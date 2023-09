Labor Day 2023: ¿Walmart y Target están abiertos el 4 de septiembre?

¡Feliz día del trabajo 2023! Ya sea que tenga el día libre hoy o no, es posible que se pregunte si Walmart y Target están abiertos para recoger comestibles o recibir suministros. ¿Qué opciones tiene disponibles hoy lunes 4 de septiembre de 2023?

El horario de Walmart no cambia para el Día del Trabajo

De acuerdo con Apartment Therapy todas las tiendas Walmart no cambiarán su horario comercial para el Día del Trabajo 2023. Entonces sí, las tiendas estarán abiertas y seguirán operando de acuerdo con su horario habitual.

Si bien muchos minoristas y tiendas de comestibles tienen horarios limitados o están cerrados por completo el Día del Trabajo este año, Walmart operará durante su horario comercial normal. Si necesita comestibles de última hora, Walmart estará abierto de 6:00 a.m. a 11:00 p.m. (aunque la farmacia puede tener un horario más reducido). En cuanto a Walmart.com está abierto las 24 horas, por lo que puede realizar pedidos en cualquier momento que desee antes del fin de semana festivo.

La mayoría de las tiendas aún no están abiertas las 24 horas del día, los siete días de la semana. El sitio web de Walmart señaló que a partir del 5 de junio, el horario de la tienda se amplió de 6:00 a.m. a 11:00 p.m. hora local, a menos que el gobierno ordene lo contrario, informó a href=”https://www.apartmenttherapy.com/is-walmart-open-labor-day-2023-37297974″ target=”_blank” rel=”noopener”>Apartment Therapy.

El horario aún puede variar según la ubicación. Puede encontrar el horario de su tienda local aquí.

Y a partir del 3 de julio, las farmacias y los centros oftalmológicos volvieron a su horario anterior al COVID. (Por supuesto, estas horas pueden variar en el feriado del Día del Trabajo, por lo que querrá llamar con anticipación para confirmar las horas de hoy).

Walmart señaló: “En nuestra farmacia, tenemos opciones convenientes para recoger sus recetas, incluido el servicio de autoservicio en muchos lugares, así como opciones de recogida en la acera y envío por correo a casa”.

Para ver los especiales del Día del Trabajo de Walmart, visite su página web aquí. Los ahorros del Día del Trabajo incluyen descuentos en computadoras, parrillas de gas, aspiradoras, juguetes, juegos, ropa, muebles, televisores, suministros para mascotas, productos electrónicos, relojes, equipo para acampar, equipo para hacer ejercicio, bolígrafos y otros suministros educativos, zapatos, colonia, máquinas para hacer hielo, alfombras, artículos para el dormitorio, botes de basura y más. Por supuesto, los descuentos exactos pueden variar según la tienda y la disponibilidad.

Target está abierto para el Día del Trabajo 2023

De acuerdo con el medio TODAY, las tiendas Target están abiertas en su horario comercial normal para el Día del Trabajo en el horario comercial normal de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.) Pero este horario normal de la tienda puede variar según la ubicación. Para encontrar el horario local de una tienda, use la función “Buscar una tienda” de Target.com. Esta función le permite elegir la tienda más cercana a usted y ver todos los horarios de la tienda para la próxima semana.

Para ver el horario de tu tienda local, también puedes visitar el buscador de tiendas aquí.

En muchas ubicaciones, Target también ofrece entrega gratuita el mismo día cuando gasta $50 a través de Shipt. Target también ofrece recogida en la acera (llamada Drive Up) a través de su aplicación Target si no desea comprar en el interior, y el servicio es gratuito. Simplemente compre en la aplicación Target y elija Drive Up al finalizar la compra. Luego, se le notificará cuando su pedido esté listo para ser recogido. Luego, simplemente cambie su opción a “Drive Up” en la aplicación una vez que su pedido esté listo y dígale a la aplicación en qué tipo de vehículo llegará. Estacione en un área designada para “Drive Up” y dígale a la aplicación cuándo re allí Su automóvil estará cargado con todos sus artículos. No todas las ubicaciones tienen Drive Up, así que revisa tu aplicación para determinar si tu Target ofrece esta opción.

¿Dónde más puedo comprar el Día del Trabajo 2023?

Comience su día en Target o Walmart y luego diríjase a las siguientes tiendas para comprar más cosas de su lista de necesidades. Lo mejor de todo: ¡algunas de estas tiendas están ofreciendo algunas ofertas importantes del Día del Trabajo!

• BJ’s Wholesale Club: Las tiendas están abiertas desde las 8:00 a.m. hasta el cierre. Encuentre el horario de su tienda local aquí.

• Lowe’s: La mayoría de las ubicaciones están abiertas en horario normal. Encuentre el horario de su tienda local aquí.

• The Home Depot: Los horarios de las tiendas pueden diferir, pero la mayoría de las ubicaciones están abiertas de 6:00 a.m. a 10:00 p. m. Encuentre el horario de su tienda local aquí.

• Publix: Las tiendas están abiertas con horario regular, pero las farmacias pueden estar cerradas o seguir un horario modificado. Encuentre el horario de su tienda local aquí.

• Sam’s Club: El Club está abierto de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. para Socios Plus, y de 10:00 a 18 hs. para Socios del Club.

• Trader Joe’s: La mayoría de las ubicaciones están abiertas en horario regular. Encuentre el horario de su tienda local aquí.

• Wegmans: Las tiendas están abiertas, pero los horarios varían según la ubicación. Encuentre el horario de su tienda local aquí.

• Whole Foods: Las tiendas están abiertas en horarios regulares, pero los horarios varían según la ubicación. Encuentre el horario de su tienda local aquí.

