Carlos Vives y Camilo estrenan el tema “Baloncito Viejo” (+ESCÚCHALO AQUÍ)

El ícono global de la música y múltiple ganador del Latin GRAMMY, Carlos Vives, se une por primera vez a su compatriota ganador de múltiples Latin GRAMMY y uno de los artistas más aclamados de la música latina hoy día, Camilo. Su colaboración titulada “Baloncito Viejo” los reúne por primera vez para crear una canción que combina los sonidos característicos de Colombia que Vives siempre incluye en sus producciones y el romanticismo de ambos artistas. Lanzado a través de Sony Music Latin, el tema ya está disponible en todas las plataformas de música digitales.

“Baloncito Viejo” estuvo bajo la producción de Carlos Vives, Andrés Leal y Martín Velilla, y fue compuesto por ambos artistas junto al nominado al Latin Grammy, Jorge Luis Chacín, Andrés Leal y Martín Velilla.

En la canción y el video musical, Vives y Camilo expresan la metáfora del amor a través del fútbol en donde utilizan el ‘baloncito viejo’ como símbolo del amor y la importancia de jugarlo de forma responsable para no lastimar al otro.

“Si no te entregas en serio, si no es un amor completo, por donde vienes te vas. Si vas a tirarme lejos, como un baloncito viejo, entonces no juego más”, dice un extracto de la poderosa colaboración musical.

Mira el vídeo oficial de “Baloncito Viejo” de Carlos Vives y Camilo AQUÍ





Play



Carlos Vives, Camilo – Baloncito Viejo (Official Video) Carlos Vives, Camilo – Baloncito Viejo (Official Video) Music: Apple Music: SML.lnk.to/BaloncitoViejo/applemusic Spotify: SML.lnk.to/BaloncitoViejo/spotify Amazon: SML.lnk.to/BaloncitoViejo/amazonmusicstreaming YouTube: SML.lnk.to/BaloncitoViejo/youtube iTunes: SML.lnk.to/BaloncitoViejo/itunes Deezer: SML.lnk.to/BaloncitoViejo/deezer TikTok: SML.lnk.to/BaloncitoViejo/tiktokusemysound Lyrics: Tu sabes que mi cama es bien buena, Y ya se congeló tu ladito, Si no vienes pa’ darme besitos, No vuelvas, no vuelvas Cuidado que la corriente te lleva,… 2022-03-02T20:00:59Z

Bajo la dirección de Felipe Montoya y Sergio Ramírez para Mestiza Films, y la dirección creativa de Carlos Vives, el video musical se grabó en Miami, Florida. Viajando en el tiempo en una historia desarrollada en un club deportivo del siglo XIX, el video se inspira en la estética, el vestuario y la escenografía de producciones tales como The English Game.

En el video los artistas juegan fútbol, el juego de pelota que los ingleses consolidaron y llevaron a todas partes del mundo, en donde realizan un duelo para jugarse por el amor de la protagonista a medida que el juego está en proceso. El protagonista, interpretado por Lucca Pietro, juega en el equipo contrario a los artistas, y el partido es una representación de lo que sucede en el amor, en donde a veces se gana y a veces se pierde, donde la lucha es incansable y se sueña con el momento de la victoria: Estar con la persona que deseas.

En el transcurso del video, los artistas son la voz y conciencia del protagonista al interpretar la canción en medio del campo de juego, como también imágenes divertidas que parecen detener el tiempo.

“Baloncito Viejo” formará parte del próximo álbum de Vives “Cumbiana 2”, que se lanzará próximamente.