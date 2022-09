EE.UU: Lista de mujeres y hombres asesinados mientras salieron a correr [FOTOS]

Eliza Fletcher es la última corredora que se enfrenta a un juego sucio en los Estados Unidos.

El destino final de Fletcher aún no se conoce. Las autoridades aún están buscando a la maestra de Memphis, Tennessee. Sin embargo, han acusado a un delincuente llamado Cleotha Abston de su secuestro. La declaración jurada dice que las autoridades creen que Fletcher sufrió daños graves porque Abston la obligó a subir a una camioneta y luego se la vio limpiándola.

Fletcher estaba corriendo a las 4:30 a.m. del 2 de septiembre de 2022, cuando se la llevaron. Obviamente, todos todavía se aferran a la esperanza de que la madre de dos niños sea encontrada con vida.

Ese no fue el caso con una serie de otros corredores, casi todas mujeres, que lamentablemente se encontraron con un juego sucio en los últimos años. Los corredores se han encontrado con juegos sucios en comunidades que van desde Manhattan hasta las zonas rurales de Iowa.

Karina Vetrano, Ally Brueger y Vanessa Marcotte estaban trotando cuando murieron en 2016 en poco más de una semana. Mollie Tibbetts fue asesinada en Iowa mientras hacía jogging en 2018. Y no son las únicas. Sydney Sutherland fue asesinada mientras trotaba en Arkansas en 2020. Melissa Millan fue asesinada mientras trotaba en 2014 en Simsbury, Connecticut. Judith Nilan murió en Massachusetts en 2006. Chandra Levy era una pasante de Washington D.C. cuando fue asesinada, posiblemente mientras hacía jogging, en 2001. Suzanne Marie Collins murió en 1985 y Judith Nilan fue asesinada en 2006. Laura Smithers, de 12 años, fue secuestrada y asesinado por un asesino en serie mientras hacía jogging en Texas en 1997.

Un hombre, Ahmaud Arbery, fue asesinado a tiros en lo que los fiscales dijeron que fue un ataque racial mientras Arbery corría en Georgia en 2020, según la BBC.

El método de asesinato fue diferente en cada uno. Brueger recibió un disparo, Vetrano fue estrangulado y Marcotte fue quemado, dijeron las autoridades. Millán fue apuñalado.

Esto es lo que necesita saber sobre los casos:

Mollie Tibbetts

Al igual que con Fletcher, Tibbetts, de 20 años, desapareció después de salir a correr y su secuestro provocó una búsqueda masiva.

Terminó trágicamente.

Cristhian Bahena Rivera fue el asesino; un granjero en los Estados Unidos ilegalmente de México, ahora cumple cadena perpetua sin libertad condicional, según NPR.

Él pasó junto a ella mientras corría, la secuestró y la apuñaló, dejando su cuerpo en un campo de maíz, informó NPR. Tibbetts vivía en Brooklyn, Iowa, un pequeño pueblo de unas 1.700 personas.

La madre de Tibbetts, Laura Calderwood, hizo una declaración ante el tribunal en su audiencia de sentencia.

“Mollie era una mujer joven que simplemente quería salir a correr tranquilamente la noche del 18 de julio y tú elegiste acabar con esa vida de manera violenta y sádica”, escribió, según NPR.

Sydney Sutherland

En 2020, Sydney Sutherland, de 25 años, fue asesinada por un granjero llamado Quake Lewellyn, que cumple cadena perpetua en Arkansas, según el Jonesboro Sun.

El periódico informó que Lewellyn afirmó que golpeó accidentalmente a Sutherland con su camioneta mientras ella trotaba y luego la violó antes de enterrar su cuerpo.

Ella estaba trotando en Jackson County Road 41 en ese momento. Sutherland era una enfermera de Grubbs, Arkansas. Lewellyn la conocía antes del homicidio.

Vanessa Marcotte

Vanessa Marcotte, de 27 años, empleada de Google de la ciudad de Nueva York, fue asesinada mientras hacía jogging en Massachusetts.

Marcotte salió a correr alrededor de la 1:00 p.m. el domingo 7 de agosto de 2016, y su cuerpo fue encontrado más tarde en el bosque. WFXT dijo que Marcotte estaba visitando a su madre en Princeton, Massachusetts, cuando murió. MassLive dijo que Marcotte pudo haber sido agredida sexualmente y luego incendiada.

Leominster District Court def. atty. Ed Ryan speaks to prosecutors as Vanessa Marcotte's family waits for Angel Colon-Ortiz's arraignment. pic.twitter.com/EWRNVB6tZg — Lisa Redmond (@LisaRed64850246) April 18, 2017

WCVB dijo que el cuerpo de Marcotte estaba desnudo y que sus manos, pies y parte de su cabeza estaban quemados.

Angelo Colon-Ortiz fue acusado del crimen; será juzgado por asesinato en el largo caso en diciembre de 2022, según CBS News.

Play

Authorities: Vanessa Marcotte, 27, was murdered in Princeton, Massachusetts Worcester County District Attorney Joseph D. Early, Jr. and Princeton Police Chief Michelle Powers say at a press conference that Vanessa Marcotte, the 27-year-old jogger who went missing Sunday, was found murdered. 2016-08-08T17:10:24Z

El cuerpo de Marcotte fue descubierto a media milla de la casa de su madre.

Quienes la conocieron la describieron como creativa, amigable y positiva, dijo Fox 25 Boston.

I still can't believe it.

Vanessa Marcotte was always smiling – one of the nicest people you'd ever meet. pic.twitter.com/m8Nc4GJ7Rn — Matt Cullen (@MattCullenSEM) August 8, 2016

Las autoridades dijeron que los investigadores tienen un “conjunto de hechos horribles”, dijo MassLive. El Boston Globe dijo que Marcotte “se graduó de la Escuela Bancroft en Worcester en 2007 y de la Universidad de Boston en 2011, donde estudió comunicaciones”.

Ahmaud Arbery

El caso de Arbery atrajo la atención nacional debido a la dimensión racial después de que lo mataran a tiros mientras corría en Georgia en 2020, según BBC.

Según el sitio web Run With Maud, “Un juez federal condenó a los hombres de Travis y Gregory Georgia a cadena perpetua el 8 de agosto por perseguir y asesinar a Ahmaud Arbery; William Bryan fue sentenciado a 35 años de prisión”.

Ese sitio web dice que Arbery “un atleta en forma, estaba corriendo cerca de su casa un domingo por la tarde en Brunswick, Georgia, el 23 de febrero de 2020”, cuando fue asesinado cuando “dos supremacistas blancos lo vieron, sacaron sus armas, entraron en un camión, lo persiguió, se detuvo junto a él, le disparó al menos dos veces y lo mató allí mismo. Ahmaud estaba desarmado, no violó ninguna ley y no hizo nada malo. Tenía solo 25 años cuando murió”.

Karina Vetrano

Karina Vetrano, de 30 años, fue violada y asesinada mientras trotaba por Spring Creek Park en Howard Beach, Nueva York, en un trote nocturno que hacía. El New York Post dice que murió mientras corría por un “camino de tierra remoto a través de la tierra pantanosa subdesarrollada”.

Sus dientes se rompieron durante una lucha en la que fue arrastrada fuera de un camino, mientras agarraba matas de hierba y su cuerpo estaba negro y azul, dijo Radar Online.

Salió a correr a las 5:00 p.m., dijo Pix 11. WABC-TV dijo que el médico forense determinó que Vetrano fue estrangulada.

El padre de Karina, Philip Vetrano, un bombero retirado, normalmente trotaba con ella, pero esa noche tenía dolor de espalda, dijo ABC. Estaba con la policía cuando encontraron su cuerpo en un pantano el 2 de agosto, dijo ABC News.

Cathy Vetrano, la madre de Karina, le dijo a The New York Daily News: “Mi hija era una fuerza a tener en cuenta”. Con manos temblorosas, le dijo al asesino de su hija: “Y te garantizo, hijo de puta, que contarás con esa fuerza, no solo por el resto de tu patética vida, sino por el resto de la eternidad”. mientras te quemas en el infierno”, dijo The Daily News.

Karina vivía en Ozone Park y su familia solicitó donaciones al St. Jude Childrens Research Hospital o a la North Shore Animal League of America en su memoria, dice su obituario.

The New York Times dijo que Vetrano tenía una maestría en patología del habla y trabajó durante años en un salón en Queens y en un restaurante y bar de vinos. También escribió un prolífico blog en el que habló sobre el amor, el sexo, su propio funeral y el asesinato.

Chanel Lewis fue condenado en 2019 por su asesinato después de confesar y debido a las pruebas de ADN. Sin embargo, según NY1, algunos líderes de la comunidad han argumentado que Lewis es inocente del crimen de alto perfil.

Ally Brueger

Ally Brueger slaying: State police warn of rumors about shooting of #RoseTownship jogger. https://t.co/lAXRvlzNwO pic.twitter.com/xfgrFPpFAB — The Oakland Press (@TheOaklandPress) August 2, 2016

Ally Brueger fue asesinada a tiros en Michigan mientras trotaba el 30 de julio de 2016. Murió en un camino rural en el condado de Oakland, Michigan, dijo Mlive.

WJBK dijo que Brueger, de 31 años, fue dejada morir por el agresor y colapsó en el porche de un vecino, quien llamó al 911.

Ally era una enfermera registrada que estaba obteniendo su maestría y tenía pasión por la escritura creativa. Le dispararon mientras corría a media tarde, dijo The Oakland Press, y agregó que la policía cree que el tiroteo no fue al azar y que Brueger conocía a su asesino.

La Policía del Estado de Michigan dijo que esperaban saber de cualquiera que “viera un vehículo de cuatro puertas blanco o de color claro”, según The Oakland Press. Pidieron a las personas con dicha información que llamaran a los investigadores al 855-MICH-TIP, dijo Oakland Press.

MLive señaló que el tiro al blanco y la caza son comunes en el área. Ally fue descrita como dulce, ingeniosa y de mente seria.

El caso sigue sin resolverse.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: El director financiero de Bed Bath & Beyond se suicidó en Nueva York: Gustavo Arnal