Larry King sobrevivió a varias complicaciones medicas a lo largo de su vida

Larry King murió a los 87 años después de luchar contra el coronavirus. A lo largo de los años, superó cánceres, un ataque cardíaco, un derrame cerebral, una cirugía de bypass y otros problemas de salud.

La muerte de Larry King fue anunciada en su página oficial de Twitter, con una extensa declaración sobre sus 63 años en noticias y entretenimiento. No se ha revelado la causa de la muerte, pero la muerte de King se produce semanas después de que se informara que estaba enfermo de COVID-19. The Associated Press declaró que King fue trasladado a la UCI en un hospital de Los Ángeles en la víspera de Año Nuevo, pero que fue trasladado fuera de la UCI el 4 de enero de 2021.

El veterano presentador de radio y televisión se había enfrentado a muchos problemas de salud en su vida.

Larry King sobrevivió a dos cánceres

En 2017, un representante de King anunció a CNN que le habían “diagnosticado adenocarcinoma en etapa 1, el tipo más común de cáncer de pulmón, mediante un examen de tórax de rutina”. Su representante continuó: “Inmediatamente se sometió a una cirugía exitosa para extirpar el lóbulo superior y el ganglio linfático. Larry volvió a trabajar dos semanas después, después de haber cumplido 60 años en la radiodifusión. ¡Espera trabajar durante otros 60 años y agradece a todos por sus buenos deseos! ”

King era un exfumador.

Pero esta no era la primera vez que King luchaba contra el cáncer. En 1999, le diagnosticaron cáncer de próstata, el cual también que venció.

Larry King estuvo en coma

King reveló que en 2019, estuvo en coma luego de un derrame cerebral, según USA Today. En noviembre de 2019, King reveló a Extra TV: “Tuve un derrame cerebral. Todo mejoró, excepto mi pie izquierdo y lo he estado rehabilitando todos los días, y me dicen que caminaré en Navidad … Ha sido un año difícil, no recuerdo nada desde marzo, tuve el derrame cerebral en marzo. No he conducido carro, pero he vuelto al trabajo y eso me hace sentir muy bien “.

King continuó: “Ha sido un viaje largo y duro. Mi médico jefe dijo que tengo un espíritu incomparable”.

En febrero de 2020, King habló con People sobre su perspectiva después de su derrame cerebral y dijo: “Ahora tengo menos miedo a morir. Tengo 86 años y es lo que es. Solo quiero seguir trabajando hasta el final. Me gustaría morir en el trabajo, ¡me jubilaré allí mismo!”

Larry King tenía diabetes tipo 2

Larry King fue diagnosticado con diabetes tipo 2 en 1995 y, según el LA Times, un cambio en su dieta ayudó le King con su salud. King le dijo al medio de comunicación: “Sigo gozando de buena salud. … sigo con todos los ánimos y sigo las instrucciones de mi médico, tomo mis medicamentos recetados, tomo muchas vitaminas … Además, incluso a mi edad avanzada, tener dos hijos adolescentes me mantiene joven … Tengo muchas cosas a mi favor. No tengo quejas”.

Añadió: “Creo que tengo una resistencia natural. No sé de dónde viene eso”.

Larry King sufrió un ataque al corazón a los 53 años

Cuando King tenía 53 años, sufrió un infarto y se sometió a una cirugía de bypass. En una entrevista con el LA Times, King dijo que su ataque cardíaco lo llevó a hacer algunos cambios importantes en su estilo de vida. Explicó: “Cuando tuve el infarto que me asustó hasta la muerte, tenía 53 años. Nunca más volví a fumar un cigarrillo. Cambié muchos de mis hábitos. Perdí mucho peso. He mantenido el peso bajo”.

En una entrevista de 2015 con The Hill, King dijo que reveló que su padre murió de un ataque cardíaco a los 46 años.

Según The Hollywood Reporter, en 2011, King bromeó sobre Larry King: Dinner with Larry King, que quería ser congelado cuando muriera. King dijo: “Quiero que me congelen, con la esperanza de que encuentren lo que sea de lo que muera y me traigan de vuelta”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: ¿Cuántos hijos tuvo Larry King?