del Año, Álbum del Año y Álbum Favorito Urbano por KG0516, así como Colaboración del Año por “El Makinon”, y Artista Favorita Femenina; mientras que, a su vez, Rauw Alejandro disputa las categorías de Artista del Año, Sencillo del Año impulsado por el éxito de su tema “Todo de Ti”, Álbum del Año y Álbum Favorito – Urbano por Vice Versa, entre otras.

Le siguen con el mayor número de nominaciones: Camilo, Grupo Firme y Kali Uchis (6 nominaciones); Aventura, Christian Nodal, Eslabon Armado, Marc Anthony, y Sebastián Yatra (5); Banda MS de Sergio Lizárraga, Farruko, Gera MX, Los Legendarios, y Maluma, (4); Calibre 50, Carin Leon, Daddy Yankee, Enrique Iglesias, Ivan Cornejo, Los Dos Carnales, Myke Towers, Ozuna, Selena Gómez, Skrillex, y Wisin (3); Annita, Carlos Vives, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, María Becerra, María Angeliq, Piso 21, Prince Royce, y Ricky Martin (2).

Con una nominación están: Anuel AA, Becky G, Camila Cabello, Chiquis, Christina Aguilera, CNCO, El Fantasma, El Gran Combo de Puerto Rico, Evaluna Montaner, Gerardo Ortíz, Junior H, Khalid, Lennin Ramírez, Los Angeles Azules, Los Bukis, Luis Fonsi, Luis Vazquez, Natti Natasha, Nio Garcia, Pablo Alborán, Pabllo Vittar, Reik, Romeo Santos, Rosalía, Shawn Mendez, Sonora Ponceña, The Weeknd, Tini y Tommy Torres.

Los nominados a los “Latin AMAs” 2022 se basan en interacciones claves de los fans con la música, incluyendo el streaming, las ventas, la difusión y la actividad social según los análisis de Billboard a través de sus aliados de datos de MRC Data y Next Big Sound desde el 6 de febrero, 2021 al 29 de enero, 2022.

Los nominados a Video Favorito y Artista Social Favorito fueron seleccionados por un comité de profesionales de la industria que considera la calidad, el contenido, la creatividad y la participación de los fans del video musical para Video Favorito, así como las métricas asociadas en las plataformas de redes sociales del artista y participación de los fans para Artista Social Favorito. Como todas las categorías de los Latin AMAs, los ganadores para Video Favorito y Artista Social Favorito son determinados según votación de los fans.

Los “Latin AMAs”, producidos por MBS Special Events y Telemundo, celebrarán lo mejor de la música latina y destacarán emocionantes interpretaciones musicales que serán anunciadas más adelante. Los “Latin AMAs” 2022 se transmitirá en vivo simultáneamente en el servicio de streaming Peacock, por el canal de cable de entretenimiento en español, Universo, y a través de las Américas por Telemundo Internacional.

Conoce la lista completa de nominados a los Latin American Music Awards 2022:

Artista del Año / Artist of the Year

• Bad Bunny

• Camilo

• Eslabon Armado

• Farruko

• J Balvin

• Jhay Cortez

• Karol G

• Myke Towers

• Ozuna

• Rauw Alejandro

Nuevo Artista del Año /New Artist of the Year

• Gera MX

• Ivan Cornejo

• Jay Wheeler

• Kali Uchis

• Los Legendarios

• María Becerra

• Mariah Angeliq

Sencillo del Año / Song of the Year

• Bad Bunny & Jhay Cortez – “Dákiti”

• Farruko – “Pepas”

• J Balvin & Skrillex – “In Da Getto”

• Kali Uchis – “Telepatía”

• Rauw Alejandro – “Todo De Ti”

Álbum del Año / Album of the Year

• Bad Bunny – El Último Tour del Mundo

• Eslabon Armado – Corta Venas

• Karol G – KG0516

• Rauw Alejandro – Vice Versa

Artista Favorita – Femenina /

Favorite Artist – Female

• Kali Uchis

• Karol G

• Natti Natasha

• Rosalía

• Selena Gomez

Artista Favorito – Masculino /

Favorite Artist – Male

• Bad Bunny

• Farruko

• J Balvin

• Jhay Cortez

• Myke Towers

• Rauw Alejandro

Dúo o Grupo Favorito /

Favorite Duo or Group

• Aventura

• Banda MS de Sergio Lizárraga

• Eslabon Armado

• Grupo Firme

• La Arrolladora Banda El Limón de René

Camacho

• Los Dos Carnales

Artista Favorito – Pop / Favorite Artist – Pop

• Camilo

• Enrique Iglesias

• Kali Uchis

• Luis Fonsi

• Sebastián Yatra

• Selena Gomez

Álbum Favorito – Pop / Favorite Album – Pop

• Camilo – Mis Manos

• CNCO – Déjà Vu

• Enrique Iglesias – Final (Vol. 1)

• Piso 21 – El Amor En Los Tiempos del Perreo

• Selena Gomez – Revelación EP

• Tommy Torres – El Playlist de Anoche

Canción Favorita – Pop / Favorite Song – Pop

• Kali Uchis – “Telepatía”

• Maluma – “Sobrio”

• Rauw Alejandro – “Todo De Ti”

• Sebastián Yatra & Myke Towers “Pareja Del Año”

Artista Favorito Solo – Regional Mexicano /

Favorite Solo Artist – Regional Mexican

• Carin Leon

• Christian Nodal

• El Fantasma

• Junior H

• Lenin Ramírez

Dúo o Grupo Favorito – Regional Mexicano /

Favorite Duo or Group – Regional Mexican

• Banda MS de Sergio Lizárraga

• Calibre 50

• Eslabon Armado

• Grupo Firme

• Los Ángeles Azules

• Los Dos Carnales

Álbum Favorito – Regional Mexicano Favorite Album – Regional Mexican

• Banda MS de Sergio Lizárraga – El Trabajo Es La Suerte

• Christian Nodal – Ahora

• Eslabon Armado – Corta Venas

• Ivan Cornejo – Alma Vacía

• Los Dos Carnales – Al Estilo Rancherón

Canción Favorita – Regional Mexicano Favorite Song – Regional Mexican

• Banda MS de Sergio Lizárraga – “La Casita”

• Calibre 50 – “A La Antigüita”

• Gera MX & Christian Nodal – “Botella Tras

Botella”

• Grupo Firme & Carin Leon – “El Tóxico”

• La Arrolladora Banda El Limón de René

Camacho – “Mi Primer Derrota”

Artista Favorito – Urbano

Favorite Artist – Urban

• Anuel AA

• Bad Bunny

• J Balvin

• Jhay Cortez

• Karol G

• Maluma

• Rauw Alejandro

Álbum Favorito – Urbano

Favorite Album – Urban

Bad Bunny – El Último Tour del Mundo Karol G – KG0516

Maluma – Papi Juancho

Rauw Alejandro – Vice Versa

Canción Favorita – Urbano /

Favorite Song – Urban

• Bad Bunny & Jhay Cortez– “Dákiti”

• Farruko – “Pepas”

• J Balvin & Skrillex – “In Da Getto”

• Los Legendarios, Wisin & Jhay Cortez –

“Fiel”

Artista Favorito – Tropical /

Favorite Artist – Tropical

• Aventura

• Carlos Vives

• Marc Anthony

• Prince Royce

• Romeo Santos

Álbum Favorito – Tropical

Favorite Album – Tropical

• El Gran Combo de Puerto Rico – En Cuarentena

• Luis Vazquez – Comienzos

• Sonora Ponceña – Hegemonía Musical

Canción Favorita – Tropical

Favorite Song – Tropical

• Aventura & Bad Bunny – “Volví”

• Camilo – “Kesi”

• Carlos Vives – “Colombia, Mi Encanto”

• Daddy Yankee & Marc Anthony – “De

Vuelta Pa’ La Vuelta”

• Marc Anthony – “Pa’lla Voy”

• Prince Royce – “Lao’ a Lao’”

Artista Favorito – Crossover

Favorite Crossover Artist

• Khalid

• Shawn Mendes

• Skrillex

• The Weeknd

Colaboración del Año /

Collaboration of the Year

• Aventura & Bad Bunny – “Volví”

• Daddy Yankee & Marc Anthony – “De

Vuelta Pa’ La Vuelta”

• Gera MX & Christian Nodal – “Botella Tras

Botella”

• Grupo Firme & Carin Leon – “El Tóxico”

• Karol G & Mariah Angeliq – “El Makinon”

• Los Legendarios, Wisin & Jhay Cortez –

“Fiel”

Canción Viral del Año

Viral Song of the Year

• Calibre 50 – “Si Te Pudiera Mentir”

• Gera MX & Christian Nodal – “Botella Tras

Botella”

• Grupo Firme – “Ya Supérame (En Vivo

Desde Culiacán, Sinaloa)”

• Ivan Cornejo – “Está Dañada”

• Kali Uchis – “Telepatía”

• Los Legendarios, Wisin & Jhay Cortez –

“Fiel”

• Nio Garcia, J Balvin & Bad Bunny – “AM”

• Sebastián Yatra – “Tacones Rojos”

Gira del Año / Tour of the Year

• Aventura

• Enrique Iglesias & Ricky Martin

• Grupo Firme

• Los Bukis

• Maluma

• Marc Anthony

Video Favorito / Favorite Video

• Anitta – “Girl From Rio”

• Camilo, Evaluna Montaner – “Índigo”

• Christina Aguilera, Ozuna – “Santo”

• Daddy Yankee – “Problema”

• Gerardo Ortiz, Piso 21 – “Fino Licor”

• J Balvin – “Lo Que Dios Quiera”

• Ozuna – “La Funka”

• Pablo Alborán – “Castillos de Arena”

• Reik, María Becerra – “Los Tragos”

• Sebastián Yatra – “Melancólicos Anónimos”

Artista Social Favorito

Favorite Social Artist

• Anitta

• Becky G

• Camila Cabello

• Camilo

• Chiquis

• Karol G

• Pabllo Vittar

• Ricky Martin

• Sebastián Yatra

• Tini