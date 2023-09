Labor Day 2023: ¿Los bancos están abiertos hoy 4 de septiembre?

Es el fin de semana del Día del Trabajo de 2023 y quizás se pregunte si podrá ir al banco el Día del Trabajo, que este año es el lunes 4 de septiembre. Esto es lo que necesita saber sobre el horario bancario durante este fin de semana festivo.

Los bancos generalmente están cerrados el Día del Trabajo

Según el sitio web del Banco de la Reserva Federal, el Día del Trabajo es feriado y, por lo tanto, estará cerrado. Los bancos generalmente siguen el ejemplo del Banco de la Reserva Federal, por lo que la mayoría de los bancos también deberían cerrar.

Según Banks.org, los únicos bancos que pueden estar abiertos el Día del Trabajo son las sucursales ubicadas dentro de los principales minoristas, como tiendas de comestibles o Walmart. Llame a su sucursal local para averiguar si ese es el caso en su lugar de residencia.

Pero Banks.org informa que todos los bancos principales: Bank of America, Bank of the West, Capital One Bank, Chase Bank, Citibank, Citizens Bank, Comerica Bank, Fifth Third Bank, Goldman Sachs, HSBC Bank, PNC Bank, SunTrust Bank, TD Bank y Wells Fargo estarán cerrados el Día del Trabajo de 2020.

El Día del Trabajo es una celebración de los trabajadores estadounidenses

Hay diferentes informes sobre cómo comenzó el Día del Trabajo. Pero según Office Holidays, el secretario del Sindicato Central de Trabajadores, Matthew Maguire, en la ciudad de Nueva York, propuso por primera vez el feriado en 1882. Pero no se adoptó como feriado nacional oficial hasta 1894, cuando el Congreso declaró oficialmente el primer lunes de septiembre como feriado nacional legal. .

Según el sitio web del Departamento de Trabajo, el Día del Trabajo es una “creación del movimiento laboral y está dedicado a los logros sociales y económicos de los trabajadores estadounidenses. Constituye un tributo nacional anual a las contribuciones que los trabajadores han hecho a la fortaleza, la prosperidad y el bienestar de nuestro país”.

El Día del Trabajo solía celebrarse con grandes desfiles y discursos sobre la “importancia económica y cívica de la festividad”. Pero hoy en día, el Día del Trabajo se celebra con más frecuencia con picnics, conciertos, festivales, campamentos y otras actividades al aire libre como demarcación del verano hacia el otoño.

Los siguientes bancos definitivamente estarán cerrados el Día del Trabajo:

• Bank of America

• BB&T

• BBVA

• Capital One

• Chase

• Citibank

• Citizens Bank

• Comerica Bank

• HSBC

• Huntington

• KeyBank

• M&T Bank

• PNC Bank

• Regions

• Santander Bank

• SunTrust

• TD Bank

• US Bank

• Wells Fargo

• Zions Bank

Recuerde que también las transacciones financieras como depósitos directos que realiza el Día del Trabajo también pueden retrasarse hasta el siguiente día hábil, es decir, el martes 5 de septiembre. Las instituciones financieras reabrirán en horario bancario habitual durante ese día.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Labor Day 2023: ¿Se entrega el correo hoy 4 de septiembre?