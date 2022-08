Salvador Zerboni explica cómo se sintió cuando recibió “El beso de la muerte”

Salvador Zerboni logró obtener el segundo puesto de finalista de La Casa de Los Famosos su fuerte personalidad hizo que fuera en verdadero villano de la telenovela de la vida real pero el actor no se mostró muy contento por el beso que recibió por parte de Osvaldo Ríos que se denominó “El beso de la muerte”.

La opinión pública no se detiene y tras conocer que Ivonne Montero fue la ganadora de la segunda temporada de la competencia. El segundo finalista, Salvador Zerboni, rompe el silencio y explicó en una entrevista en el programa “De primera mano” sobre el denominado “beso de la muerte” que le dio el actor Osvaldo Ríos como simbolismo utilizado en la mafia Italiana para indicar que la persona está lista para morir.

Recordemos que como relatamos en AhoraMismo y durante la transmisión del 20 de junio vimos cómo Niurka Marcos, Salvador Zerboni, Lewis Mendoza y Daniella Navarro se despedían de sus compañeros para ingresar al Zoom, en ese momento, Osvaldo Ríos se acerca a Zerboni y le dijo al actor que si regresaba, “ jugara limpio y de frente”. Pero toda esta pelea se originó por el presupuesto de la semana y la tensión que existía dentro de la casa.

Salvador Zerboni sorprendido tras recibir “El beso de la muerte”

Salvador Zerboni rompió el silencio sobre este beso y en una entrevista con el programa “De primera mano” contó todos los detalles de ese momento y cómo se sintió. “Lo logró, me agarró y me besó, pero yo firmé un contrato en el que no podía responder con agresión ni nada, entonces me quedé frío y helado y conquisté mis demonios de arrancarle la cabeza a este hombre con su locura y estupidez”, explicó a Zerboni.

Play

Salvador Zerboni: Ivonne Montero, Daniela Navarro LCDLF2 y más | De Primera Mano Pudimos platicar EN VIVO con #SalvadorZerboni y nos platica sobre su estancia en #LaCasaDeLosFamosos2, #IvonneMontero, #LauraBozzo, #DanielaNavarro y más. No te pierdas lo mejor del espectáculo de lunes a viernes De Primera Mano a las 3:00 p.m. con Gustavo Adolfo Infante, Addis Tuñón y Lalo Carrillo por Imagen Televisión. Visita también nuestra página: imagentv.com O… 2022-08-11T22:00:11Z

Este hecho condenó y puso en tela de juicio el comportamiento del actor puertorriqueño e hizo que el actor no fuera del agrado del público. “Pero lo logré, fíjate que me funcionó mucho y la gente contestó muy bien a ese tipo de gestos de evitar la violencia y este tipo de situaciones. Pero no te puedo mentir, me la pasé muy mal con la estupidez que hizo este señor”, agregó Salvador.

Play

Video Video related to salvador zerboni explica cómo se sintió cuando recibió “el beso de la muerte” 2022-08-13T14:30:18-04:00

“Pero de ninguna manera es una excusa, lo que hizo el señor es incorrecto porque tampoco estamos en ‘El Padrino’… entonces estás predicando que me vas a matar. Ni el acoso, ni la violencia, ni su tontería que le copió a películas era permitido, así que bueno… por eso estuvo fuera y por eso lo sacamos, todo se paga en esta vida”, comentó el actor mexicano.

Salvador Zerboni el eterno villano de las telenovelas

Salvador Zerboni es consideró el eterno villano de las telenovelas por sus sinfín de actuaciones donde siempre es el antagonista más odiado de la pantalla chica, su personalidad, convivencia y manera de ser fue tan real que conectó con el público y siempre obtuvo el apoyo de los televidentes tanto así que llegó a la gran final y se coronó como segundo finalista.