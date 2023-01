Héctor Sandarti y Jimena Gállego reviven discusión con Niurka Marcos

Hector Sandarti y Jimena Gállego vuelve a las pantallas para llevar la conducción por tercera vez de La Casa de Los Famosos, hasta el momento son muchas las expectativas que se tiene sobre las sorpresas y los habitantes que estarán en la competencia donde sólo uno tendrá la oportunidad de ser el ganador al estar confinado por más de 90 días y ser el ganador de 200 mil dólares en efectivo.

La fórmula se vuelve a repetir y este martes 17 de enero veremos nuevamente en acción y con un estilo muy particular a los animadores de La Casa de Los Famosos 3, Héctor Sandarti y Jimena Gallego y en AhoraMismo tuvimos la oportunidad de conversar con ellos y llevar de primera mano las impresiones de lo que será una tercera temporada cargada de emociones.

Héctor Sandarti y Jimena Gállego lamentaron el altercado que tuvieron con Niurka Marcos en la segunda temporada

La polémica siempre ha sido el plato fuerte de este famoso formato y en la segunda temporada vimos el gran enfrentamiento que tuvo Niurka Marcos cuando fue sorpresivamente la quinta eliminada de la competencia y con esto una descarga en contra de la producción por supuestamente manipular su imagen creando todo un campo de batalla con Héctor Sandarti y Jimena Gállego cuando accedió a dar su derecho a réplica y con esto despotricar bajo sus argumentos que los comentarios de los animadores afectaba la percepción del público.

Niurka ENFRENTA a Sandarti y Jimena en LCDLF | Gala EXPLOSIVA Tremenda regañiza les dio el día de ayer Niurka Marcos, a la producción de La Casa de los Famosos. Y es que, desde el día de su salida, Niurka no había vuelto al programa, pues se había molestado por la campaña de desprestigio que se llevaba a cabo contra ella durante las galas. Y así,… 2022-06-28T18:26:43Z

“Yo creo que Jimena va a estar en de acuerdo conmigo, el enfrentamiento con Niurka en la temporada pasada fue algo para lo cual nunca estás preparado porque nosotros como postura siempre va a ser de anfitriones de la casa, nunca vamos a tratar mal a nadie en ningún momento porque son nuestros invitados y lo recibimos con todo el cariño y con todo el amor” comentó Sandarti en relación a las acusaciones de Niurka Marcos además de resaltar que esos momentos de tensión y en vivo fue una situación muy difícil por el cual no estaba preparado.

“cuando un participante sea adentro o fuera de la casa de alguna forma se enfrenta en contra de nosotros pues se pone en una situación muy difícil donde nunca estas preparado para eso además de ser un show en vivo donde lo que se dice y lo que pasa es lo que ustedes ven por la televisión así que creo que ese momento si marco un antes y un después porque nos prepara a nosotros para lo que podría pasar mas adelante”. Aseguró Sandarti sobre su polémica con Niurka Marcos

Niurka Marcos armó un tremendo alboroto en las redes sociales luego de su repentina salida de la competencia y aseguró que el público no fue el responsable de su eliminación sino el equipo de producción, tanto así, que Marcos comentó que los ejecutivos le confesaron que el único trabajo de Héctor Sandarti y Jimena Gállego es leer el telepronter situación que hizo que fuera muy lamentable y así lo recordó Gallego. “Fue un evento que dices ‘¡Qué lastima caray!’ qué lastima que se presentó así que surgió tanta molestia por parte de ella (Niurka Marcos) cuando al final el público fue quien decidió y nosotros pues comentamos sobre lo que vemos dentro de la casa, nada personal hacia una persona”. Comentó Jimena.

Jimena Gállego resaltó la buena relación que tiene con todos los concursantes que han formado parte del formato y su profesionalismo también ha hecho que siga al mando de la conducción al narrar la situación que se vive con los habitantes dentro del reality show. “Sandarti y yo somos sus aliados y que estamos con ellos y todo es buena onda y creo que ha pasado con todos los demás tenemos una excelente relación con todos a mi Niurka me sigue callendo increíble y no tengo ningún problema con ella pero pues ya no la volvimos a ver”. Concluyó Gállego.

Los animadores sin miedo y pelos en la lengua aseguraron que no existe una fórmula perfecta para ganar el famoso título de vencedor en La Casa de Los Famosos además de recalcar que nunca hay que olvidar que están siendo vigilados 24/7 por más de 60 cámaras y micrófonos que capta el minuto a minuto la verdadera convivencia. “Si llegas a olvidar eso, se te van los filtros, los frenos y los estribos y puedes decir o hacer cosas de las cuales luego te arrepientas” aseveró Sandarti.