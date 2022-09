Un hombre intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner [VIDEO]

Este jueves en horas de la tarde noche, Argentina fue sacudida por un hecho que la tiene bastante conmocionada. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de 69 años de edad, sufrió un atentado cuando se encontraba llegando a su casa en el barrio residencial “la Recoleta”, mientras saludaba a un grupo de seguidores que la esperaban para pedirle una firma de su libro autobiográfico.

En las imágenes reproducidas por los canales de televisión local y que ya le dan la vuelta al mundo, se aprecia como un hombre traspasa la multitud, se acerca a la mandataria y le apunta con un arma de fuego directamente en la cara, pero el arma se encasquilla y no logra detonarse.

En un comienzo se creyó que el arma era falsa, y que solo era un desadaptado que quería crear pánico en la exmandataria, y caos en la ciudad, sin embargo, las autoridades confirmaron que el arma era real, una pistola calibre 380 que tenía en su recamara una munición de cinco balas, por lo que las autoridades confirmaron la verdadera intención de asesinar a la exmandataria.

“Cristina permanece con vida porque por una razón, todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con cinco balas no se disparó pese a haber sido gatillada”, señaló el presidente, Alberto Fernández, que apuntó que este es el hecho más grave que ha sucedido desde que el país “recuperó” la democracia.

De hecho, el presidente Alberto Fernández, ha catalogo este ataque como el punto álgido dentro de toda la tensión política que vive el país desde el pasado 22 de agosto, cuando la fiscalía pidió prisión de doce años e inhabilidad perpetua para la expresidenta por presuntos actos de corrupción en su periodo presidencial de 2007 a 2015.

“Es un hecho de una gravedad institucional y humana sin precedentes”, ha dicho el presidente argentino en un mensaje grabado a todo el país. “El ataque a Cristina Kirchner es el más grave desde que hemos recuperado nuestra democracia”, ha agregado, en declaraciones citadas por El País.

“Este atentado merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina, de todos los sectores políticos, porque estos hechos afectan nuestra democracia. Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos”, afirmó el presidente.

Nada más conocerse la noticia, Alberto Fernández anunció su comparecencia en cadena nacional, en la que decretó festivo este viernes para que “en paz y armonía el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad” con la vicepresidenta, informó El Tiempo.

La TV Publica acaba de publicar el momento donde un hombre saca un arma frente a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Sigan jodiendo con los discursos de odio y el Ellos o Nosotros. pic.twitter.com/lZQizL7QL6 — Juan Amorín (@juan_amorin) September 2, 2022

Testigos del atentado

Los testigos declararon al diario argentino La Nación que el hombre le puso el revolver en la frente a Fernández, que alcanzó a jalar el gatillo pero que el arma no disparó.

“Estábamos con la algarabía de ver a nuestra líder cuando de golpe hubo un tumulto. Estábamos haciendo un cordón agarrado con los compañeros y de repente, sin mediar palabra, el hombre gatilló. Él le puso el revolver en frente. Cristina se agachó y varios, entre militantes y custodia, lo redujeron”, explicaron quienes presenciaron la escena.

Otra persona que se encontraba muy cerca de Kirchner, Javier, declaró que el asesino, intentó disparar dos veces desde pocos centímetros a la cabeza de Kirchner.

En declaraciones a la prensa en tribunales luego de declarar en el juzgado, el testigo contó que “estaba formando parte del cordón” de militantes. “Cristina viene hacia a mí, me acaricia y por la altura de arriba de mi hombro, veo que se asoma un brazo con un arma. Veo la figura del arma, pero no logro ver qué arma era. Retrocede y ahí yo me doy vuelta y lo agarro”, relató.

“No sé si Cristina se dio cuenta porque justo me doy vuelta porque veo el arma, giro hacia la derecha y lo agarro junto a otra gente. Varias personas se sumaron para agarrarlo porque en la vereda había varios. Lo agarramos y le decimos: ‘vos tenes un arma’ y él decía ‘no, no’; entonces lo tanteamos un poco y se le cayó el arma. Apenas vemos que cae el arma, parte de los organizadores –del operativo militante de protección de la vicepresidenta- se lo llevan mientras un hombre pisa el arma y la retiene allí”, explicó otro testigo, de acuerdo con el medio La Prensa.

Entre tanto el medio Ambito, informó que militantes kirchneristas afirmaron hoy viernes que el fallido atentado registrado el jueves a la noche hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo “armado” por la oposición, que habría buscado a un “loquito” para perpetrar el intento de magnicidio.

“Para mí esto fue armado, encontraron un loquito lleno de este odio, está recontra calculado, armado por la maldita oposición política”, afirmó una mujer que se identificó como Silvana, en contacto con Radio Con Vos de Argentina.

“Son ellos, (Mauricio) Macri, (Horacio Rodríguez) Larreta, (Patricia) Bullrich, (María Eugenia) Vidal; ellos te dicen muerte a Cristina”, planteó la militante, con evidente enojo tras el intento de atentado.

La mujer, vecina del partido de Moreno, dijo que estuvo en el momento del atentado, y refirió que “vimos un tumulto, y pensamos que sería la policía de Larreta, o algún vecino que había venido a molestar. Ahí empezamos a ver corridas, la llegada de la Policía Federal; nos dicen que alguien había apuntado a Cristina; se nos vino todo abajo”, relató Silvana, quien dijo vivir “una mezcla de angustia, dolor, enojo” por el hecho.

“Ya es demasiada la agresión. A Cristina le debo millones de cosas; y al minuto de haberle tocado la mano, pasa esto”, lamentó.

En el mismo contacto radial, otra adherente del kirchnerismo, Graciela, advirtió que “si la bala hubiera salido, hoy estábamos en una guerra civil”.

Han intentado acabar con la vida de Cristina Kirchner con un disparo. Es gravísimo lo que está ocurriendo mientras la vicepresidenta sufre un capítulo paradigmático de persecución judicial. Toda mi solidaridad y mi cariño. pic.twitter.com/9atFVaGgDg — Dina Bousselham (@DinaBousselham) September 2, 2022

¿Quién que quería matar a Cristina Fernández de Kirchner?

El presunto magnicida de Kirchner es un ciudadano brasileño de 35 años de edad, que tiene antecedentes penales acusado en marzo de 20021 por portar un arma blanca de grandes dimensiones, del que alego llevar en caso de necesitar defenderse de un acto de inseguridad.

Este hombre, además tiene la particularidad de llevar su cuerpo tatuado con algunas imágenes de la mitologías vikinga y germánica, además de tatuajes con referencias nazi, entre ellos un “Schwarze Sonne”, un sol negro, utilizado por las SS de Adolf Hitler.

De acuerdo con el diario colombiano El Tiempo, el hombre, que fue detenido tras el ataque, ha sido identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel, quien reside en Argentina desde 1993 y actualmente vive en el barrio de La Paternal, en Buenos Aires, según informaron fuentes gubernamentales al diario La Nación.

Fernando Sabag Montiel, la persona que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, era de origen brasileño, tenía varios tatuajes con simbología nazi, era pro Bolsonaro y ya apareció en la televisión argentina haciendo proclamas contra Cristina. pic.twitter.com/Vd7k3QtpTQ — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) September 2, 2022

Publica este medio que registros comerciales citados por el rotativo señalan que Sabag Montiel está inscrito como dedicado al “servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre”, categoría que corresponde a servicios pedidos por aplicaciones móviles.

Al parecer, tiene registrado un automóvil Chevrolet Prisma a su nombre y, según La Nación, en sus redes sociales se puede ver que sigue perfiles ligados a grupos radicalizados y de odio, así como a páginas de “órdenes masónicas”, de “comunismo satánico” o de ciencias ocultas. Sin embargo, sus perfiles en redes sociales fueron dados de baja durante la madrugada, agregó el rotativo.

Fernando Andrés Sabag Montiel en televisión

Detuvieron a un hombre que le apuntó con un arma a Cristina Kirchner en la puerta de su casa. Ese hombre gatilló, pero la bala no salió.

Están allanando la casa en la que vive el brasileño detenido por el atentado contra la vicepresidenta pic.twitter.com/ru8A4SHhXs — TN – Todo Noticias (@todonoticias) September 2, 2022

En las últimas semanas Sabag Montiel apareció en televisión en el programa Crónica TV. Aquí intervino para criticar fuertemente los planes sociales del gobierno, y además hizo fuertes cuestionamiento a la clase política. Además, se dio a la tarea de plantear la extradición para ciudadanos extranjeros.

“Mi novia supuestamente tenía planes sociales, pero dejó de tenerlos porque no da sacar la misma plata que es de las personas”, le dijo a un periodista de la señal que se encontraba en Calle Corrientes a fines del mes pasado.

A finales de julio, de nuevo en este programa apareció, esta vez para opinar sobre el tema mediático de Sergio Massa.

“Salí en Crónica TV criticando al Gobierno y a Sergio Massa encima los periodistas me felicitaban diciendo que sé de política, me decían que tengo que ser notero, gracias al pelado los traté de panqueques ni Milei ni Cristina (sic)”, comentó junto a la publicación del video

⚡️ACTUALIZACIÓN⚡️ | El hombre que intentó matar a Cristina Fernández de Kirchner y fue detenido en flagrancia, es un brasileño de 35 años de nombre Fernando Sabag Montiel. pic.twitter.com/Y1tdMyoS5Z — Érika Ortega Sanoja (@ErikaOSanoja) September 2, 2022

En el momento el ciudadano brasileño se encuentra detenido en una dependencia de la Policía Federal ubicada en la calle Cavia 3350, del barrio porteño de Palermo, mientras la jueza encargada del caso lleva a cabo ordenes de allanamientos, incluyendo el domicilio del sospechoso en el barrio porteño de Villa del Parque, en la calle Terrada al 2300, así como también se inspeccionan teléfonos móviles para lograr interceptar llamadas que puedan dar claridad al caso, informó La Prensa.

