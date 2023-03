‘La Firma’: El nuevo show de Netflix que buscará a la revelación de la música en español

Netflix ha revelado el primer teaser oficial de la muy esperada primera serie de competición de música urbana latina, La Firma, que se estrenará en exclusiva el próximo 4 de abril.

Creada por Lex Borrero de NTERTAIN/NEON16, desarrollada por Howard T. Owens, la directora Nikki Boella, y producida por Propagate y NTERTAIN, la serie ve a las superestrellas mundiales Rauw Alejandro, Yandel, Nicki Nicole, Tainy y el ejecutivo de entretenimiento Lex Borrero unirse en busca de la próxima estrella latina urbana.

Play

La firma | Tráiler oficial | Netflix En este reality, jóvenes artistas latinos deben impresionar a leyendas del mundo de la música como Yandel, Rauw Alejandro, Tainy, Nicki Nicole y Lex Borrero para firmar el contrato de su vida. SUSCRÍBETE: bit.ly/2W85El8 Acerca de Netflix: Netflix es uno de los principales servicios de entretenimiento del mundo, con 231 millones de membresías de pago… 2023-03-21T15:00:00Z

La Firma es la primera de su clase, mostrando a los mejores artistas urbanos latinos aún no descubiertos y la cultura que ha hecho de la música urbana latina un fenómeno global. La Firma sigue los viajes de los artistas mientras se dirigen a Miami dejando que las cámaras rueden donde ningún otro programa se atreve a ir revelando el drama, el sudor y las lágrimas que se necesitan para convertirse en una superestrella mundial.

El artista ganador firmará con la poderosa incubadora de talentos NEON16, una de las empresas más innovadoras y con mayor visión de futuro de la industria musical. Lex Borrero, Ivanni Rodríguez y Santiago Zapata de NTERTAIN, serán los co-directores y productores ejecutivos de la serie, junto con Nikki Boella y Moira Noriega.

Conoce más de Neon16, Lex Borrero y Tainy

NEON16 fue fundada por el estimado veterano de la industria Lex Borrero y el icónico productor Tainy. Votada como la empresa musical más innovadora por Fast Company en 2021, la incubadora de talento e ideas es una de las principales empresas de medios y entretenimiento de la industria.

El famoso productor y artista Tainy, es la mente maestra detrás de algunos de los éxitos más icónicos de la música. Tres veces nominado a los GRAMMY©, tres veces a los Latin GRAMMY© y ganador de múltiples premios BMI, Tainy ha producido éxitos que definen la carrera de innumerables artistas, así como la suya propia, incluyendo colaboraciones exitosas con Bad Bunny, Julieta Venegas, Camila Cabello, Shawn Mendes y Miguel, acumulando más de 3 mil millones de reproducciones combinadas.

Tainy también reina en la lista de los mejores productores latinos de Billboard, batiendo el récord de mantenerse en el número uno durante más de 115 semanas. El listado del sello discográfico y de manejo de NEON16 incluyen a Tainy, Danna Paola, Álvaro Díaz, Dylan Fuentes, Kris Floyd, Rudeboyz y Jodosky. NEON16 se asoció con Paramount y Nickelodeon para producir de forma ejecutiva el soundtrack oficial de la película de The Spongebob Movie: Sponge On The Run, así como la producción ejecutiva del primer álbum en español de Selena Gómez, “Revelación”.

Bajo la división en vivo de NEON16, la empresa ha organizado varios eventos experienciales, como el partido de baloncesto de celebridades “Roc Da Court”, el “Esports Celebrity Tournament”, “Kids that Grew Up Reggaeton Art Basel” y la “NEON Cup”, un partido de fútbol de celebridades. Además, NEON16 se mantiene firme en su compromiso de retribuir y a través de su iniciativa benéfica multimedia HUMAN (X), lanzada en 2020, busca destacar y financiar causas importantes creando soluciones tangibles.

La iniciativa filantrópica lanzó “Pa’ La Cultura”, un sencillo a beneficio de NDLON (National Day Laborer Organizing Network) para ayudar a los inmigrantes afectados por la pandemia COVID 19 y el programa de becas ART/WORKS, que eleva las voces, la expresión cultural y el perfil de los inmigrantes, los refugiados y los artistas que promueven los derechos de los migrantes. En 2021, Lex Borrero se asoció con la leyenda de la industria Tommy Mottola y Range Media Partners para lanzar NTERTAIN, una compañía multimedia centrada en la creación de contenidos que retratan las narrativas latinas. La primera producción de la compañía, “Los Montaners”, con Ricky Montaner y su famosa familia, ya está en marcha. El lema y la visión de la compañía es “Fear Nothing, Impact Everything” (No temas nada, impacta todo).