Salvador Zerboni revela cómo está de verdad su relación con Laura Bozzo

El actor mexicano Salvador Zerboni y la conductora peruana Laura Bozzo hicieron una inesperada alianza en la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”, en la que también estuvo hasta el último momento Daniella Navarro.

Aunque la relación de Zerboni y Bozzo con la actriz venezolana se rompió en la última etapa del reality de la cadena Telemundo, la conductora peruana no ha dejado de declarar que sigue muy cercana con el mexicano. Ahora él decidió hablar sobre el tema.

Salvador Zerboni y Laura Bozzo, una amistad explosiva

Los concursantes de “La Casa de los Famosos” solo parecían unidos por una cosa cuando entraron al reality de la cadena Telemundo, los dos tenían una fama terrible. Laura Bozzo por sus programas y por los escándalos en su vida personal. Zerboni por sus personajes, siempre de villano, y sus explosiones públicas.

Con esos puntos de encuentro tan frágiles no era de apostar que resultaran aliados y mucho menos amigos. Sin embargo, a lo largo de los tres meses de la competencia se hicieron uña y carne. Bueno, más bien una uña encarnada, porque su relación era complicada porque ninguno de los dos demostró ser bueno en situaciones de estrés que requerían autocontrol.

¿Cómo es la relación actual entre Salvador Zerboni y Laura Bozzo?

En una entrevista con el programa mexicano “Netas divinas”, Zerboni fue interrogado sobre cómo están las cosas con Bozzo. “Ahorita me ama y nos hablamos todo el santo día, pero es que es una persona malcriada… es una niña malcriada, así le digo”, expresó.

Zerboni en NETAS DIVINAS. Hablará de la Casa de los Famosos? 2022-08-25T22:50:05Z

Bozzo ha confirmado que la amistad entre ellos ha logrado trascender las paredes de “La Casa de los Famosos” y prometió que en algún momento llevará al actor a la gira que actualmente realiza por el territorio mexicano.

Cómo nació la alianza entre Salvador Zerboni y Laura Bozzo

En la conversación, el actor reconoció que “al principio me veía reflejado en los errores de ella y dije: ‘esto tengo que agarrar como un proyecto’, o sea, eso es lo que yo no quiero ser, entonces tengo que agarrarla ¡Dios mío!, bendito sea, yo pensé que me iba a las dos semanas no que me iba a quedar hasta la final, entonces aguantarla sí fue muy complicado, pero fue un éxito rotundo porque la gente amó eso”.

Antes de entrar a la competencia muchos le dijeron que “‘no te van a dar ni madres Zerboni, así que tú si quieres estate’, dije ‘lo voy a hacer, lo voy a dar’ y al final me fue muy bonito, la gente me amó, cosa bien raro porque como villano estoy acostumbrado a las difamaciones, a las habladas”.

El secreto del éxito de Zerboni en “La Casa de los Famosos”

Según el actor, logró llegar de segundo en el programa porque decidió no enfocarse en los demás. “Tengo tantos errores, demonios en mi vida que decidí no ver a los demás, no competir contra ellos y competir contra mí fue lo mejor que pude haber decidido”, concluyó.

La ganadora de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos” fue la actriz mexicana y ex de Zerboni Ivonne Montero.