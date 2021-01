¿Cuántos hijos tuvo Larry King?

El icónico presentador estadounidense Larry King falleció este 23 de enero a los 87 años de edad, él se había separado de su esposa y tenía tres hijos, Larry Jr, de 58 años, de su matrimonio con Annette Kaye, y dos hijos Chance, de 21 años, y Cannon, de 20 años, de su matrimonio con Shawn King.

La muerte de Larry King fue anunciada en su página oficial de Twitter, con un comunicado que decía: “Con profunda tristeza, Ora Media anuncia la muerte de nuestro cofundador, presentador y amigo Larry King, quien falleció esta mañana a los 87 años en Cedars- Sinai Medical Center en Los Ángeles”.

La muerte de Larry King se produjo semanas después de que se informara que estaba luchando contra el coronavirus, según USA Today, aunque no está claro si la causa de su muerte estaba relacionada a esto.

A lo largo de los años, Larry King ha tenido una vida amorosa activa, con más matrimonios que una persona promedio. En cuanto a cuántas veces se casó Larry King, se casó 8 veces. Dos de sus matrimonios fueron con la misma mujer.

En el momento de su muerte, King estaba casado con Shawn King, con quien se casó en 1997. En 2019, King solicitó el divorcio de Shawn, según USA Today, pero el divorcio nunca se concretó. Los dos estaban trabajando en el acuerdo y debían comparecer ante el tribunal a finales de este año, según Page Six.

A lo largo de los años, Larry King recibió a cinco niños. En 2020, dos de sus hijos fallecieron con unas semanas de diferencia. King emitió un comunicado sobre sus fallecimiento en agosto.

“Es con tristeza y el corazón roto de un padre que confirmo la reciente pérdida de dos de mis hijos, Andy King y Chaia King. Ambos eran almas buenas y amables y los extrañaremos mucho”, compartió en sus cuentas de redes sociales.

Esto es lo que necesita saber:

1. Larry y Shawn King debían comparecer ante el tribunal en abril para finiquitar su divorcio

El mes pasado, se conoció que Larry King acordó pagarle a Shawn King $33,000 por mes en manutención conyugal. También acordó pagarle una suma única de 20.000 dólares, según documentos judiciales obtenidos por Page Six.

El acuerdo estaba destinado a ser temporal, hasta que los dos se reunieran en la corte en el mes abril de este año.

En cuanto al motivo de Larry King para solicitar el divorcio, había declarado que la diferencia de edad de 26 años entre él y Shawn causó algunos problemas. También dijo que ella era una “mormón religioso” y él era un “ateo agnóstico” que causó “pequeños problemas”. Al final del día, Larry dijo que él y Shawn simplemente “no se llevaban bien”.

En septiembre de 2019, Shawn King conversó con Daily Mail TV sobre la solicitud de divorcio de su esposo y dijo que estaba completamente devastada.

“Él está pasando por muchas cosas en este momento … sus problemas de salud, que realmente pueden sacudirte hasta la médula, me conmovió hasta la médula verlo tan vulnerable y no recuerda dos semanas completas de tiempo. Es la vida, es real, no es divertido “, dijo en ese momento, emocionada. “Estoy triste, nunca esperé estar en este lugar en mi vida, en nuestras vidas y que esto sucediera de una manera tan pública. No creo que, de nuevo, no estoy en la cabeza de Larry, me niego a creer que pretendiera humillarme. Es extraño, no puedo entenderlo del todo, pero es lo que es … duele”, agregó.

Shawn King fue la séptima esposa de Larry. Se casó ocho veces en total, casándose dos veces con su primera esposa, Alene. Después de divorciarse de Alene en 1972, se casó con Freda Miller, Annette Kaye, Mickey Sutphin, Sharon Lepore y Julie Alexander antes de establecerse formalmente con Shawn en 1997. La pareja solicitó el divorcio en 2010, pero pudieron resolver sus diferencias. Las cosas parecían ir bien hasta que Larry King solicitó el divorcio nuevamente en 2019.

2. Andy, el hijo de Larry King, murió de un ataque al corazón el 28 de julio de 2020

Larry King adoptó a su hijo, Andy, después de casarse con la madre de Andy, Alene Akins.

El 28 de julio de 2020, Andy, cuyo nombre real era Louis Andrew King, murió tras un ataque al corazón. En el momento de su muerte, Larry King estaba demasiado enfermo para viajar a la Florida para los servicios funerarios. Vio el funeral por video. Andy fue enterrado en Gainsville, Florida, “funeral de estilo budista”, según el Daily Mail.

La hija de Andy, Jillian, le dijo al Daily Mail que su abuelo estaba muy molesto en ese momento. Continuó hablando sobre el dolor que estaba sintiendo tras la muerte de su padre.

“Estaba fuera de la ciudad porque el padre de mi esposo había fallecido, así que estábamos en Kentucky ocupándonos de su funeral cuando escuché la noticia. Mi padre falleció el 28 de julio. Suponemos que fue de un ataque al corazón, pero nunca hubo una autopsia. Estaba incrédulo cuando lo escuché. Chaia, con todo lo que estaba pasando, estaba más esperado. Al menos tuvimos tiempo de prepararnos. Pero no hubo ninguna advertencia con él. Fue un shock ”, dijo Jillian al medio. Chaia, la hija de King y la tía de Jillian, había estado luchando contra el cáncer de pulmón en ese momento.

3. Chaia King murió el 20 de agosto de 2020, luego de una batalla contra el cáncer

Tres semanas después de la muerte de Andy, la hija de Larry King, Chaia, falleció. Ella había estado luchando contra el cáncer de pulmón.

La madre de Chaia también era Alene Akins. Akins era un ex conejito de Playboy. Falleció en 2017.

“Amaba a los animales, amaba viajar, amaba a la gente. Tenía una fe muy fuerte. Ella era bastante cercana a Larry. Chaia había estado luchando contra el cáncer durante un tiempo. Supongo que era su momento. Ella eligió ser enterrada como fue enterrada su madre, en el mismo cementerio junto a ella con un entierro natural”, dijo la nieta de Larry King, Jillian, al Daily Mail.

Chaia y su padre coescribieron un libro para niños. “Daddy Day, Daughter Day” que se publicó en 1997. Nada más se sabe sobre Chaia, quien vivió una vida privada lejos del centro de atención de su padre.

4. Chance & Cannon King son los hijos menores de Larry King y ambos son jugadores de béisbol

Chance King se graduó de IMG Academy en 2017. Jugó béisbol durante sus años de escuela secundaria y es un gran fanático de los Dodgers de Los Ángeles, no muy diferente a su padre.

En 2017, Chance se sometió a una cirugía de cadera después de sufrir un desgarro del labrum.

Cannon King es el hijo menor de Larry King. Su madre es Shawn King. Se graduó de la escuela secundaria en 2018 y se fue a la universidad. Cannon también jugó béisbol en la escuela secundaria y también es fanático de los Dodgers. En 2018, Cannon partió a una misión a Carolina del Norte como parte de sus deberes religiosos como mormón.

“Gran día ayer. La misión de Cannon se perdió en el correo, ¡así que la recogimos en persona! Muy orgulloso de él. Trabajará en Charlotte, Carolina del Norte. Aproximadamente a una hora en automóvil de donde su primo, Dallen, está sirviendo”, escribió la madre de Cannon, Shawn, en Instagram en ese momento.

En el momento en que sus padres solicitaron el divorcio, tanto Chance como Cannon se encontraron en medio de un frenesí mediático. Comenzaron a circular informes de que los niños habían alentado a su padre a presentar trámites por varias razones, incluido el rumor de que su madre quería robar su herencia. Larry King negó los informes y dijo que los rumores eran “ridículos”, según USA Today.

Ambos chicos también hablaron sobre los informes, diciendo que eran falsos. Cannon y Chance han eliminado sus respectivas cuentas de Instagram desde entonces.

5. Larry King Jr. vive una vida apartada de la fama

Se sabe muy poco sobre Larry King Jr., quien ha vivido su vida adulta fuera del ojo público. Según el Daily Mail, King Jr. está casado y tiene tres hijos. El sitio también informó que ha trabajado como director de la Fundación Cardíaca Larry King en California.

“La Fundación Cardíaca Larry King (LKCF) se estableció en 1988 para ayudar a facilitar el tratamiento que salve la vida de las personas que, debido a los medios limitados o la falta de seguro, no podrían recibir atención médica. La Fundación trabaja en conjunto con hospitales de todo el país para garantizar que dichos pacientes reciban la atención médica adecuada. Los médicos que realizan estas cirugías lo hacen sin cargo. Los hospitales son compensados solo por los materiales utilizados. Las familias tienen otra oportunidad. Se salvan vidas “, se lee en parte en la sección “acerca de nosotros” de la fundación.

