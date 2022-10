Salvador Zerboni muestra sus “cuadritos” en un programa en vivo

Salvador Zerboni sigue dando de qué hablar por su fuerte pero también sincera personalidad y a través de su cuenta de Instagram vemos cómo comparte su rutina de ejercicios para mantener un cuerpo envidiable y con ello unos abdominales de acero que hicieron subir la temperatura cuando se subió la camisa en el programa “Siéntese quien pueda”.

El eterno villano de las telenovelas muestra sus “cuadritos” en un programa en vivo

Salvador Zerboni nunca ha ocultado su gran pasión por el ejercicio además de tener un cuerpo tonificado y perfecto en La Casa de Los Famosos fuimos testigos de que era muy responsable con su rutina de ejercicios para mantener su cuerpo en forma pero ahora decide demostrar de que está hecho y la comentarista Vanessa Arias tocó sus abdominales elevando la temperatura en el show.

Salvador Zerboni y su gran pasión por tener un cuerpo de acero

El actor mexicano compartió en el programa varias facetas de su vida el cual lo han hecho madurar y ser cada un hombre enfocado en su carrera y salud. Por esa razón, protagonizó un momento junto a Vanessa Arias, una de las conductoras del programa cuando estaban hablando sobre la apariencia física de las personas y si se traduce en vanidad o salud.

La comentarista del show “Siéntese quien pueda” pidió permiso al actor para subirle la camisa y tocar en vivo sus abdominales “Lo tuyo? además de que es algo que requiera la carrera, ¿es vanidad o salud?”, le preguntó Julián Gil al actor mexicano.“Yo lo hago por los dos. Yo todos los días corro por salud, porque me da unas catarsis. Todos los días me limpio la cabeza, me hago mejor ser humano al correr porque estoy limpiando mis pensamientos y por vanidad porque me gusta verme bien?”, dijo Zerboni.

El actor mexicano deja al descubierto su rutina de ejercicios

Salvador Zerboni siempre ha demostrado su gran pasión por los deportes y su disciplina a la hora de hacer ejercicios ha traído consigo tener un cuerpo perfecto. Además cómo ha revelado anteriormente para tener unos cuadritos perfectos el actor es muy disciplinado con la comida , él reveló que desayuna claras de huevo con pavo, jitomates, aguacate y una rebanada de pan, también aseguró que en el almuerzo y cena le da prioridad a la proteína. Además le gusta correr entre 5 y 10 kilómetros diarios. Además, realizar pesas, cardio y calistenia. Zerboni revela sus secretos para demostrar que a pesar del tiempo sigue siendo el villano más sexy de la televisión.