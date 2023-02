Arturo Carmona y Aleida Nuñez:Todo sobre su relación secreta

Arturo Carmona y Aleida Nuñez tienen una relación de años que han mantenido oculta del resto de los habitantes de La Casa de Los Famosos y que de ser descubierta podría cambiar el rumbo de las relaciones dentro del reality de la cadena Telemundo.

La tercera temporada del programa de televisión, el más exitoso que se transmite en vivo de la televisión en español de Estados Unidos, ha permitido el destape de varias historias de los participantes y su entorno, pero ninguna ha parecido tan jugosa como la de estos actores mexicanos que parecían solo buenos amigos.

El destape de la relación de Carmona y Aleida

Durante las primeras semanas de LCDLF3, los participantes se apresuraron a contar si se conocían, cómo había sucedido y cuál era el estado de la relación. Paty Navidad, Aylín Mujica y Liliana Rodríguez Morillo revelaron que habían trabajado juntas. Mujica y Aleida Nuñez se declararon grandes amigas y Pepe Gámez dejó tan en claro que adoraba a Navidad, que hasta la trata de “ma”, pues en una telenovela hizo de su hijo.

La ex Miss Venezuela Osmariel y Osmel Sousa hasta recordaron pleitos anteriores y Madison Anderson se cansó de decirle al Zar de la Belleza que se habían cruzado en los pasillos del concurso Miss Universo en 2019, cuando ella quedó como semifinalista.

Sin embargo, Carmona y Aleida no habían dicho ni pío sobre su relación hasta que Osmel le hizo un comentario a la artista y ella se lo comentó al actor.

Se Descubre Romance entre Aleida Nuñez y Arturo Carmona Afuera de LCDLF3 A todos nos agarro por sorpresa esta bomba! Se Descubre Romance entre Aleida Nuñez y Arturo Carmona Afuera de #LCDLF3 2023-02-07T01:23:56Z

Claro, ese destape fue solo para el público, pues ninguno de los dos ha comentado en la casa que había pasado algo entre ellos.

La relación secreta de LCDLF

Aleida se justificó por no haber hablado del tema diciendo que “ni me acordaba”, a lo que Carmona puso cara de pícaro, que es posible que haya escondido una ofensa, pues a nadie le gusta que le digan que no recuerdan que tuvieron algo con uno. Pero al mismo tiempo pudo haber recordado los meses en 2016 y 2021, cuando ambos viajaron por el territorio mexicano y hasta llegaron a Estados Unidos como protagonistas de obras de teatro.

El primer proyecto en conjunto de Carmona y Aleida fue la obra Porqué los hombres aman a las cabronas (Sí, aquella que también protagonizaban Gabriel Soto y Marjorie de Sousa cuando se tomaron aquellas polémicas fotos en la playa). En ese entonces, los actores compartieron carteles con Marlene Favela, quien estaba en pleno romance con el empresario australiano George Seely, quien es ahora su ex esposo y padre de su hija Bella.

Los artistas no solo compartieron tiempo en el escenario, sino que visitaron juntos las instalaciones del centro financiado por el Teletón USA en la ciudad de San Antonio. La química entre Carmona y Aleida es ahora obvia.

Cinco años más tarde, volvieron a coincidir en la obra Un amor de tres. La tercera del triángulo era nada más y nada menos que Ivonne Montero, la ganadora de la segunda temporada de La Casa de Los Famosos. En esa ocasión en 2021, también saltaron chispas de parte de Aleida, pero no con Carmona, sino con su compañera y no podían estar más lejos del romance. La enemistad entre ellas persiste hasta hoy en día.

¿Un pentágono de amor en LCDLF?

Este descubrimiento tiene salivando a los que disfrutan de ver conflicto en La Casa, pues con la eliminación de Nicole, la hija de Julio César Chávez, muchos temían que se acabara el drama en la tercera temporada.

Si se enteran todos en La Casa, probablemente hayan muchos conflictos ya que Arturo Carmona es objeto de deseo de dos de las habitantes: Dania y Aylín. Esta última se considera gran amiga de Aleida y podría vivir esto como una gran traición.

Por otra parte, Carmona ha dicho que le gusta Osmariel, y la venezolana no parece 100% indiferente….