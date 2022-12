Feliz Navidad: ¿Cómo llamar a Santa Claus este 2022?

Solo faltan horas para la navidad y en la noche del 24 de diciembre muchos niños tienen la ilusión de que la carta a Santa haya llegado hasta su villa para hacerles realidad el sueño de tener sus regalos. Sin embargo, hay muchos niños que no quieren estar tan confiados, y preferirían hablar de manera muy personal con el bonachón personaje para contarle que se están portando muy bien, y que su deseo además de conocerlo es tener la certeza que su trineo no se va a extraviar y que en esa noche mágica y alegre, va a llegar hasta sus casas, para entrar por la chimenea y dejar los obsequios junto al árbol de navidad.

Pues bien papás, si tu hijo te pide el favor de contactarlos con Santa Claus, y te ves en un serio aprieto por no saber cómo hacerlo, no hay problema! Aquí te explicamos como hacer realidad el sueño de los más pequeños de la casa, y que de sus propios labios salgan todas sus peticiones.

Gracias a la magia de la tecnología, hay varias formas de llamar a Papá Noel, recibir un vídeo de él o incluso enviarle un mensaje de texto. Hay una variedad de aplicaciones y sitios web disponibles que permiten a tus pequeños hacer una llamada al Polo Norte y mantener la magia viva.

Sin embargo, si quieres acudir a la forma antigua, a través de la línea telefónica, el número directo para hablar con él, es el siguiente: (605) 313-4000 en los Estados Unidos, y +1 (605) 313-4000 para escuchar el mensaje de santa en navidad pero en Español

Explica el portal Solo Tendencias, que este número internacional gratuito conecta a los niños directamente con un buzón de correo de voz donde pueden dejar mensajes en el Polo Norte. Disponible en todo Estados Unidos (así como en 13 países, incluidos Francia, Suecia y Australia), es un concepto simple que agregará esa pizca extra de polvo mágico a la navidad.

Marcador de Navidad Christmas Dialer

Es una forma rápida y sencilla de hablar telefónicamente con Noel o con uno de sus elfos, y solo hace falta elegir un mensaje de entre las cuatro opciones que brinda: “sé bueno”, “en mi lista”, “algo especial” o “dulces sueños”.

Según el portal Solo Tendencias, la llamada se enviará inmediatamente. Puedes recibir una llamada gratis, mientras que las “llamadas premium” -que se pueden programar para una fecha y hora concretas y se graban- cuestan seis céntimos cada una.

Polo Norte Portátil

• Polo Norte portátil:Este sitio web es increíble y es uno de los mejores para simular una llamada con Santa, pero requiere la carga de información personal. Ingrese algunos detalles sobre su hijo (nombre, edad, ciudad, deseo navideño) y Santa le entregará un mensaje personalizado que hará sonreír a su hijo. Enlace aquí.

El resultado es un video que es mágico, lleno de duendes, alegría navideña y Papá Noel informando sobre el comportamiento de su hijo y transmitiendo el deseo navideño de su pequeño mientras realiza un recorrido por su taller del Polo Norte.

Videollamada Papa Noel: graba las reacciones

Realizar una videollamada es increíble, y más aún si hablamos de poder conversar por vídeo con Santa Claus, este podría ser uno de los mejores regalos para los niños, puesto que es siempre un deseo, el cual se podría cumplir si descargas la aplicación llamada “Video llamada Papa Noel Español”, una muy buena aplicación y que además es gratuita.

Usar la aplicación es bastante fácil, es una App que cuenta con todo lo necesario para hacer que sea una videollamada rápida, simple, y que cumpla con las expectativas de un niño, quién desea conversar con Santa y además poder verlo, que es lo que la aplicación promete y cumple.

El hecho de que sea una aplicación “fácil” permite también que pueda utilizarse cuantas veces queramos, cabe destacar que los llamados no son personalizados, por lo que cada vez que se use la aplicación se utilizará la misma grabación. De todas formas, estamos pensando en que es una aplicación para niños, por lo que no deberíamos tener problemas con el uso recurrente, incluso, cada llamado generará una gran sorpresa en el menor.

Para usar la aplicación lo único que necesitas es tener un mínimo de espacio en el almacenamiento del dispositivo, además de conexión a Internet, la que es fundamental para el uso de la plataforma que permitirá concretar la comunicación entre los niños y Santa Claus.

• Talking Santa Claus: Talking Santa Claus es una divertida aplicación de llamadas telefónicas personalizadas. Selecciona la hora a la que le gustaría que Santa te llame, elige entre diez llamadas telefónicas pregrabadas diferentes y ten a mano tu teléfono para vivir una experiencia inolvidable.

Personaliza tu mensaje para que la llamada sea dinámica, variada y realista. Disponible gratis para iOS, con posibilidad de compras dentro de la aplicación.

Apps para llamar a Papá Noel y los Reyes Magos

Con estas aplicaciones móviles podrás hacer que Papá Noel salude a tu niño o niña por Navidad.

• Sant App: Con esta aplicación podremos recrear la visita nocturna tanto de Papá Noel como de los Reyes Magos con luces y sonidos como si estuvieran en tu sala. Prepara el ambiente y escuchen detrás de la puerta a Santa dejar los regalos. Dicen que la tecnología está robando la inocencia a los niños. Esta vez contribuirá a devolvérsela.

• Xmas Time App: desarrollada solo para iOS te permitirá hablar por teléfono con Papá Noel. Podrás decir todo lo que creas oportuno para que los niños vean que tienen una línea abierta y directa para hablar con Santa Claus. En el siguiente vídeo, verás cómo funciona la aplicación de cuando Papá Noel quiere mantener una conversación directamente con nosotros.

Llamar a Santa desde otros países:

• Australia: +61 (0) 2 6194 9939 en Inglés

• Dinamarca: +45 78 77 20 43 en Danés

• Finlandia: +358 (0) 4 577501040 en Finlandés

• Francia: +33 (0) 7 55 50 01 93 en Francés

• Alemania: +49 (0) 22 198203402 en Alemán

• Indonesia: +62 213 970-5910 en Inglés

• Indonesia: +62 213 970-6139 en Holandés

• Indonesia: +62 213 970-6196 en Francés

• Irlanda: +353 (0) 14 372 290 en Inglés

• Kenia: +254 207904342 en Inglés

• Países Bajos: +31 97 05 500 1900 en Holandés

• Noruega: +47 21 93 06 29 en Noruego

• Suecia: +46 (0) 7 019 400 10 en Sueco

• Suiza: +41 (0) 44 513 30 15 en Alemán

• Ucrania: +380 (0) 89 323 9911 en Ucraniano

• Reino Unido: +44 (0) 330 606 0547 en Inglés

• Estados Unidos: +1 (605) 313-4000 en Inglés

• Estados Unidos: +1 (605) 313-4001 en Español

