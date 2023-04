Héctor Sandarti anuncia nuevo proyecto: ¿Se va de Telemundo?

A penas este lunes se celebró la gran final de La Casa de los Famosos, programa que presentó Héctor Sandarti por tres temporadas. Ahora el presentador guatemalteco anuncia un nuevo proyecto que tiene fuera de Telemundo. “Acabo de firmar un contrato para hacer un show para Guatemala. Estoy muy emocionado porque es un formato que me gusta mucho y además es la primera vez que podrá hacer televisión para mi gente y mi país”, dijo Sandarti en entrevista con People en Español. “Telemundo lo sabe y me apoya”.

Así es, Sandarti será el conductor del programa ¿Quién quiere ser millonario?, que será transmitido por Guatemala.comTV. Acabo de firmar un contrato para hacer este show para Guatemala…¿Quién quiere ser millonario? es un programa muy exitoso en muchos países y me hace muy feliz que en Guatemala se apueste a programas educativos, familiares y entretenidos de primer nivel”, contó Sandarti a la publicación.

¿Quién Quiere Ser Millonario? es un show que ha sido un éxito en países como Reino Unido, India, Alemania, Chile y Estados Unidos, esto en gran parte por su formato de preguntas y respuestas, y por sus atractivos premios monetarios.

Pero que no cunda el pánico. Héctor Sandarti no se despide de La Casa de los Famosos. El conductor dice que le encantaría continuar con LCDLF. “Amo ser conductor de La casa de los famosos y espero seguir así por muchos años”, expresó Sandarti. “Mi relación con Telemundo es la mejor. Siempre ha sido así, incluso cuando dejé Un nuevo día. Es una empresa que siempre ha apostado por mí y hoy me da la oportunidad de estar al frente del reality show más visto en los Estados Unidos. Ellos saben que haré ¿Quién quiere ser millonario? para Guatemala y me apoyan en eso también”.

Por ahora, Sandarti armará sus maletas para viajar a Costa Rica, lugar donde están los estudios de ¿Quién quiere ser millonario?. “El show lo grabaré por temporadas de dos semanas y será en Costa Rica porque ahí está el estudio ya armado para ese formato. El canal que lo transmitirá es Guatemala.com TV y saldrá por cable y plataformas digitales a finales de este año, solo para Guatemala y con concursantes guatemaltecos”.