Labor Day 2023: ¿Se entrega el correo hoy 4 de septiembre?

¡Feliz Día del Trabajo 2023! ¿Se entrega el correo el Día del Trabajo de 2023? ¿Estarán abiertas las oficinas de correos hoy? Si espera recibir algo por correo hoy, tendrá que esperar un día más. Como ocurre con muchos días festivos federales, las oficinas de correos están cerradas hoy. Sin embargo, aún puede dejar algo en el vestíbulo si no necesita ayuda del servicio de atención al cliente.

El correo no se entregará hoy lunes 4 de septiembre

Debido a que el Día del Trabajo es un feriado federal, el correo no se entregará hoy. El USPS no está abierto y las oficinas de correos también están cerradas. Entonces, si espera recibir algo por correo hoy, deberá esperar hasta mañana, martes 5 de septiembre, cuando se reanuden los servicios de correo.

De acuerdo con el programa de vacaciones de USPS, el servicio postal está cerrado el día de Año Nuevo, el cumpleaños de Martin Luther King Jr., el cumpleaños de Washington (observado), el Día de los Caídos, el Día de la Independencia, el Día del Trabajo, el Día de la Raza, el Día de los Veteranos, el Día de Acción de Gracias y Día de Navidad.

Las oficinas de correos están cerradas pero los quioscos de autoservicio están disponibles

Las oficinas postales también cerraron hoy. Sin embargo, muchos vestíbulos de oficinas postales pueden estar abiertos junto con algunos quioscos de autoservicio. Por lo tanto, si tiene un apartado de correos que no revisó recientemente, es probable que pueda pasar y verificar si hay correo allí (aunque hoy no se entregará nada nuevo). También puede usar un quiosco de autoservicio para enviar algo por correo. . En realidad, no se recogerá hasta mañana, pero puede marcarlo hoy en su lista de tareas pendientes si lo prefiere.

Si desea encontrar un quiosco de autoservicio disponible cerca de usted, vaya al Localizador de oficinas postales en USPS.com. En el menú desplegable, elija “Quioscos de autoservicio” en “Tipo de ubicación”. Luego ingrese su ciudad y estado o su código postal. Luego seleccione qué tan lejos está dispuesto a viajar en la categoría “dentro de” y haga clic en “Buscar”.

Si desea comprar estampillas, están disponibles para su compra en la mayoría de las tiendas de comestibles y tiendas de conveniencia. Los productos y servicios postales también están disponibles en el sitio web www.usps.com, donde puede rastrear un paquete, comprar estampillas, poner correo en espera o reenviarlo, imprimir franqueo en línea, ingresar un cambio de dirección, programar la recolección de un paquete y encontrar a cabo otra información relevante. (Pero una vez más, los servicios reales de entrega de correo no se reanudarán hasta mañana).

UPS y FedEx también consideran hoy un feriado federal en Estados Unidos

Tanto UPS como FedEx también consideran el Día del Trabajo como un feriado de envío, por lo que tampoco recibirá ninguna entrega de correo de estos servicios.

De acuerdo con el cronograma de vacaciones de FedEx, todos los servicios están cerrados excepto FedEx Custom Critical. Según FedEx, Custom Critical es “entrega el mismo día y al día siguiente de carga acelerada”.

Además, FedEx Office ha modificado el horario que varía según la ubicación. Algunas ubicaciones estarán cerradas, otras pueden tener horarios limitados. Deberá comunicarse con su oficina local de FedEx para conocer el horario específico de hoy.

<a href="https://www.ups.com/assets/resources/webcontent/en_US/UPS_Days_of_Operation_Schedule-2022.pdf” target=”_blank” rel=”noopener”>El programa de vacaciones de UPS también señala que no hay servicios de recolección o entrega el Día del Trabajo. Muchas ubicaciones de UPS también están cerradas, pero querrá llamar a su oficina local y verificar cuál es su horario hoy. El único servicio que definitivamente ofrece UPS el Día del Trabajo es UPS Express Critical.

