¿Los bancos están abiertos o cerrados en el Día del Trabajo de 2022?

¡Feliz Día del Trabajo 2022! Si necesitaba realizar operaciones bancarias hoy, tendrá que ceñirse a sus cuentas en línea porque los bancos y las cooperativas de crédito están cerrados. La mayoría de las instituciones bancarias privadas generalmente siguen el ejemplo del Sistema de la Reserva Federal de los EE.UU., que siempre cierra durante los feriados nacionales.

Las transferencias bancarias electrónicas no se realizarán hasta el martes

Si necesita transferir dinero entre cuentas o realizar pagos hoy, tenga en cuenta que las transacciones no se completarán hasta mañana. Como explica AARP, “las transferencias bancarias electrónicas se enrutan a través de la Reserva Federal, por lo que no avanzan en días festivos cuando la Reserva Federal está cerrada”.

La Reserva Federal aclara además en su sitio web que ayuda a administrar las transacciones que los estadounidenses realizan todos los días, incluso si los compradores no se dan cuenta de lo que está sucediendo. El gobierno explica en el sitio web: “La Reserva Federal juega un papel clave en el procesamiento de transferencias electrónicas de crédito o débito de pequeño valor, como depósitos directos de nómina o pagos de facturas recurrentes”. El sitio agrega: “Servicios como los servicios Fedwire Funds y Fedwire Securities de la Reserva Federal ayudan a procesar transacciones financieras de gran valor entre empresas, bancos e individuos”.

Si necesita hablar con un cajero de banco u otro empleado, tendrá que esperar hasta el martes. Todos los principales bancos están cerrados por el Día del Trabajo. La única excepción podrían ser las pequeñas sucursales ubicadas dentro de los principales establecimientos minoristas. My Bank Tracker, por ejemplo, señala que mientras PNC Bank está cerrado, “sucursales de supermercados seleccionadas” pueden estar abiertas.

Según Banks.org, los principales bancos que tienen sus ubicaciones físicas cerradas hoy incluyen:

• Bank of America

• Bank of the West

• BBVA Bank

• BB&T

• BMO Harris Bank

• Capital One Bank

• Chase Bank

• Citibank

• Citizens Bank

• Comerica Bank

• Fifth Third Bank

• Goldman Sachs

• HSBC Bank

• Huntington Bank

• KeyBank

• M&T Bank

• People’s United Bank

• PNC Bank

• Regions Bank

• Santander Bank

• SunTrust Bank

• TD Bank

• Union Bank

• Wells Fargo

• Woodforest Bank

¿Dónde puedo conseguir efectivo cuando los bancos están cerrados?

As a reminder, banks will be closed Monday, September 5 for Labor Day. Here's more information on banking holidays in 2022: https://t.co/aHlBB9jsGz — Dwolla (@dwolla) September 2, 2022

Las sucursales bancarias están cerradas los días festivos federales, pero los cajeros automáticos no. Si tiene una tarjeta de débito o de cajero automático, aún puede usar uno de ellos para sacar efectivo durante las vacaciones.

Si está fuera de la ciudad, también puede usar una tarjeta de débito para obtener un reembolso en efectivo en una tienda si no tiene cajeros automáticos gratuitos cerca. De esa manera, no tiene que pagar una tarifa de cajero automático fuera de la red si su banco no reembolsa los cargos, según Business Insider.

La Bolsa de Valores reabrirá el martes 6 de septiembre

Si esperaba hacer un intercambio hoy, tendrá que ser paciente. El mercado de valores de EE.UU. está cerrado por vacaciones. El comercio regular se reanudará mañana, 6 de septiembre. La Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y el Mercado de Valores Nasdaq están abiertos regularmente de lunes a viernes de 9:30 a.m. a 4:00 p.m. ET.

Los comerciantes de bonos han disfrutado de un fin de semana extralargo. El mercado de bonos cerró antes de lo normal el viernes 3 de septiembre, según Kiplinger.

