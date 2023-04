¿Raúl García y su esposo Alan Phillip terminaron? Se dejaron de seguir en redes sociales

Después de 17 años de relación, Raúl García y su esposo Alan Phillip podrían haber terminado. Los rumores empezaron una semana antes de que termine la tercera temporada de La Casa de los Famosos. Cuando Alan entró a la casa para pasar una semana con Raúl, los televidentes notaron que estaban distantes.”Todo el mundo piensa que yo me sentía triste porque Alan me visitó”, dijo Raúl cuando estaba todavía en el programa, que llegó a su final el pasado 24 de abril. “Yo estaba supertriste porque estaban pasando un montón de cosas, un montón de emociones y luego al ver a todo el mundo ahí apapachándose, besándose se me hacía tan, tan difícil no poder hacer lo mismo…Yo creo que yo debo ese respeto a la educación que me dieron mis padres, a mis padres, a mi familia, a toda la gente que tiene hijos que todavía no habla con ellos acerca de esos temas. Yo digo que eso de repente se lo debemos y Alan totalmente está de acuerdo con eso. De que si uno se siente triste, sí se siente triste porque al ver imagínate a tu lado derecho una pareja beso que beso y luego al lado izquierdo otra pareja, entonces uno queda como fuera y te hacen la comparación, así que eso sí fue un poquito difícil”.

Raúl y su esposo Alan se dejan de seguir en las redes sociales



A pesar que Raúl había negado de haberse separado de su esposo, este jueves salió la noticia que él y su esposo Alan se habían dejado de seguir en las redes.”Será verdad lo q dicen por twitter q ya no están?”, preguntó un seguidor a Alan en sus redes.

Raúl le contó a Jimena Gallegó que estar en la LCDLF le dio tiempo de pensar mucho

Rumor de separación entre Raúl García de La Casa de los Famosos y su esposo | Hoy Día | Telemundo Video oficial de Hoy Día. Los fans del Raúl García, exparticipante de La Casa de los Famosos, notaron que él y su pareja Alan se dieron 'unfollow' en Instagram, aunque ellos no han confirmado nada, esto da una pista muy importante sobre la noticia.

Jimena cuenta que vio a Alan recibir a Raúl cuando fue eliminado, este estaba llorando. Pero que en una entrevista que Jimena le hizo a Raúl, este le contó que “en [LCDLF] había tenido mucho tiempo para pensar y recalcular su vida y sus cosas; y para dedicarse más tiempo a él mismo y a otras cosas de su vida”. “Me parece muy fuerte que después de 17 años de relación se hayan dejado. Esto no está confirmado”, dijo Jimena En Casa con Telemundo.