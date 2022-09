Labor Day 2022: ¿Es un día festivo en Estados Unidos?

En la Unión Americana, el primer lunes de cada septiembre se celebra el Día del Trabajo o Labor Day, y en este 2022 la conmemoración será el próximo lunes 5 de septiembre. Este día es considerado feriado nacional desde el 28 de junio de 1894, cuando el 22avo presidente de los Estados Unidos, Grover Cleveland, evitando “reforzar el carácter revolucionario de esta celebración al relacionarlo con los hechos ocurridos el primero de mayo” (Primera huelga laboral), promulgó esta fecha como la jornada festiva de Labor Day.

Los primeros estados en establecer este día festivo por ley fueron Nueva York, Oregón, Colorado, Massachusetts y Nueva Jersey, en 1887. Debido a que el gobierno de los Estados Unidos reconoce el Día del Trabajo como una fecha de feriado nacional, las instituciones y establecimientos federales cierran durante esta jornada, y por tanto las instituciones estatales no están dispuestas al público, informa AS.

The District of Middletown Public Schools will be closed on Monday, September 5, 2022 in observance of Labor Day. Las Escuelas Públicas de Middletown estarán cerradas el lunes 5 de septiembre de 2022 en conmemoración del Día del Trabajo.#MPS4ALL pic.twitter.com/HOmtlQRl3x — Middletown Public Schools (@MiddletownPS) September 2, 2022

Para el caso de los bancos, es cada entidad financiera la que toma la decisión de si da apertura al servicio en este día, por lo que se recomienda a los usuarios que planifiquen bien sus actividades y se informen si su corporación abre en esta fecha, para no tener ningún contratiempo en los tramites financieros.

Cabe señalar que generalmente en la celebración del Día del trabajo grandes bancos del país como el Bank of América, Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs, Chase, Citibank, U.S. Bank, SunTrust Bank, Capital One, Citizens Bank, Santander Bank y BBVA Compass, cierran sus puertas.

De igual manera, en este día, la oficina de correos, farmacias, bibliotecas, escuelas, universidades y colegios, no trabajan, otorgándoles esa jornada de descanso a sus trabajadores para que en compañía de sus seres queridos compartan y disfruten de las actividades propias de un día feriado, más cuando el verano llega a su fin y no hay que desaprovechar los últimos y calurosos abrazos del sol.

Happy Labor Day! ¡Feliz día del trabajo! pic.twitter.com/TXVXY7ekhM — Mission Bell (@MissionBellJUSD) September 2, 2022

De hecho, informa el medio El Comercio que este lunes 5 de setiembre veremos un “desfile callejero para exhibir la fuerza y el espíritu de cuerpo de las organizaciones comerciales y laborales de la comunidad, seguido de un festival para la recreación y diversión de los trabajadores y sus familias”, así lo destaca el organismo gubernamental laboral de Estados Unidos.

De otro lado, en cuanto a los establecimientos comerciales como Walmart, Target y Sam’s Club, tradicionalmente abren a su clientela en el día de Labor Day, no obstante, la tienda Costco, una de las más importantes del país, cesa operación en esta fecha y retorna a sus actividades comerciales solo hasta el día martes, es decir, el 6 de septiembre, en su horario habitual, informó El Tiempo Latino.

Para ofrecerte una mejor información, te dejamos un listado de los lugares que abrirán este lunes 5 de septiembre en Labor Day, de acuerdo con CNN Español.

Abierto:

• Target

• Walmart

• Kroger

• Trader Joe’s

• CVS

• Walgreens

• ShopRite

• AMC Theatres

Cerrado:

• Costco

• DMV

• Bibliotecas públicas (en Nueva York, las bibliotecas públicas están cerradas los sábados, domingos y lunes)

• Bancos

• Oficinas de Correos

• FedEx

• UPS

¿En dónde se celebra Labor Day?

Otros de los lugares que se unen a Estados Unidos para celebrar el ‘Día del Trabajo’ son: Canadá, Puerto Rico, Zona del Canal, Islas Vírgenes, Samoa Americana y la Isla de Guam.

¿Puedo vestirme de blanco después del Día del Trabajo?

Vestirse de blanco después del Día del Trabajo se ha considerado durante mucho tiempo un paso en falso en la moda. Sin embargo, nadie está seguro de dónde vino la regla de que “no se puede vestir de blanco después del Día del Trabajo”.

Algunos historiadores de la moda dicen que fue puro esnobismo clasista, un acto social más establecido por los nuevos ricos estadounidenses como una forma de denotar fácilmente quién era rico y quién no, porque las personas con menos dinero no podían permitirse ropa de temporada. Otros dicen que no usar blanco después del Día del Trabajo simplemente se debió a que el Día del Trabajo marcaba el final del verano y tradicionalmente se pensaba que el blanco era una prenda de verano. A medida que el clima se volvió más frío, la gente comenzó a preferir la ropa más oscura, como suéteres grises y trajes azul marino oscuro.

De cualquier manera, a pesar de lo que puedan decir los críticos de la moda, no es una regla estricta, por lo que en 2021 no hay razón para no usar su ropa blanca favorita en el otoño.

