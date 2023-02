Revelan porcentaje de votos 20 de febrero de LCDLF3: ¿Se va Aleida o Pepe?

Este lunes 20 de febrero es la quinta eliminación de La Casa de los Famosos. Madison Anderson, Aleida Núñez y Pepe Gámez están en la cuerda floja. Pero solo uno tendrá que despedirse de la competencia.

El mayor porcentaje de los votos lo tiene Pepe, con 44 por ciento; le sigue Madison con 37 por ciento y Aleida tiene un 19 por ciento. Lo que quiere decir que Pepe y Madison siguen en la competencia y la eliminada es Aleida.

Cabe mencionar que estos votos son hasta el día domingo. Mientras que este lunes continuan las votaciones. “Por la tendencia de por cientos comparado con la anterior, da a entender que la gente de Pepe le está dando votos a Aleida porque el bajó en por ciento y ella subió y Madison se mantuvo casi igual. De todas formas imposible que ella se salve”, opina un internauta en la página de lcdf2_vip.

Pepe y Aleida empezaron una relación amorosa en el show, y algunos se preguntan si esto es estrategia. “Lastima que se vaya pero bueno ella va a ver afuera si lo de Pepe es estrategia o real”, comenta un seguidor del show.

Por otro lado, Aylin Mujica y Aleida se conocieron en el show y se convirtieron en grandes amigas. La semana pasada Aylin se convirtió en líder y escogió a Aleida para disfrutar con ella la suite. Algo que dividió la casa porque se esperaba que esta se llavara a Rey Grupero por el medio romance que habían iniciado. Pero Aylin no lo hizo porque sabe que su hija está viendo el show y ya le había prometido a su amiga al iniciar el reality. Pero cuando Aylin tuvo que salvar a uno de los nominados, Aylin escogió a Rey para que continuará en la competencia.

Laura Bozzo dijo que Aylin tomó mal la decisión. “Ella [Aylin] se hubiese llevado a Rey a la suite y mejor salvado a su amiga”, expresó Bozzo en el programa del domingo de La Casa de los Famosos. Ya que las mujeres se deben de apoyar en el juego y que mejor los hombres vean como le hacen.

Por cierto, otro ex habitante está apoyando a Madison en sus redes. Se trata de Toni Costa. “Es hora de salvar a Madison. Entra a votar por Madison desde ahora por Vota por Madison”, anunció en sus redes, donde tiene más de 2 millones de seguidores.

¿CUÁNDO SE PUEDE VOTAR?

Dentro del Periodo de Votación, los fans pueden votar cada jueves desde aproximadamente las 8:30 p.m. ET hasta las 12:00 a.m. ET, viernes desde aproximadamente las 7:00 p.m. ET hasta las 12:00 a.m. ET, domingo desde aproximadamente las 7:00 p.m. ET hasta las 12:00 a.m. ET y lunes desde aproximadamente las 7:00 p.m. ET hasta las 8:20 p.m. ET, sujeto a cambios a la discreción exclusiva del Productor.

VOTACION EN LÍNEA: Para el Programa, la votación en línea está disponible con un identificador único válido.

CÓMO VOTAR EN LA CASA DE LOS FAMOSOS

Entra en la sección de votaciones de La Casa de los Famosos en la página de Telemundo.

Luego puedes seleccionar la fotografía del participante y hacer clic en el botón que dice “vota”.

Los televidentes pueden votar cincuenta veces al día, ya sea por el mismo participante o combinando los votos con el resto de los famosos en peligro de ser eliminados.