Actriz de Hallmark habla por primera vez de la muerte de su joven hermana

La hermana de la estrella de Hallmark, Lacey Chabert, murió justo antes del Día de Acción de Gracias de 2021. Casi dos meses después de la muerte de su hermana, Chabert compartió con sus seguidores en las redes sociales que todavía estaba luchando para superar el duelo.

Chabert le dijo a sus fans: “No puedo creer que hayan pasado más de dos meses”

Chabert comenzó diciéndoles a sus seguidores en las redes sociales que no podía creer que hubieran pasado más de dos meses desde que murió su hermana, Wendy.

“Todavía la busco en mi teléfono diez veces al día para enviarle mensajes de texto o llamarla antes de recordar que no puedo”, escribió.

Continuó compartiendo que para ella el duelo es un viaje “increíblemente difícil” en el que a veces está bien y, a veces, “apenas puedo recuperar el aliento porque me duele mucho el corazón”.

Chabert escribió: “Deseo desesperadamente poder abrazarla una vez más o escuchar su voz. Pero cuando estoy lo suficientemente quieta, me doy cuenta de que realmente la escucho. La escucho porque está incrustada en cada uno de mis pensamientos. Éramos mejores amigas que también compartían ADN. Nos conocíamos tanto… ¡Escucho su humor sarcástico en mi cabeza todo el día! No había nadie más divertido”.

La hermana de Chabert murió justo antes del Día de Acción de Gracias. Chabert no ha compartido la causa de la muerte de su hermana. Pero cuando habló por primera vez sobre la muerte de su hermana, dijo que era una “pérdida impactante” que “nos dejó con el corazón muy roto”. Pidió oraciones para los dos hijos de su hermana.

Chabert dijo que su hija le recuerda a Wendy

También reveló que puede ver el sentido del humor de su hermana en su hija, Julia.

“Julia siempre le ha recordado a toda mi familia a Wendy”, escribió.

Agregó que su amor por su hermana es eterno.

“Nos amábamos MUCHO y eso no desaparece cuando alguien ya no está físicamente con nosotros”, escribió Chabert. “Es eterno. Sé que fuimos verdaderamente bendecidas de compartir ese tipo de amor. Me doy cuenta de que sólo estoy al comienzo de este viaje y ciertamente no tengo toda la sabiduría, pero sé que por ahora estoy haciendo todo lo posible para hacer lo que creo que Wendy querría que hiciera. Estoy aprovechando al máximo cada día”.

Nikki DeLoach, cuyo padre murió a finales de 2021, respondió a Chabert y escribió: “Sé lo brutal que es esto. Cuanto más amamos, más profundo es el dolor. También sé que con el amor siempre vale la pena el riesgo. Orando por ti todos los días y envolviendo mis brazos a tu alrededor. Sé que ella está contigo. Te amo, Lacey ❤️”.

Candace Cameron Bure, que ha estado lidiando con el dolor después de la muerte de su padre televisivo Bob Saget, escribió: “Te amo, Lacey ❤️❤️”.

Kellie Martin, cuya propia hermana murió a la edad de 19 años, le escribió a Chabert: “Algún día hablaremos y tendremos mucho que compartir. Estoy envolviendo mis brazos alrededor de ti. ❤️”

La hermana de Martin, Heather, murió de lupus en 1998. Heather había contraído un virus poco después de que Martin fuera elegida para unirse al elenco de ER, según informó Everyday Health. Pero los síntomas de Heather siguieron empeorando hasta que finalmente le diagnosticaron lupus. Murió rápidamente de una condición aguda, dijo Martin a Everyday Health.

Scilla Andreen escribió: “Recuerdo cuando las dos llegaron por primera vez al set de Party of Five. Pude sentir la energía, el vínculo, la conexión que comparten las hermanas cercanas. Te mando amor dulce, Lacey. Enviando amor a toda la familia. ❤️”

En diciembre, Chabert dedicó su película navideña, Christmas at Castle Hart, a su hermana.