La Casa de los Famosos 2: ¿Rafael Nieves se enamoró de Daniella Navarro?

Rafael Nieves fue eliminado de La Casa de los Famosos, el lunes 4 de julio. Por lo que muchos esperaban ver el gran reencuentro entre Rafa y Julia Gama fuera de La Casa. Resulta que Julia lo estaba esperando en el show. Una vez que Rafa se encontraba hablando con os presentadores del programa, Julia aparece y este fue abrazarla. El reencuentro estuvo acompañado de besos y abrazos.

Julia y Rafa se conocieron en La Casa de los Famosos. El flechazo fue mutuo. Aunque compartieron la suite del líder, ellos se tomaron su tiempo para darse su primer beso. Muchos estaban atentos para ese primer beso hasta que se dio. Pero nunca se imaginaron que este gusto no les duraría muchos tiempo. Julia fue la quinta eliminada del show. Julia salió del show hace unas tres semanas. Abajo puedes ver a Rafa llorando en el hombro de Daniella Navarro por la salida de Julia.

Rafa devastado por la salida de Julia | La Casa de los Famosos 2 | Telemundo Entretenimiento Video oficial de Telemundo Entretenimiento. Rafa Nieves lloró desconsoladamente cuando Julia Gama abandonó La Casa de los Famosos 2 y ella se conmueve al verlo en pantalla. Visita nuestra página web: telemundo.com/shows/la-casa-de-los-famosos?cid=yt-lcdlf-s2 Mira los episodios completos en nuestra app: telemundo.app.link/LaCasadelosFamosos SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDEntretenimientoYT La Casa de los Famosos Nueva Temporada La Casa de los Famosos está… 2022-06-15T18:59:50Z

¿Rafa se enamoró de Daniela?

Muchos seguidores de La Casa de los Famosos AhoraMismo dudan que Julia y Rafa tengan una larga relación. Resulta que algunos creen que Rafa se enamoró de Daniella. Bueno, quizás le gusta ahora más que a Julia. Ya que en las últimas semanas, Rafael compartió mucho con la actriz venezolana. Tras la salida de Julia, Rafa se apoyó mucho de Daniella y vice versa.

Daniella lloró mucho por la salida de Rafa

DANIELA DEVASTADA 😢 YA NO AGUANTA MÁS Y ROMPE EN LLANTO LA CASA DE LOS FAMOSOS 2 EN VIVO 24/7 LIVE #lacasadelosfamosos2 #lcdlf2 #daniela #viral #reality #telemundo #zerboni #laura #nacho #ivonnemontero #nominados #envivo #livestream #lacasadelosfamosos DANIELA DEVASTADA 😢 YA NO AGUANTA MÁS Y ROMPE EN LLANTO LA CASA DE LOS FAMOSOS 2 EN VIVO 24/7 LIVE Celebridades reunidas bajo un mismo techo y aisladas del mundo exterior, son grabadas por las cámaras las 24 horas del… 2022-07-05T06:38:22Z

Más de uno notó que Daniella no pudo contener las lagrimas cuando se dio cuenta que Rafa había sido eliminado. “No entiendo porque lloro tanto Daniella, ni siquiera por su Eduardo [será] que ya se olvidó de él. Qué mujer tan rara”, comentó uno de los seguidores de La Casa de los Famosos AhoraMismo.

Cabe mencionar que Daniella tuvo un acercamiento con Eduardo Rodriguez, el cuarto eliminado del reality de Telemundo.

Daniella y Rafa tuvieron una relación bonita

También existe el grupo de seguidores que aseguran que la relación entre Rafa y Daniella fue de hermanos. Ellos no se vieron en ningún momento como pareja. “Fueron buenos compañeros”, comentó Sharon Olmos en la página de La Casa de los Famosos AhoraMismo.

Julia dijo que si le gustaría continuar con Raja y hasta quiere vivir con él

🔥JULIA QUIERE VIVIR CON RAFA🔥 Julia confesó que quiere vivir con Rafa en México después de La Casa De Los Famosos. #lacasadelosfamosos 2022-06-16T13:00:23Z

No cabe duda que Julia salió muy ilusionada de La Casa de los Famosos 2. En un video que subió en sus redes ella habla sobre sus planes con Rafa. En el minuto 9:18, Julia revela que ella quiere quedarse en México e irse a vivir con Rafa. “Si me quedo en México me quiero ir a vivir con Rafa, él no sabe de eso porque no quiero asustarlo pero se lo comentare cuando salga”, compartió Julia en el video.

El beso de Rafa y Julia | La Casa de los Famosos 2 | Telemundo Entretenimiento Video oficial de Telemundo Entretenimiento. Rafa Nieves besa a Julia Gama luego de ser salvado de la eliminación semanal. Daniella Navarro y Salvador Zerboni también son salvados y todo el equipo lo celebra en La Casa de los Famosos 2. Visita nuestra página web: telemundo.com/shows/la-casa-de-los-famosos?cid=yt-lcdlf-s2 Mira los episodios completos en nuestra app: telemundo.app.link/LaCasadelosFamosos SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDEntretenimientoYT… 2022-06-14T21:39:53Z

Rafa fue novio de Luciana Burkle

El año pasado Rafa se reencontró con su ex novia Luciana Burkle en el reality deportivo Guerroero 2021. Ella mantuvieron una relación de 2 años. “Efectivamente, tuvimos 2 años de una relación muy linda”, dijo Rafa en entrevista con Televisa, en junio de 2021. “Después de un año, año y medio, que estuvimos sin contacto, sin hablarnos, poder conectarnos otra vez, hablarnos todos los días, la verdad estoy encantado”. Al parecer este segundo flechazo no se dio ya que Rafa entro soltero a la competencia de LCDLF 2, de Telemundo.

Ahora solo tendremos que esperar si entre Rafa y Julia continuará y el tiempo lo dirá.