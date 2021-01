Muere Larry King a sus 87 años: ¿De qué murió el presentador de TV?

Larry King, el reconocido presentador de televisión, murió este sábado 23 de enero por la mañana a la edad de 87 años, según su cuenta de Twitter. King murió en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles. No se informó la causa de la muerte, pero King había estado hospitalizado durante más de una semana con COVID-19, según CNN.

“Con profunda tristeza, Ora Media anuncia la muerte de nuestro cofundador, anfitrión y amigo Larry King, quien falleció esta mañana a los 87 años en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles”, anunció el Twitter oficial de King el sábado 23 de enero. .

King fue un locutor de radio sindicado a nivel nacional, y fue un destacado reportero nocturno en CNN desde 1985 hasta 2010. A lo largo de los años, King realizó varias entrevistas con celebridades, debates políticos y discusiones. En total, tuvo unas 50.000 entrevistas al aire, según Associated Press.

“Durante 63 años y en las plataformas de radio, televisión y medios digitales, las miles de entrevistas, premios y elogios globales de Larry son un testimonio de su talento único y duradero como locutor”, continuó su Twitter. “Además, aunque era su nombre el que aparecía en los títulos de los programas, Larry siempre veía a los sujetos de sus entrevistas como las verdaderas estrellas de sus programas y a sí mismo como un simple conducto imparcial entre el invitado y la audiencia. Ya sea que estuviera entrevistando a un presidente de Estados Unidos, un líder extranjero, una celebridad, un personaje plagado de escándalos o un hombre común, a Larry le gustaba hacer preguntas breves, directas y sencillas. Creía que las preguntas concisas generalmente proporcionaban las mejores respuestas, y no estaba equivocado en esa creencia “.

1. Larry King batalló contra el cáncer



Aún no se ha confirmado la causa de la muerte, pero King padecía varias dolencias, incluido cáncer de pulmón. King reveló que le diagnosticaron cáncer de pulmón en etapa 1 en septiembre de 2017, según Extra. “La razón por la que lo hago público es para decirle a la gente: ‘Hágase una radiografía de tórax’”, dijo. “Si no me hubiera hecho la radiografía de tórax, habría progresado”.

La “mancha” encontrada en su radiografía era maligna. “El 17 de julio me operaron aquí en Cedars”, dijo King. “Lo sacaron. Fue maligno. Lo iban a sacar si era maligno o benigno. Ellos lo probaron. Dijeron: ‘Estás bien’. Era la etapa 1. ”

2. Larry King sufría de diabete tipo 2



King fue diagnosticado con diabetes tipo dos en 1995, según Diabetes.co.uk. King habló sobre el equilibrio de su estilo de vida con la enfermedad con el LA Times en 2015 y dijo: “Tomaré un pedacito solo para obtener un poco de dulzura en la boca, pero me resisto a tener más porque realmente pienso en vivir. Todavía no estoy listo para irme. Tengo demasiada curiosidad [de la vida]”.

La diabetes tipo dos es una afección crónica que afecta la forma en que el cuerpo procesa el azúcar en sangre o glucosa, según la Clínica Mayo. Con la diabetes tipo 2, el cuerpo no produce suficiente insulina o se resiste a la insulina.

3. Larry King tenía problemas con su corazón



King anteriormente tenía el hábito de fumar tres paquetes al día que le provocó un ataque cardíaco importante en 1987. Después del ataque cardíaco, King se sometió a una exitosa cirugía de bypass quíntuple.

4. Larry King tuvo cinco hijos



King tuvo cinco hijos, pero solo deja a tres de ellos. Dos de sus hijos, Andy y Chaia King, murieron con pocas semanas de diferencia, según USA Today. Andy, de 65 años, murió “inesperadamente de un ataque al corazón el 28 de julio” y Chaia, de 51, “falleció el 20 de agosto, poco tiempo después de haber sido diagnosticada con cáncer de pulmón”, compartió a través de Instagram.

5. Larry King estuvo casado ocho veces



King se casó ocho veces con siete mujeres diferentes. King se casó con su novia de la secundaria, Freda Miller, cuando tenía 18 años. Los dos estuvieron casados ​​de 1952 a 1953, pero el matrimonio fue anulado por sus padres que lo desaprobaban, según People. King finalmente dejo de Miller y se casó con Annette Kaye en 1961, y en 1961 le dieron la bienvenida a su primer hijo, Larry Jr. El matrimonio duró menos de un año, según People.

El mismo año en que se separó de Kaye en 1961, King se casó con Alene Akins en 1961. Akins era una ex conejita de Playboy, y King adoptó al hijo de Akins, Andy, después de casarse. La pareja se divorció en 1963. King luego estuvo casado con Mickey Sutphin desde 1964 hasta el 1967.

King finalmente regresó a Akins y los dos se volvieron a casar en el 1968 y se divorciaron en 1971. Durante su segundo matrimonio, le dieron la bienvenida a su hija, Chaia. Akins murió en 2017, según USA Today.

King continuó conociendo nuevas mujeres y se casó con Sharon Lepore en 1976. King estuvo casado con la asistente de producción hasta 1983, según People. Después, conoció a Julie Alexander, y los dos se casaron en 1989, convirtiéndola en su sexta esposa. El matrimonio no duró y se divorciaron en 1992.

King se casó con su séptima y última esposa, Shawn Southwick, en 1997. La pareja comparte dos hijos, Chance y Cannon. King solicitó el divorcio en 2019, citando diferencias irreconciliables, informó People.

Este es el original en inglés de Heavy.com, de Carolina Blair.